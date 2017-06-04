Ищу программиста Mql4 для совместных проектов ! - страница 2
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Улыбаете вы меня )) На самом деле прибыльность зависит от математических факторов а не от танцев с бубном и снах о фантастической идеи , всё намного проще чем думают многие а конкретнее толпа ! За много лет торговли всё свелось к простоте. Управлять простыми инструментами куда сложнее чем выдуманными индикаторами на истории ! У меня много прибыльных формул , только все по разному имеют соотношение риска и прибыли , моя задача минимизировать исторический риск и преобразовать его в актуальный риск что возможно только с помощью роботов в тестере стратегий !
В чём профессиональность подхода заключается по вашему ? В том что кто то воплотил идею в реальность с первого раза ? Вот это смешно )) Суть партнерства заключается в риске сделать ничего ! Даже совочком можно раскопать яму.
Можно и чайной ложечкой. Вопрос только в том, если ли возможности чтоб найти эту ложечку, а не ждать пока её вам принесут. А Я же не зря спросил о каких ТС идёт речь, если что-то интересное и не глупое, то можно попробовать написать, а если что-то тупое и 100500 раз перетёртое, то на такое никто не пойдёт.
Сообщение без сарказма
...
В чём профессиональность подхода заключается по вашему ? В том что кто то воплотил идею в реальность с первого раза ? Вот это смешно )) Суть партнерства заключается в риске сделать ничего ! Даже совочком можно раскопать яму.
Ну почему "с первого раза".
Меня больше смущает КОЛИЧЕСТВО у Вас идей...
Вот если б Вы сказали: "Есть идея!..", для меня это было бы более убедительно.
Понимаете?..
Улыбаете вы меня )) На самом деле прибыльность зависит от математических факторов а не от танцев с бубном и снах о фантастической идеи , всё намного проще чем думают многие а конкретнее толпа ! За много лет торговли всё свелось к простоте. Управлять простыми инструментами куда сложнее чем выдуманными индикаторами на истории ! У меня много прибыльных формул , только все по разному имеют соотношение риска и прибыли , моя задача минимизировать исторический риск и преобразовать его в актуальный риск что возможно только с помощью роботов в тестере стратегий !
В чём профессиональность подхода заключается по вашему ? В том что кто то воплотил идею в реальность с первого раза ? Вот это смешно )) Суть партнерства заключается в риске сделать ничего ! Даже совочком можно раскопать яму.
Вы серьёзно полаете что найдете Сизифа-добровольца?
Почему ваши идеи кcтати такие сложнейшие?
Вы серьёзно полаете что найдете Сизифа-добровольца?
Почему ваши идеи кcтати такие сложнейшие?
Ну я проверил что таких нету ) а идеи очень простые , заезженные как сказали ! Честно говоря на те продукты которые в идеях за дешево никто не возьмется ! Был бы у меня приятель программист мы бы сделали ой какой качественный продукт !!! А здесь приятелей не найти одни комерсы ))
Так выкладывайте идеи, кто заинтересуется, превратят их в советника. Или вы против открытого обсуждения?
Так выкладывайте идеи, кто заинтересуется, превратят их в советника. Или вы против открытого обсуждения?
Нет смысла теряются авторские права ! Мне было интересно ваше мнение о сотрудничестве, всем спасибо за эксперимент ! Я поместил вас в тестер и протестил "шутка"
Нет смысла теряются авторские права ! Мне было интересно ваше мнение о сотрудничестве, всем спасибо за эксперимент ! Я поместил вас в тестер и протестил "шутка"
И вам спасибо. Вы в следующий раз когда будете создавать аналогичную тему, то хотя-бы читайте ответы.
Я читал я всё увидел )) и ваше предложение !
Друзья как и следовало ожидать @Denis Chugrin обычный балабол. Тз у него нет. Он хочет бесплатно получить то что потом будет продавать за деньги в маркете.
Может вам просто пореже бухать и просто заказать во фрилансе? На каждой 3 -й фотке в вк с бухлом.
Друзья как и следовало ожидать @Denis Chugrin обычный балабол. Тз у него нет. Он хочет бесплатно получить то что потом будет продавать за деньги в маркете.
Может вам просто пореже бухать и просто заказать во фрилансе? На каждой 3 -й фотке в вк с бухлом.
Что тут делают такие грубияны и не вежливые люди которые не могут даже представиться )) ? И в чем балабол ? Мне кажется у вас проблемы и мне вас очень жалко ))