Волшебники есть?) - страница 4

Новый комментарий
 
Возможно стану похожим на автора топа, но кто подскажет сам принцип закрепления результатов за выбранным ТФ вне зависимости от того как я буду их переключать (ну не писал я индикаторы никогда, только простых советников). Думаю написание нескльких постов не отнимет много времени.
 

Кто на чем стоял ? (с)

Что значит "принцип закрепления результатов за выбранным ТФ" ?

Берешь таблицу (открываешь файл), и пишешь пары "ТФ-результат". Какие ТФ не переключай - файл всегда будет одним и тем же.

Или что имеется ввиду ?

 
George Merts:

Кто на чем стоял ? (с)

Что значит "принцип закрепления результатов за выбранным ТФ" ?

Берешь таблицу (открываешь файл), и пишешь пары "ТФ-результат". Какие ТФ не переключай - файл всегда будет одним и тем же.

Или что имеется ввиду ?


вот я за пару минут набросал индикатор

он по факту только соединяет хай и лоу по периоду 1

а я хочу чтобы к примеру я открыл 5минутный тф, а там еще и отображались данные с часового, четырехчасового и т д +

текущий

Файлы:
4444.mq4  3 kb
[Удален]  
trader781:   а я хочу чтобы к примеру я открыл 5минутный тф, а там еще и отображались данные с часового, четырехчасового и т д + текущий

График любого таймфрейма содержит информацию о всех старших графиках

   Вот пример

Три бара графика М5 содержат информацию об 1 завершенном баре М15. 12 баров М5 = 1 бар Н1  ...

Поэтому, стратегию Три экрана Элдера можно реализовать с использованием лишь М1

 
LRA:

График любого таймфрейма содержит информацию о всех старших графиках

   Вот пример

Три бара графика М5 содержат информацию об 1 завершенном баре М15. 12 баров М5 = 1 бар Н1  ...


Спасибо огромное, я об этом даже не подозревал

А теперь в виде требуемых модификаций кода пожалуйста

[Удален]  

trader781А теперь в виде требуемых модификаций кода пожалуйста

trader781Возможно стану похожим на автора топа

Вы его превзошли... Пора красить лошадь в фиолетовый цвет!  Каких требуете модификаций какого кода? И где тут профит - поделитесь - будем делать

 
trader781:   ... об этом даже не подозревал

 Верно самое простое решение - Бритва Оккама. Избегать лишних индикаторов и мудрствований. Вверху продавай, внизу покупай. И все. Жаль, сегодня (воскресение) рынок закрыт. Тестер стратегий за 3 месяца. Это будет в 100 раз за полтора года

  Щелкните для увеличения

На реале отчет понятнее

Бритва Оккама — Википедия
Бритва Оккама — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Бритва О́ккама (иногда лезвие Оккама) — методологический принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа-номиналиста Уильяма из Оккама (англ.  ; лат.  ; фр.  ок. 1285—1349). В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости»[1] (либо «Не следует привлекать новые сущности без крайней на то...
 

Я конечно рад что есть такое большое желание померяться графиками, стейтами и т д. Но мне нужен способ реализации того что я сказал. Нет, профита не будет. 

 
trader781... мне нужен способ реализации того что я сказал. Нет, профита не будет. 
Так понятнее изложите того что. С рисунками, графиками. Может будет время - сделаю. Только, зачем при отсутствии профита
 
STARIJ:
Так понятнее изложите того что. С рисунками, графиками. Может будет время - сделаю. Только, зачем при отсутствии профита


пост 33

Он норм работает, но только по текущему ТФ

а мне надо чтоб к примеру при включении на м15 показывал данные еще и с тф М5 и Н1

цель - я хочу переписать другой индикатор с этим принципом. Он посложнее, а этот как учебный пример.

12345
Новый комментарий