Ищу программиста Mql4 для совместных проектов ! - страница 3

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Denis Chugrin:


Что тут делают такие грубияны и не вежливые люди которые не могут даже представиться )) ? И в чем балабол ? Мне кажется у вас проблемы ))


Проблемы у вас, алкоголизм лечить надо.
 
don.papic:

Проблемы у вас, алкоголизм лечить надо.
Хорошо я прислушаюсь к Дон Папику ))
 
Denis Chugrin:
Ну я проверил что таких нету ) а идеи очень простые , заезженные как сказали ! ....
Для проверки простой идеи никакой программист не нужен. Генератора кода достаточно.
 
prikolnyjkent:

- первая, найти в поведении цены ЗАКОНОМЕРНОСТЬ... и, благодаря ей, открываться в плюс чаще, чем 50 на 50;

Еще одна легенда рынка - 50/50. В покере вероятность 1/6-1/9 - и хорошие игроки всегда в прибыли.) А тут 50/50 им недостаточно.))
 
Yuriy Asaulenko:
Еще одна легенда рынка - 50/50. В покере вероятность 1/6-1/9 - и хорошие игроки всегда в прибыли.) А тут 50/50 им недостаточно.))


Это смотря в чём измерять.

Я имею ввиду - количество пунктов. Рынок упорно стремится держать в минусе половину пунктов, полученных от любого сигнала.
Если это легенда, то покажите что-нибудь в качестве примера 


 
prikolnyjkent:


Это смотря в чём измерять.

Я имею ввиду - количество пунктов. Рынок упорно стремится держать в минусе половину пунктов, полученных от любого сигнала.
Если это легенда, то покажите что-нибудь в качестве примера 


Я имею ввиду - количество пунктов. Рынок упорно стремится держать в минусе половину пунктов, полученных от любого сигнала.

это как ?

 
Denis Chugrin:

Я имею ввиду - количество пунктов. Рынок упорно стремится держать в минусе половину пунктов, полученных от любого сигнала.

это как ?


Это когда из ста позиций, открытых по сигналу некоей ТС со стопами, допустим, по 100 пунктов в обе стороны, результатом оказываются, к примеру, 5000 пунктов навара... и 5000 пунктов убытка В СРЕДНЕМ (!)...

На сколько мне известно сейчас, любые отклонения от этих результатов - временные... и, при продолжении торговли по ТС, стремятся выровняться по "50 на 50" 


 
prikolnyjkent:


Это смотря в чём измерять.

Я имею ввиду - количество пунктов. Рынок упорно стремится держать в минусе половину пунктов, полученных от любого сигнала.
Если это легенда, то покажите что-нибудь в качестве примера 

Это только если следовать прямому пути в пропасть, который начинается с наставлений "постоянный лот, торговать только по тренду, не торговать на новостях...". 

Снимите шоры и посмотрите по сторонам, вот в топ сигналов, например.

Да и что с того, что по пунктам даже 50/50 выходит " 5000 пунктов навара... и 5000 пунктов убытка В СРЕДНЕМ "? Выводят -то не пункты в кошелёк. А по деньгам выходит не 50/50, потому что даже 200 пунктов прибытка увеличенным лотом перекроют убыток в 1000 пунктов начальным лотом. В среднем.
 
Vitalie Postolache:

Это только если следовать прямому пути в пропасть, который начинается с наставлений "постоянный лот, торговать только по тренду, не торговать на новостях...". 

Снимите шоры и посмотрите по сторонам, вот в топ сигналов, например.

Да и что с того, что по пунктам даже 50/50 выходит " 5000 пунктов навара... и 5000 пунктов убытка В СРЕДНЕМ "? Выводят -то не пункты в кошелёк. А по деньгам выходит не 50/50, потому что даже 200 пунктов прибытка увеличенным лотом перекроют убыток в 1000 пунктов начальным лотом. В среднем.


Не путайте "управление капиталом" со слепой СТАТИСТИКОЙ ИСХОДОВ.

Делать деньги из статистики "50 на 50" - это совсем иное занятие, нежели искать в движении цены Закономерность.
Просто, лично я - сторонник техники "управления капиталом". И мне нафиг не нужна эта самая "неуловимая Закономерность" рынка 


 
prikolnyjkent:


Не путайте "управление капиталом" со слепой СТАТИСТИКОЙ ИСХОДОВ.

Делать деньги из статистики "50 на 50" - это совсем иное занятие, нежели искать в движении цены Закономерность.
Просто, лично я - сторонник техники "управления капиталом". И мне нафиг не нужна эта самая "неуловимая Закономерность" рынка 



1 словом мартингейлщик )
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