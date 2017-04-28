Посоветуйте реально работающего эксперта . - страница 3

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AHDROUD1:
потратил кучу времени и денег только одни сливы от платных тоже экспертов толку нет!
Берете несливающую ТС, формируете техническое задание, обращаетесь во Фриланс - и вуаля !  У вас - несливающий эксперт.
 
Евгений:

Но, как и Вы, я пока не встречал рассказов о существовании по-настоящему сливного Советника.

Ну да, по настоящему сливного советника не встречали (если вдаваться в смысл определения этого слова ).   Тогда, исходя из наших рассуждений, советники которые депозит приводят к нулю можно назвать убыточными.  Просто советник убыточный, а не прибыльный.  А к убыточной стратегии методы переворота не применимы,  получается так же как с подбрасываемой монеткой. 


Не... Я бы так не сказал.

Если быть точным, то это была бы просто отрицательная фаза большой волны колебаний неизвестно какого Советника.
Тут в игру вступает степень агрессивности стиля торговли трейдера.

Не знаю, почему,.. люди что-то шугаются использовать ПУЧОК СТРАТЕГИЙ в одной сделке. Тогда бы они с лёгкостью преодолевали сильнейшие напряги, изредка возникающие в одной-двух стратегиях пучка 


 
prikolnyjkent:


Не... Я бы так не сказал.

Если быть точным, то это была бы просто отрицательная фаза большой волны колебаний неизвестно какого Советника.
Тут в игру вступает степень агрессивности стиля торговли трейдера.

Не знаю, почему,.. люди что-то шугаются использовать ПУЧОК СТРАТЕГИЙ в одной сделке. Тогда бы они с лёгкостью преодолевали сильнейшие напряги, изредка возникающие в одной-двух стратегиях пучка 



Я предпочитаю термин - портфельное инвестирование, вот пример:

Тут почти 20 роботов.

Вопрос к модератору, в теме "Посоветуйте реально работающего эксперта" вы хотите видеть флуд? Какой смысл удалять линки вашего же сервиса сигналов? Закрывайте тогда всю ветку.

 
Aleksei Radchenko:


Я предпочитаю термин - портфельное инвестирование, вот пример:

Тут почти 20 роботов.

Вопрос к модератору, в теме "Посоветуйте реально работающего эксперта" вы хотите видеть флуд? Какой смысл удалять линки вашего же сервиса сигналов? Закрывайте тогда всю ветку.


пушто реклама сигнала
 

Ок, тема: посоветуйте марку автомобиля, ответ: мерседес, результат - бан.

В некоторых ситуациях реклама неизбежна, а задача модератора, определить, когда это оффтоп, а когда полезно.

 
Aleksei Radchenko:


Я предпочитаю термин - портфельное инвестирование, вот пример: ;

Вопрос к модератору, в теме "Посоветуйте реально работающего эксперта" вы хотите видеть флуд? Какой смысл удалять линки вашего же сервиса сигналов? Закрывайте тогда всю ветку.

Я не модератор, но постараюсь ответить.

Если нажать (указано стрелкой на скрине) и прочесть правила, то можно найти и другие запреты,


но касаемо данного вопроса, цитата

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Aleksei Radchenko:


Я предпочитаю термин - портфельное инвестирование, вот пример:

...

Что это за "портфель", если в нём только одна пара? 

Я говорил именно о том, чтобы В ОДНОЙ СДЕЛКЕ оказались собраны все объёмы и направления от пары десятков стратегий, одновременно работающих на ОДНОЙ паре

 
prikolnyjkent:

Что это за "портфель", если в нём только одна пара? 

Я говорил именно о том, чтобы В ОДНОЙ СДЕЛКЕ оказались собраны все объёмы и направления от пары десятков стратегий, одновременно работающих на ОДНОЙ паре


А где вы увидели одну пару, торгуется весь спектр форекса + металлы.

И как вы в одну сделку в один момент времени запихаете 10 стратегий? У каждой стратегии свой вход и свой выход, по своей цене и в свое время.

 
Aleksei Radchenko:


А где вы увидели одну пару, торгуется весь спектр форекса + металлы.


Это у Вас торгуется весь спектр.

А в том примере, о котором говорю я, подразумеваются действия ПО ОДНОЙ паре 

И как вы в одну сделку в один момент времени запихаете 10 стратегий? У каждой стратегии свой вход и свой выход, по своей цене и в свое время.

Вы видите в этом какую-то проблему?..

 
prikolnyjkent:


Это у Вас торгуется весь спектр.

А в том примере, о котором говорю я, подразумеваются действия ПО ОДНОЙ паре 

Вы видите в этом какую-то проблему?..


Это только, если каждая стратегия хорошая, дающая положительный результат.   Если связать в кучу ерунду, то будет та же ерунда в квадрате. 

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