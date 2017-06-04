Ищу программиста Mql4 для совместных проектов ! - страница 4
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1 словом мартингейлщик )
Совсем не обязательно. Из кругов близких к осведомленным) известно, что большинство на рынке делают деньги из вероятности 0.5. Поиски большей вероятности сродни поиску Грааля или философского камня, имхо.
Если 0.5 вам кажется недостаточной, то выше я приводил пример игры в покер, где вероятность в разы меньше.
Однако, и чистое управление капиталом, тоже не метод, имхо.
Совсем не обязательно. Из кругов близких к осведомленным) известно, что большинство на рынке делают деньги из вероятности 0.5. Поиски большей вероятности сродни поиску Грааля или философского камня, имхо.
Если 0.5 вам кажется недостаточной, то выше я приводил пример игры в покер, где вероятность в разы меньше.
Скоро у меня выйдет такой советник ))
Скоро у меня выйдет такой советник ))
Поживем - увидим. До его реального выхода сказать ничего определенного нельзя.
Когда имеешь дело с пчелами, ничего заранее сказать нельзя. (с) (Винн Пух)
Внимание! Только сегодня акция: напишу 1 советник бесплатно.
Обязательные требования к ТЗ: 1) в рынке 1 ордер 2) обязательно наличие SL 3) Работа только по 1 паре.
PS... лот, конечно же должен быть CONST !
Внимание! Только сегодня акция: напишу 1 советник бесплатно.
Обязательные требования к ТЗ: 1) в рынке 1 ордер 2) обязательно наличие SL 3) Работа только по 1 паре.
PS... лот, конечно же должен быть CONST !
а трейлинг добавишь?
а трейлинг добавишь?
Исключено! Трейдинг еще никого не озолотил.
как жаль. Такой грааль пропадает.
1 словом мартингейлщик )
Yuriy Asaulenko прав: мартингейл - это в принципе другой механизм,.. и даже цель у него отличается от моей. Мартингейл - не то...
Yuriy Asaulenko прав: мартингейл - это в принципе другой механизм,.. и даже цель у него отличается от моей. Мартингейл - не то...
Я раньше тоже работал ручками без мартина, сейчас рынок изменился настолько, что без мартина ловишь одни стопы, в итоге пришлось отказаться от стопов в пользу мартингейла.
Ну и сов работает на усреднении, бывают и такие казусы, но в итоге закрытие в плюс
Я раньше тоже работал ручками без мартина, сейчас рынок изменился настолько, что без мартина ловишь одни стопы, в итоге пришлось отказаться от стопов в пользу мартингейла.
Ну и сов работает на усреднении, бывают и такие казусы, но в итоге закрытие в плюс
И всё же, у меня цель - другая...