Ищу программиста Mql4 для совместных проектов !
- Программиста в напарники
- Ищу филантропа программиста для совместной работы
- Ищу программиста MQL4
Есть ли желающие разрабатывать совместные проекты ? С меня идеи , с вас воплощение в программировании !
Есть ли желающие разрабатывать совместные проекты ? С меня идеи , с вас воплощение в программировании !
Идеи то хоть прибыльные?
В паре слов об идеях. Стопы, сетки-пираминдинги, мартины, индикаторные или нет. Ну надо-же как-то заинтересовать, а то тут много желающих подкинуть идею для реализации, а в итоге оказывается не идея, а пшик.
Теоретически прибыльные ! Не бывает так просто , пока не протестишь на реале !
Теоретически прибыльные ! Не бывает так просто , пока не протестишь на реале !
Прибыльные идеи всего две:
- первая, найти в поведении цены ЗАКОНОМЕРНОСТЬ... и, благодаря ей, открываться в плюс чаще, чем 50 на 50;
- и вторая, не знать никакой закономерности,.. а придумать "механизм", качающий прибыль из ДВИЖЕНИЯ цены, как такового.
Так что, по ходу, Вам просто нечего программисту предложить, типа, нового ...
Sorry...
Прибыльные идеи всего две:
- первая, найти в поведении цены ЗАКОНОМЕРНОСТЬ... и, благодаря ей, открываться в плюс чаще, чем 50 на 50;
- и вторая, не знать никакой закономерности,.. а придумать "механизм", качающий прибыль из ДВИЖЕНИЯ цены, как такового.
Так что, по ходу, Вам просто нечего программисту предложить, типа, нового ...
Sorry...
Моё дело предложить ваше отказаться ! Когда есть предложение найдётся и спрос ))
Моё дело предложить ваше отказаться ! Когда есть предложение найдётся и спрос ))
Так это, когда ЕСТЬ предложение
А у Вас - наверняка нет ничего, что бы уже не обсуждалось здесь,.. да ещё и не по одному разу
Так это, когда ЕСТЬ предложение
А у Вас - наверняка нет ничего, что бы уже не обсуждалось здесь,.. да ещё и не по одному разу
Ну так из за хорошей идеи я не собираюсь торговаться и просить пожалуйста )) возможно из 10 проектов получится 1 хороший ! я знаю где зарыт клад но у меня нет лопаты ! я дождусь лопату ))
Ну так из за хорошей идеи я не собираюсь торговаться и просить пожалуйста )) возможно из 10 проектов получится 1 хороший ! я знаю где зарыт клад но у меня нет лопаты ! я дождусь лопату ))
Это - не есть профессиональный подход ...
И результат от него будет - соответствующий . Даже труда вашего, с программером, жалко чисто по-человечески
я дождусь лопату ))
Максимум что вы дождётесь с таким подходом, совочек. Идейных много,а таких что хотят идеи на халяву проверить ещё больше..Так какая ваша ценность для программиста? Что вы можете предложить?
Вы математический гений?
Максимум что вы дождётесь с таким подходом, совочек. Идейных много,а таких что хотят идеи на халяву проверить ещё больше..Так какая ваша ценность для программиста? Что вы можете предложить?
Вы математический гений?
Это - не есть профессиональный подход ...
И результат от него будет - соответствующий . Даже труда вашего, с программером, жалко чисто по-человечески
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