Помоги сделать робота прибыльным - страница 2

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Vladimir Karputov:

Нет. Берёте первый же убыточный кусок из тестера (график средства/баланс). Запоминаете даты начала и конца. Ищите на графике (который остался после прогона) этот участок. Смотрите что не так.

‌График баланса

Баланс

Первая длинная убыточная серия

01.03.16 - 01.04.16

‌Он же крупнее:

‌Явный боковик, но ADX не помогает его отсеять.

‌Какие‌ варианты фильтра боковика можете предложить?

 
Евгений Панин:

‌График баланса

Первая длинная убыточная серия

‌Он же крупнее:

‌Явный боковик, но ADX не помогает его отсеять.

‌Какие‌ варианты фильтра боковика можете предложить?


Возьмите две машки с близкими и достаточно большими периодами, если расстояние между ними менее Х, то можно считать боковиком. Естественно данная конструкция будет запаздывать как при входе в боковик, так и при выходе из него.

А‌ вообще боковик - вкусное время для торговли в канале.

 
Евгений Панин:

‌График баланса

Первая длинная убыточная серия

‌Он же крупнее:

‌Явный боковик, но ADX не помогает его отсеять.

‌Какие‌ варианты фильтра боковика можете предложить?

За фильтр не скажу, НО судя по скрину - стоит брать только первый сигнал после пересечений быстрой и медленной МА. Все остальные вводят в убыток
 
Евгений Панин:


Ок, что конкретно выложить?

Робота делаю на Визарде MQL5.

Основной сигнал - прорыв волатильности по Ларри Вильямму, когда расстояние от High до Close резко изменяет вверх или вниз.

П‌роблема в боковиках. Как не пытаюсь их отсеять - ничего не получается.

Добавил фильтр по средним - чтобы покупать когда быстрая выше медленной и наоборот.  Не помогло.

Д‌обавил фильтр по ADX - покупать/продавать, когда ADX растёт - не помогло.  

В‌сё равно получаются длинные убыточные серии.

‌Уверен, что есть способ исправить положение - хочу его узнать.


Модуль сигналов стандартный или самописный?
 
Vladimir Karputov:

Модуль сигналов стандартный или самописный?
Основной сигнал мой, а MA и ADX - стандартные
 
Евгений Панин:
Основной сигнал мой, а MA и ADX - стандартные

Прибыльной сделать МА?

Это же усреднитель...

Сделайте из неё канал и попробуйте торговать‌

 
Renat Akhtyamov:

Прибыльной сделать МА?

Это же усреднитель...

Сделайте из неё канал и попробуйте торговать‌

Не очень понял. Можете подробнее рассказать?
 
Renat Akhtyamov:

Прибыльной сделать МА? Это же усреднитель...

МА лучший индикатор. Памятники надо ставить. Только не надо в тупую - пересечение 2-х МАшек и т.д.

Д‌а и МАшки разные бывают.)

 
Евгений Панин:
Не очень понял. Можете подробнее рассказать?

сделать их 3 штуки.

Средняя - основная и 2 клона - один сверху, другой снизу.

 
Renat Akhtyamov:

сделать их 3 штуки.

Средняя - основная и 2 клона - один сверху, другой снизу.


Упомянём, что запаздывать будет - показывать что случилось, после того, как случилось...
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