Посоветуйте реально работающего эксперта . - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
потратил кучу времени и денег только одни сливы от платных тоже экспертов толку нет!
Но, как и Вы, я пока не встречал рассказов о существовании по-настоящему сливного Советника.
Ну да, по настоящему сливного советника не встречали (если вдаваться в смысл определения этого слова ). Тогда, исходя из наших рассуждений, советники которые депозит приводят к нулю можно назвать убыточными. Просто советник убыточный, а не прибыльный. А к убыточной стратегии методы переворота не применимы, получается так же как с подбрасываемой монеткой.
Не... Я бы так не сказал.
Если быть точным, то это была бы просто отрицательная фаза большой волны колебаний неизвестно какого Советника.
Тут в игру вступает степень агрессивности стиля торговли трейдера.
Не знаю, почему,.. люди что-то шугаются использовать ПУЧОК СТРАТЕГИЙ в одной сделке. Тогда бы они с лёгкостью преодолевали сильнейшие напряги, изредка возникающие в одной-двух стратегиях пучка
Не... Я бы так не сказал.
Если быть точным, то это была бы просто отрицательная фаза большой волны колебаний неизвестно какого Советника.
Тут в игру вступает степень агрессивности стиля торговли трейдера.
Не знаю, почему,.. люди что-то шугаются использовать ПУЧОК СТРАТЕГИЙ в одной сделке. Тогда бы они с лёгкостью преодолевали сильнейшие напряги, изредка возникающие в одной-двух стратегиях пучка
Я предпочитаю термин - портфельное инвестирование, вот пример:
Тут почти 20 роботов.
Вопрос к модератору, в теме "Посоветуйте реально работающего эксперта" вы хотите видеть флуд? Какой смысл удалять линки вашего же сервиса сигналов? Закрывайте тогда всю ветку.
Я предпочитаю термин - портфельное инвестирование, вот пример:
Тут почти 20 роботов.
Вопрос к модератору, в теме "Посоветуйте реально работающего эксперта" вы хотите видеть флуд? Какой смысл удалять линки вашего же сервиса сигналов? Закрывайте тогда всю ветку.
пушто реклама сигнала
Ок, тема: посоветуйте марку автомобиля, ответ: мерседес, результат - бан.
В некоторых ситуациях реклама неизбежна, а задача модератора, определить, когда это оффтоп, а когда полезно.
Я предпочитаю термин - портфельное инвестирование, вот пример: ;
Вопрос к модератору, в теме "Посоветуйте реально работающего эксперта" вы хотите видеть флуд? Какой смысл удалять линки вашего же сервиса сигналов? Закрывайте тогда всю ветку.
Я не модератор, но постараюсь ответить.
Если нажать (указано стрелкой на скрине) и прочесть правила, то можно найти и другие запреты,
но касаемо данного вопроса, цитата
Я предпочитаю термин - портфельное инвестирование, вот пример:
...
Что это за "портфель", если в нём только одна пара?
Я говорил именно о том, чтобы В ОДНОЙ СДЕЛКЕ оказались собраны все объёмы и направления от пары десятков стратегий, одновременно работающих на ОДНОЙ паре
Что это за "портфель", если в нём только одна пара?
Я говорил именно о том, чтобы В ОДНОЙ СДЕЛКЕ оказались собраны все объёмы и направления от пары десятков стратегий, одновременно работающих на ОДНОЙ паре
А где вы увидели одну пару, торгуется весь спектр форекса + металлы.
И как вы в одну сделку в один момент времени запихаете 10 стратегий? У каждой стратегии свой вход и свой выход, по своей цене и в свое время.
А где вы увидели одну пару, торгуется весь спектр форекса + металлы.
Это у Вас торгуется весь спектр.
А в том примере, о котором говорю я, подразумеваются действия ПО ОДНОЙ паре
И как вы в одну сделку в один момент времени запихаете 10 стратегий? У каждой стратегии свой вход и свой выход, по своей цене и в свое время.
Вы видите в этом какую-то проблему?..
Это у Вас торгуется весь спектр.
А в том примере, о котором говорю я, подразумеваются действия ПО ОДНОЙ паре
Вы видите в этом какую-то проблему?..
Это только, если каждая стратегия хорошая, дающая положительный результат. Если связать в кучу ерунду, то будет та же ерунда в квадрате.