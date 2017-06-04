Ищу программиста Mql4 для совместных проектов ! - страница 5
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Я раньше тоже работал ручками без мартина, сейчас рынок изменился настолько, что без мартина ловишь одни стопы, в итоге пришлось отказаться от стопов в пользу мартингейла.
Ну и сов работает на усреднении, бывают и такие казусы, но в итоге закрытие в плюс
Уууух вот это картиночка ))
Я раньше тоже работал ручками без мартина, сейчас рынок изменился настолько, что без мартина ловишь одни стопы, в итоге пришлось отказаться от стопов в пользу мартингейла.
Ну и сов работает на усреднении, бывают и такие казусы, но в итоге закрытие в плюс
Не вижу особого смысла в мартине, т.к. торгую всегда полным объемом. Уже увеличивать некуда.) А всякие модификации мартина только снижают прибыль, имхо.
Имхо, проще выскочить при неудаче, а потом войти по новой.
ЗЫ Естественно все от рынка зависит. Где-то м.б. и мартин самое оно.
PS2 В качестве примера работы стратегии, тест экспериментальной ТС. Не прибыльная, но и не сливает. Ей до рынка еще пилить и пилить.) Может и вообще не дойдет.
Х - номер сделки, У - прибыль в %. Лот постоянный. Можно видеть, что при неудаче сразу выскакивает из сделки.
Если у вас есть идеи, но нет возможности ее реализовать, то наши программисты так же могут взяться за техническое задание предоставленное вами(услуга полностью бесплатна)
На данный момент нам требуется более 500 готовых стратегий.
Не принимаются к рассмотрению мартингейл, локирование, матрицы.
Приветствуются- интрадей, скальпинг.