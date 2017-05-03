Волшебники есть?) - страница 5

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trader781:          пост 33        Он норм работает, но только по текущему ТФ

а мне надо чтоб к примеру при включении на м15 показывал данные еще и с тф М5 и Н1

цель - я хочу переписать другой индикатор с этим принципом. Он посложнее, а этот как учебный пример.

1. Он - это кто?  2. Хотите получить информацию, приложить к имеющемуся у Вас материалу, получить профит и присвоить?! 3. Надо делиться. 4. Считаю более приемлемым развивать принцип Вверху продавай, внизу покупай - обещает профит. Вам профит нужен, или хочу принцип дороже?
 
STARIJ:
1. Он - это кто?  2. Хотите получить информацию, приложить к имеющемуся у Вас материалу, получить профит и присвоить?! 3. Надо делиться. 4. Считаю более приемлемым развивать принцип Вверху продавай, внизу покупай - от обещает профит. Вам профит нужен, или хочу принцип дороже?



Судя по ответу все ясно. Удачи.
 
trader781:    Судя по ответу все ясно. Удачи.

 Встреча у  дачи... Хотел сотрудничать в борьбе с лосями и добыче профита! Вместе нам веселей, вместе мы вдвое сильней...

Риск больше - результат лучше. Депозит вырос в 4,4 раза за 3 месяца - это будет за год 350 раз.

Стратегия простая внизу ЭКРАНА покупай, вверху ЭКРАНА продавай. И все! Риск есть, конечно. Но зато результат! А некоторые ... пишут индикаторы

 
STARIJ:

 Встреча у  дачи... Хотел сотрудничать в борьбе с лосями и добыче профита! Вместе нам веселей, вместе мы вдвое сильней...

Риск больше - результат лучше. Депозит вырос в 4,4 раза за 3 месяца - это будет за год 350 раз. Посмотрю на демо


Стратегия простая внизу ЭКРАНА покупай, вверху ЭКРАНА продавай. И все! Риск есть, конечно. Но зато результат! А некоторые пишут индикаторы


Понятие верх и низ относительны. К примеру, на D1 последние котировки вверху экрана. А если перейдем на M15 они могут оказаться внизу экрана.
 
trader781:
Требуемый Вам индикатор называется CustomCandle.mq4 и находится на странице  пост #12133    Выложить тут, или найдете?
 
STARIJ:
Требуемый Вам индикатор называется CustomCandle.mq4 и находится на странице  пост #12133    Выложить тут, или найдете?

тут была речь про сам алгоритм, хотя и так сойдет, разберусь, спасибо.
 
khoroshПонятие верх и низ относительны. К примеру, на D1 последние котировки вверху экрана. А если перейдем на M15 они могут оказаться внизу экрана.
Совершенно верно. И если поймете, где истина - будете с профитом.
 
STARIJ:
Совершенно верно. И если поймете, где истина - будете с профитом.

Такая тактика потерпит фиаско при длинном безоткатном тренде.
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