Ищу программиста Mql4 для совместных проектов ! - страница 3
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Что тут делают такие грубияны и не вежливые люди которые не могут даже представиться )) ? И в чем балабол ? Мне кажется у вас проблемы ))
Проблемы у вас, алкоголизм лечить надо.
Проблемы у вас, алкоголизм лечить надо.
Ну я проверил что таких нету ) а идеи очень простые , заезженные как сказали ! ....
- первая, найти в поведении цены ЗАКОНОМЕРНОСТЬ... и, благодаря ей, открываться в плюс чаще, чем 50 на 50;
Еще одна легенда рынка - 50/50. В покере вероятность 1/6-1/9 - и хорошие игроки всегда в прибыли.) А тут 50/50 им недостаточно.))
Это смотря в чём измерять.
Я имею ввиду - количество пунктов. Рынок упорно стремится держать в минусе половину пунктов, полученных от любого сигнала.
Если это легенда, то покажите что-нибудь в качестве примера
Это смотря в чём измерять.
Я имею ввиду - количество пунктов. Рынок упорно стремится держать в минусе половину пунктов, полученных от любого сигнала.
Если это легенда, то покажите что-нибудь в качестве примера
Я имею ввиду - количество пунктов. Рынок упорно стремится держать в минусе половину пунктов, полученных от любого сигнала.
это как ?
Я имею ввиду - количество пунктов. Рынок упорно стремится держать в минусе половину пунктов, полученных от любого сигнала.
это как ?
Это когда из ста позиций, открытых по сигналу некоей ТС со стопами, допустим, по 100 пунктов в обе стороны, результатом оказываются, к примеру, 5000 пунктов навара... и 5000 пунктов убытка В СРЕДНЕМ (!)...
На сколько мне известно сейчас, любые отклонения от этих результатов - временные... и, при продолжении торговли по ТС, стремятся выровняться по "50 на 50"
Это смотря в чём измерять.
Я имею ввиду - количество пунктов. Рынок упорно стремится держать в минусе половину пунктов, полученных от любого сигнала.
Если это легенда, то покажите что-нибудь в качестве примера
Это только если следовать прямому пути в пропасть, который начинается с наставлений "постоянный лот, торговать только по тренду, не торговать на новостях...".
Снимите шоры и посмотрите по сторонам, вот в топ сигналов, например.Да и что с того, что по пунктам даже 50/50 выходит " 5000 пунктов навара... и 5000 пунктов убытка В СРЕДНЕМ "? Выводят -то не пункты в кошелёк. А по деньгам выходит не 50/50, потому что даже 200 пунктов прибытка увеличенным лотом перекроют убыток в 1000 пунктов начальным лотом. В среднем.
Это только если следовать прямому пути в пропасть, который начинается с наставлений "постоянный лот, торговать только по тренду, не торговать на новостях...".
Снимите шоры и посмотрите по сторонам, вот в топ сигналов, например.Да и что с того, что по пунктам даже 50/50 выходит " 5000 пунктов навара... и 5000 пунктов убытка В СРЕДНЕМ "? Выводят -то не пункты в кошелёк. А по деньгам выходит не 50/50, потому что даже 200 пунктов прибытка увеличенным лотом перекроют убыток в 1000 пунктов начальным лотом. В среднем.
Не путайте "управление капиталом" со слепой СТАТИСТИКОЙ ИСХОДОВ.
Делать деньги из статистики "50 на 50" - это совсем иное занятие, нежели искать в движении цены Закономерность.
Просто, лично я - сторонник техники "управления капиталом". И мне нафиг не нужна эта самая "неуловимая Закономерность" рынка
Не путайте "управление капиталом" со слепой СТАТИСТИКОЙ ИСХОДОВ.
Делать деньги из статистики "50 на 50" - это совсем иное занятие, нежели искать в движении цены Закономерность.
Просто, лично я - сторонник техники "управления капиталом". И мне нафиг не нужна эта самая "неуловимая Закономерность" рынка
1 словом мартингейлщик )