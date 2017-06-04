Ищу программиста Mql4 для совместных проектов !

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Есть ли желающие разрабатывать совместные проекты ?  С меня идеи , с вас воплощение в программировании !
 
Denis Chugrin:
Есть ли желающие разрабатывать совместные проекты ?  С меня идеи , с вас воплощение в программировании !
В паре слов об идеях. Стопы, сетки-пираминдинги, мартины, индикаторные или нет. Ну надо-же как-то заинтересовать, а то тут много желающих подкинуть идею для реализации, а в итоге оказывается не идея, а пшик.
 
Denis Chugrin:
Есть ли желающие разрабатывать совместные проекты ?  С меня идеи , с вас воплощение в программировании !
Идеи то хоть прибыльные?
 
SidorOFF:
Идеи то хоть прибыльные?

Vitaly Muzichenko:
В паре слов об идеях. Стопы, сетки-пираминдинги, мартины, индикаторные или нет. Ну надо-же как-то заинтересовать, а то тут много желающих подкинуть идею для реализации, а в итоге оказывается не идея, а пшик.

Теоретически прибыльные ! Не бывает так просто , пока не протестишь на реале ! 
 
Denis Chugrin:


Теоретически прибыльные ! Не бывает так просто , пока не протестишь на реале ! 


Прибыльные идеи всего две:

- первая, найти в поведении цены ЗАКОНОМЕРНОСТЬ... и, благодаря ей, открываться в плюс чаще, чем 50 на 50;

- и вторая, не знать никакой закономерности,.. а придумать "механизм", качающий прибыль из ДВИЖЕНИЯ цены, как такового.

Так что, по ходу, Вам просто нечего программисту предложить, типа, нового  ...

Sorry...

 
prikolnyjkent:


Прибыльные идеи всего две:

- первая, найти в поведении цены ЗАКОНОМЕРНОСТЬ... и, благодаря ей, открываться в плюс чаще, чем 50 на 50;

- и вторая, не знать никакой закономерности,.. а придумать "механизм", качающий прибыль из ДВИЖЕНИЯ цены, как такового.

Так что, по ходу, Вам просто нечего программисту предложить, типа, нового  ...

Sorry...


Моё дело предложить ваше отказаться ! Когда есть предложение найдётся и спрос )) 
 
Denis Chugrin:

Моё дело предложить ваше отказаться ! Когда есть предложение найдётся и спрос )) 


Так это, когда ЕСТЬ предложение 

А у Вас - наверняка нет ничего, что бы уже не обсуждалось здесь,.. да ещё и не по одному разу 


 
prikolnyjkent:


Так это, когда ЕСТЬ предложение 

А у Вас - наверняка нет ничего, что бы уже не обсуждалось здесь,.. да ещё и не по одному разу 



Ну так из за хорошей идеи я не собираюсь торговаться и просить пожалуйста )) возможно из 10 проектов получится 1 хороший ! я знаю где зарыт клад но у меня нет лопаты ! я дождусь лопату ))
 
Denis Chugrin:

Ну так из за хорошей идеи я не собираюсь торговаться и просить пожалуйста )) возможно из 10 проектов получится 1 хороший ! я знаю где зарыт клад но у меня нет лопаты ! я дождусь лопату ))


Это - не есть профессиональный подход ...

И результат от него будет - соответствующий . Даже труда вашего, с программером, жалко чисто по-человечески 


 
Denis Chugrin:

я дождусь лопату ))


Максимум что вы дождётесь с таким подходом, совочек. Идейных много,а таких что хотят идеи на халяву проверить ещё больше..Так какая ваша ценность для программиста? Что вы можете предложить?

Вы математический гений?  

 
Stanislav Dray:


Максимум что вы дождётесь с таким подходом, совочек. Идейных много,а таких что хотят идеи на халяву проверить ещё больше..Так какая ваша ценность для программиста? Что вы можете предложить?

Вы математический гений?  

Улыбаете вы меня )) На самом деле прибыльность зависит от математических факторов а не от танцев с бубном и снах о фантастической идеи , всё намного проще чем думают многие а конкретнее толпа ! За много лет торговли всё свелось к простоте. Управлять простыми инструментами куда сложнее чем выдуманными индикаторами на истории ! У меня много прибыльных формул , только все по разному имеют соотношение риска и прибыли , моя задача минимизировать исторический риск и преобразовать его в актуальный риск что возможно только с помощью роботов в тестере стратегий
prikolnyjkent:


Это - не есть профессиональный подход ...

И результат от него будет - соответствующий . Даже труда вашего, с программером, жалко чисто по-человечески 


В чём профессиональность подхода заключается по вашему ? В том что кто то воплотил идею в реальность с первого раза ? Вот это смешно )) Суть партнерства заключается в риске сделать ничего ! Даже совочком можно раскопать яму.
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