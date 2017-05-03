Волшебники есть?) - страница 4
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Кто на чем стоял ? (с)
Что значит "принцип закрепления результатов за выбранным ТФ" ?
Берешь таблицу (открываешь файл), и пишешь пары "ТФ-результат". Какие ТФ не переключай - файл всегда будет одним и тем же.
Или что имеется ввиду ?
Кто на чем стоял ? (с)
Что значит "принцип закрепления результатов за выбранным ТФ" ?
Берешь таблицу (открываешь файл), и пишешь пары "ТФ-результат". Какие ТФ не переключай - файл всегда будет одним и тем же.
Или что имеется ввиду ?
вот я за пару минут набросал индикатор
он по факту только соединяет хай и лоу по периоду 1
а я хочу чтобы к примеру я открыл 5минутный тф, а там еще и отображались данные с часового, четырехчасового и т д +
текущий
График любого таймфрейма содержит информацию о всех старших графиках
Вот пример
Три бара графика М5 содержат информацию об 1 завершенном баре М15. 12 баров М5 = 1 бар Н1 ...
Поэтому, стратегию Три экрана Элдера можно реализовать с использованием лишь М1
График любого таймфрейма содержит информацию о всех старших графиках
Вот пример
Три бара графика М5 содержат информацию об 1 завершенном баре М15. 12 баров М5 = 1 бар Н1 ...
Спасибо огромное, я об этом даже не подозревал
А теперь в виде требуемых модификаций кода пожалуйста
trader781: А теперь в виде требуемых модификаций кода пожалуйста
trader781: Возможно стану похожим на автора топа
Вы его превзошли... Пора красить лошадь в фиолетовый цвет! Каких требуете модификаций какого кода? И где тут профит - поделитесь - будем делать
Верно самое простое решение - Бритва Оккама. Избегать лишних индикаторов и мудрствований. Вверху продавай, внизу покупай. И все. Жаль, сегодня (воскресение) рынок закрыт. Тестер стратегий за 3 месяца. Это будет в 100 раз за полтора года
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На реале отчет понятнее
Я конечно рад что есть такое большое желание померяться графиками, стейтами и т д. Но мне нужен способ реализации того что я сказал. Нет, профита не будет.
Так понятнее изложите того что. С рисунками, графиками. Может будет время - сделаю. Только, зачем при отсутствии профита
пост 33
Он норм работает, но только по текущему ТФ
а мне надо чтоб к примеру при включении на м15 показывал данные еще и с тф М5 и Н1
цель - я хочу переписать другой индикатор с этим принципом. Он посложнее, а этот как учебный пример.