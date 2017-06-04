Ищу программиста Mql4 для совместных проектов ! - страница 4

Новый комментарий
 
Denis Chugrin:
1 словом мартингейлщик )

Совсем не обязательно. Из кругов близких к осведомленным) известно, что большинство на рынке делают деньги из вероятности 0.5. Поиски большей вероятности сродни поиску Грааля или философского камня, имхо.

Если 0.5 вам кажется недостаточной, то выше я приводил пример игры в покер, где вероятность в разы меньше.

Однако, и чистое управление капиталом, тоже не метод, имхо.

 
Yuriy Asaulenko:

Совсем не обязательно. Из кругов близких к осведомленным) известно, что большинство на рынке делают деньги из вероятности 0.5. Поиски большей вероятности сродни поиску Грааля или философского камня, имхо.

Если 0.5 вам кажется недостаточной, то выше я приводил пример игры в покер, где вероятность в разы меньше.


Скоро у меня выйдет такой советник )) 
 
Denis Chugrin:
Скоро у меня выйдет такой советник )) 

Поживем - увидим. До его реального выхода сказать ничего определенного нельзя.

Когда имеешь дело с пчелами, ничего заранее сказать нельзя. (с) (Винн Пух)

 

Внимание! Только сегодня акция:  напишу 1 советник бесплатно.

Обязательные требования к ТЗ: 1) в рынке 1 ордер   2) обязательно наличие SL  3) Работа только по 1 паре.

PS...  лот, конечно же должен быть CONST !

 
Mikhail Zhitnev:

Внимание! Только сегодня акция:  напишу 1 советник бесплатно.

Обязательные требования к ТЗ: 1) в рынке 1 ордер   2) обязательно наличие SL  3) Работа только по 1 паре.

PS...  лот, конечно же должен быть CONST !


а трейлинг добавишь?
 
Vyacheslav Kornev:

а трейлинг добавишь?
Исключено! Трейлинг еще никого не озолотил. 
 
Mikhail Zhitnev:
Исключено! Трейдинг еще никого не озолотил. 

как жаль. Такой грааль пропадает.
 
Denis Chugrin:

1 словом мартингейлщик )

Yuriy Asaulenko прав: мартингейл - это в принципе другой механизм,.. и даже цель у него отличается от моей. Мартингейл - не то... 
 
prikolnyjkent:

Yuriy Asaulenko прав: мартингейл - это в принципе другой механизм,.. и даже цель у него отличается от моей. Мартингейл - не то... 

Я раньше тоже работал ручками без мартина, сейчас рынок изменился настолько, что без мартина ловишь одни стопы, в итоге пришлось отказаться от стопов в пользу мартингейла.

Ну и сов работает на усреднении, бывают и такие казусы, но в итоге закрытие в плюс


 
Vitaly Muzichenko:

Я раньше тоже работал ручками без мартина, сейчас рынок изменился настолько, что без мартина ловишь одни стопы, в итоге пришлось отказаться от стопов в пользу мартингейла.

Ну и сов работает на усреднении, бывают и такие казусы, но в итоге закрытие в плюс



И всё же, у меня цель - другая... 
12345
Новый комментарий