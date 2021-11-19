Все созданные объекты имеют приоритет ниже объектов графика (sl/tp, ордера и т.д. )
Если я не понятно описал проблему, вот пример. Т.е. я могу сдвинуть SL через диалоговое окно. (курсор не отображен на скриншоте, но он там есть)
Как победить эту проблему знает кто-нибудь?
Не уверен, да и проверять мне лениво... попробуй снять галку
Если не поможет попробуй поставить в настройках перетаскивание уровней с клавишей Alt
Создаю панель, а через нее я могу случайно сдвинуть sl/tp, нажать уже на открытый ордер, увидеть цену открытия свечи, сдвинуть график и т.д. при том, что моя панель находится поверх всех этих объектов. Z ордер не решает эту проблему. Кто-нибудь сталкивался с подобным? я перечитал уже все форумы.
Под диалоговым окном я понимаю CControlsDialog, из стандартной библиотеки контролсов
Задачу, я уже описал выше, чтобы через диалоговое окно я не мог цеплять другие объекты графика
.......
.......
CControlsDialog ExtDialog; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- create application dialog if(!ExtDialog.Create(0,"Controls",0,20,20,360,324)) return(INIT_FAILED); //--- run application ExtDialog.Run(); //--- succeed return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- destroy dialog ExtDialog.Destroy(reason); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert chart event function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, // event ID const long& lparam, // event parameter of the long type const double& dparam, // event parameter of the double type const string& sparam) // event parameter of the string type { ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }
Под диалоговым окном я понимаю CControlsDialog, из стандартной библиотеки контролсов
Задачу, я уже описал выше, чтобы через диалоговое окно я не мог цеплять другие объекты графика
чтобы через диалоговое окно я не мог цеплять другие объекты графика - для этого достаточно отказаться от диалогового окна.
Видимо, ваша задача иная... И ее можно решить без этого диалога. Искренне хотел помочь, но наткнулся на упорное сопротивление...
чтобы через диалоговое окно я не мог цеплять другие объекты графика - для этого достаточно отказаться от диалогового окна.
Видимо, ваша задача иная... И ее можно решить без этого диалога. Искренне хотел помочь, но наткнулся на упорное сопротивление...
Это у вас такой троллинг ненавязчивый?
Человек хочет узнать почему, например, линию стопа позиции, рисуемой на графике терминалом, но находящейся под панелью, созданной из программы, можно смещать мышью так, как будто эта линия находится не под панелью, а над ней. Иными словами - объекты, рисуемые самим терминалом, но скрытые панелью, рисуемой из программы, всегда можно выделить "сквозь" эту саму. панель.
Так понятно?
По существу вопроса у кого-нибудь есть мнения на этот счет? Если это баг разработчиков (к чему я и склоняюсь), то как можно к ним обратиться для разъяснения?
LRA, если вы даже не понимаете о чем идет речь, большая к вам просьба - не пишите комментарии в такие темы.
По существу вопроса у кого-нибудь есть мнения на этот счет? Если это баг разработчиков (к чему я и склоняюсь), то как можно к ним обратиться для разъяснения?
если вы даже не понимаете о чем идет речь, большая к вам просьба - не пишите комментарии в такие темы.
По существу вопроса у кого-нибудь есть мнения на этот счет? Если это баг разработчиков (к чему я и склоняюсь), то как можно к ним обратиться для разъяснения?
Если б Вы дали программу, в которой это увидели, ответ был бы быстрее. Ваш фрагмент транслируется с ошибкой и в MQ4 и в MQ5.
Нашел ...\MQ5\Experts\Examples\Controls\Controls.mq5 и там же ControlsDialog.mqh и в нем class CControlsDialog
Понимаю и объясню: любой объект (панель, метка, текст, прямоугольник и кнопка) созданные программно или через меню прозрачен для указателя мыши
Попробуйте и убедитесь. Предлагает перетащить для изменения SL TP
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Столкнулся с такой проблемой, что при разработке любого диалогового окна оно имеет приоритет ниже, чем любой объект самого MT4. Поясню:
Создаю панель, а через нее я могу случайно сдвинуть sl/tp, нажать уже на открытый ордер, увидеть цену открытия свечи, сдвинуть график и т.д. при том, что моя панель находится поверх всех этих объектов. Z ордер не решает эту проблему. Кто-нибудь сталкивался с подобным? я перечитал уже все форумы.