Волшебники есть?) - страница 5
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а мне надо чтоб к примеру при включении на м15 показывал данные еще и с тф М5 и Н1
цель - я хочу переписать другой индикатор с этим принципом. Он посложнее, а этот как учебный пример.
1. Он - это кто? 2. Хотите получить информацию, приложить к имеющемуся у Вас материалу, получить профит и присвоить?! 3. Надо делиться. 4. Считаю более приемлемым развивать принцип Вверху продавай, внизу покупай - от обещает профит. Вам профит нужен, или хочу принцип дороже?
Судя по ответу все ясно. Удачи.
Встреча у дачи... Хотел сотрудничать в борьбе с лосями и добыче профита! Вместе нам веселей, вместе мы вдвое сильней...
Риск больше - результат лучше. Депозит вырос в 4,4 раза за 3 месяца - это будет за год 350 раз.
Стратегия простая внизу ЭКРАНА покупай, вверху ЭКРАНА продавай. И все! Риск есть, конечно. Но зато результат! А некоторые ... пишут индикаторы
Встреча у дачи... Хотел сотрудничать в борьбе с лосями и добыче профита! Вместе нам веселей, вместе мы вдвое сильней...
Риск больше - результат лучше. Депозит вырос в 4,4 раза за 3 месяца - это будет за год 350 раз. Посмотрю на демо
Стратегия простая внизу ЭКРАНА покупай, вверху ЭКРАНА продавай. И все! Риск есть, конечно. Но зато результат! А некоторые пишут индикаторы
Требуемый Вам индикатор называется CustomCandle.mq4 и находится на странице пост #12133 Выложить тут, или найдете?
тут была речь про сам алгоритм, хотя и так сойдет, разберусь, спасибо.
Совершенно верно. И если поймете, где истина - будете с профитом.
Такая тактика потерпит фиаско при длинном безоткатном тренде.