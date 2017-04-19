Помоги сделать робота прибыльным - страница 5
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Просто интересно, на сколько устойчивой оказалась система по истечении времени.
Недавно потестировал некоторые советники и понял, что надо улучшать, по крайней мере найти новые настройки (старые были еще с начала 2013 года).
Или как-то осовременить, вкл/выкл мартингейл, торговля по определенным состояниям рынка (индикатор AbsultreStrength) и так далее.
Но сигнальные системы (открытие позиций на покупку или продажу "по стрелкам на чарте" с использованием индикатора-фильтра на ложные сигналы) - вообще вечная тема, то есть - никогда не перестанет быть актуальной. Красная стрелочка вниз - это селл, синяя вверх - это бай ... AscTrend например :)
Явный боковик, но ADX не помогает его отсеять.
Какие варианты фильтра боковика можете предложить?
Если Вы хотите входить в рынок когда он в тренде, то и фиксируйте для начала факт возникновения тренда, а уже потом входите.
Я тренд фиксирую с момента пересечения ценой МА 96-176 - можете считать бары или пункты...
Рекомендую использовать канал СКО - входить только, если цена пробила его и выходить при возврате в канал в тот же день.
Канал строить за n последних дней - с даты начала дня до даты окончания, без учета текущего дня.
Если Вы хотите входить в рынок когда он в тренде, то и фиксируйте для начала факт возникновения тренда, а уже потом входите.
Я тренд фиксирую с момента пересечения ценой МА 96-176 - можете считать бары или пункты...
Рекомендую использовать канал СКО - входить только, если цена пробила его и выходить при возврате в канал в тот же день.
Канал строить за n последних дней - с даты начала дня до даты окончания, без учета текущего дня.
Алекс, спасибо! Попробую
А как их правильно интерпретировать?
по назначению :-) посмотреть формулы для начала..
можно сказать что к примеру SMA действительно показывает тренд, но таким как он был полпериода назад. Не оттого что она такая злая, просто её именно такую для этого такую сделали. Можно считать что SMA - показывает некоторое ценовое равновесие за период. Зато у неё гладкие производные
кстати бездумное, несогласованное с другими компонентами, добавление индикаторов/фильтров/сигналов убивает всю мысль стратегии и делает её 100% убыточной.
Поддержу @newdigital, стратегии делаются весьма долго и мучительно. И кодирование настолько последний этап, что до него порой и не доходит - вполне всё работает руками и личной дисциплиной.
PS/ в качестве мелкой хвастливости, стратегия разрабатываемая полгода, только на MA, находящаяся в альфа-стадии прогона руками и добора нужной статистики (вход в рынок сегодня с 9.30):
Если кто-то думает, что то, что делает руками, сможет его запрограммировать, то глубоко ошибается.
До сих пор, никто не умеет программно определить такие вещи, как текущие уровни поддержки/сопротивления, а также текущий тренд или канал.
А без них сделать стабильно работающего прибыльного робота никак не возможно.
Что-то я не вполне понял, почему это нельзя программно определить уровни поддержки-сопротивлениия или тренд-канал.
Безусловно, все, что кто-то делает руками нельзя запрограммировать - потому, что руками иногда делаются совершенно непредсказумемы, фактически, случайные действия.
Но, если действия четко определены - почему их нельзя запрограммировать ?
Вот те же уровни поддержки-сопротивления - что там такого "непрограммируемого" ? Берете экстремум фрактала - вот вам и уровень.
Или канал - тоже самое, берете максимум-минимум за какой-то период - вот вам и канал. Что тут нельзя запрограммировать ?
Нельзя запрограммировать только то, что выставляется "по мнению левой пятки". Когда трейдер с потолка берет цифру, и говорит, что "это уровень". Да, это хрен запрограммируешь. А все остальное - проще или сложнее, но программируется.
можно сказать что к примеру SMA действительно показывает тренд, но таким как он был полпериода назад. Не оттого что она такая злая, просто её именно такую для этого такую сделали. Можно считать что SMA - показывает некоторое ценовое равновесие за период. Зато у неё гладкие производные.
Откуда им взяться, гладким? У SimpleMA? Еще и хвостом бьет. Уж если из простых, то WMA. А изменением весов можно получить нужный отклик не привлекая сложной математики.
два или даже три года пытался на разных форумах (и на этом в том числе) донести мысль что вы путаете касательные и секущие и производные с инкрементом. Все дружно упираются предпочитая оставаться в рамках 8-го класса средней школы.
Не буду вас переубеждать.
Но у SMA действительно неожиданно гладкие производные.
кстати, LWMA - предел среднего от SMA от 1 до period :-)
два или даже три года пытался на разных форумах (и на этом в том числе) донести мысль что вы путаете касательные и секущие и производные с инкрементом. Все дружно упираются предпочитая оставаться в рамках 8-го класса средней школы.
Не буду вас переубеждать.
Но у SMA действительно неожиданно гладкие производные.
кстати, LWMA - предел среднего от SMA от 1 до period :-)
Для начала вычтете две SMA со сдвигом 1 - получите сумму разностей двух крайних членов - это вы считаете производной? Гладкая - веса небольшие, вот и гладкая. Но это все что угодно, только не производная - не слишком ли примитивно? Разумеется это производная от SMA, но к сигналу это уже не имеет отношения. Грубо говоря, мы получим что-то типа разности моментумов деленную на коэффициент.
Речь не о эффективности SMA в конкретной стратегии и не о ее применении. Это не обсуждается.
Что-то я не вполне понял, почему это нельзя программно определить уровни поддержки-сопротивлениия или тренд-канал.
Безусловно, все, что кто-то делает руками нельзя запрограммировать - потому, что руками иногда делаются совершенно непредсказумемы, фактически, случайные действия.
Но, если действия четко определены - почему их нельзя запрограммировать ?
Вот те же уровни поддержки-сопротивления - что там такого "непрограммируемого" ? Берете экстремум фрактала - вот вам и уровень.
Или канал - тоже самое, берете максимум-минимум за какой-то период - вот вам и канал. Что тут нельзя запрограммировать ?
Нельзя запрограммировать только то, что выставляется "по мнению левой пятки". Когда трейдер с потолка берет цифру, и говорит, что "это уровень". Да, это хрен запрограммируешь. А все остальное - проще или сложнее, но программируется.
Для этого нужно быть программистом и попытаться запрограммировать их. Вот и тогда будет ясно почему никто не умеет запрограммировать текущий тренд.
Для этого нужно быть программистом и попытаться запрограммировать их. Вот и тогда будет ясно почему никто не умеет запрограммировать текущий тренд.
Вроде как программист.
Вроде как опыта предостаточно.
Вроде как уровень выставить по фракталу - плевое дело. Уровень легко вычисляется, можно использовать.
Вроде как канал выставить по максимуму-минимуму - никаких проблем. Канал легко ставится, можно использовать.
Какие проблемы-то ? Все запросто программируется. Чем эти уровни или каналы отличаются от тех, которые будут построены по фракталу или по максимумам-минимумам вручную ? Работоспособность их будет совершенно одинакова, независимо от того, считались ли они вручную или автоматически... Если отбой от уровня произойдет - это не будет зависеть от того, вручную ли он поставлен или советником.