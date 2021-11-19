Все созданные объекты имеют приоритет ниже объектов графика (sl/tp, ордера и т.д. ) - страница 2
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Это у вас такой троллинг ненавязчивый?
Человек хочет узнать почему, например, линию стопа позиции, рисуемой на графике терминалом, но находящейся под панелью, созданной из программы, можно смещать мышью так, как будто эта линия находится не под панелью, а над ней. Иными словами - объекты, рисуемые самим терминалом, но скрытые панелью, рисуемой из программы, всегда можно выделить "сквозь" эту саму. панель.
Так понятно?
Чем троллить, лучше бы поискали причину..................
Троллите как раз вы. Задумайтесь.
Вы правда не понимаете о чём человек спрашивал? Зачем вы приложили кучу картинок с пояснением того, о чём именно он и спрашивал - ему не нужно чтобы объекты, находящиеся ПОД его панелью можно было как-то выбрать/переместить мышкой.
Человека интересует причина, и как избавиться от этого, а не картинки происходящего.
не особо силен в MQL, просто идея, может поможет или кто-нибудь подскажет сработает так или нет?
Кто сталкивался, все визуальные компоненты так себя ведут, или есть такие, которые отрисовываются поверх сделок?
Если есть такие компоненты, может быть можно их подсунуть так сказать "под панель". Т.е. новый контрол будет закрывать собой сделки, чтобы их нельзя было передвигать, а панель будет закрывать собой уже этот контрол.
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой, что при разработке любого диалогового окна оно имеет приоритет ниже, чем любой объект самого MT4. Поясню:
Создаю панель, а через нее я могу случайно сдвинуть sl/tp, нажать уже на открытый ордер, увидеть цену открытия свечи, сдвинуть график и т.д. при том, что моя панель находится поверх всех этих объектов. Z ордер не решает эту проблему. Кто-нибудь сталкивался с подобным? я перечитал уже все форумы.
Выход есть: располагать диалоговое окно в подконе. Там точно нет ордерных линий.
Выход есть: располагать диалоговое окно в подконе. Там точно нет никаких других объектов.
Это не выход, это вообще не приемлемо в 99% случаев.
Например?
Например?
Например торговая панель, например индикатор с расчётами по линиям, которые перемещаются на графике, например ... да много примеров.
Если сделать предложенный вами вариант, то кроме подокна не видно половины графика в лучшем случае, и смысл в торговле пропадает, в таком случае терминал можно смело закрывать, и больше не открывать.
Например торговая панель, например индикатор с расчётами по линиям, которые перемещаются на графике, например ... да много примеров.
Я именно о торговой панели и говорю. Какой смысл размещать её на графике? Это ошибка абсолютного большинства панелей. Совершенно неудобно, т. к. закрывает информационное пространство. Торговая панель должна быть вынесена на отдельный график и управлять всеми другими графиками. Таким образом, проблема кроется в эргономической ошибке разработчиков таких панелей, а не в чем-то другом.
Если сделать предложенный вами вариант, то кроме подокна не видно половины графика в лучшем случае, и смысл в торговле пропадает, в таком случае терминал можно смело закрывать, и больше не открывать.
Я именно о торговой панели и говорю. Какой смысл размещать её на графике? Это ошибка абсолютного большинства панелей. Совершенно неудобно, т. к. закрывает информационное пространство. Торговая панель должна быть вынесена на отдельный график и управлять всеми другими графиками. Таким образом, проблема кроется в эргономической ошибке разработчиков таких панелей, а не в чем-то другом.При учёте того, что описано мною выше, этот довод теряется.
Это малая часть того, что должно быть на графике где-то в углу, чтоб не отнимало пространство для цены