Помоги сделать робота прибыльным - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет. Берёте первый же убыточный кусок из тестера (график средства/баланс). Запоминаете даты начала и конца. Ищите на графике (который остался после прогона) этот участок. Смотрите что не так.
График баланса
Первая длинная убыточная серия
Он же крупнее:
Явный боковик, но ADX не помогает его отсеять.
Какие варианты фильтра боковика можете предложить?
График баланса
Первая длинная убыточная серия
Он же крупнее:
Явный боковик, но ADX не помогает его отсеять.
Какие варианты фильтра боковика можете предложить?
Возьмите две машки с близкими и достаточно большими периодами, если расстояние между ними менее Х, то можно считать боковиком. Естественно данная конструкция будет запаздывать как при входе в боковик, так и при выходе из него.
А вообще боковик - вкусное время для торговли в канале.
График баланса
Первая длинная убыточная серия
Он же крупнее:
Явный боковик, но ADX не помогает его отсеять.
Какие варианты фильтра боковика можете предложить?
Ок, что конкретно выложить?
Робота делаю на Визарде MQL5.
Основной сигнал - прорыв волатильности по Ларри Вильямму, когда расстояние от High до Close резко изменяет вверх или вниз.
Проблема в боковиках. Как не пытаюсь их отсеять - ничего не получается.
Добавил фильтр по средним - чтобы покупать когда быстрая выше медленной и наоборот. Не помогло.
Добавил фильтр по ADX - покупать/продавать, когда ADX растёт - не помогло.
Всё равно получаются длинные убыточные серии.
Уверен, что есть способ исправить положение - хочу его узнать.
Модуль сигналов стандартный или самописный?
Модуль сигналов стандартный или самописный?
Основной сигнал мой, а MA и ADX - стандартные
Прибыльной сделать МА?
Это же усреднитель...
Сделайте из неё канал и попробуйте торговать
Прибыльной сделать МА?
Это же усреднитель...
Сделайте из неё канал и попробуйте торговать
Прибыльной сделать МА? Это же усреднитель...
МА лучший индикатор. Памятники надо ставить. Только не надо в тупую - пересечение 2-х МАшек и т.д.
Да и МАшки разные бывают.)
Не очень понял. Можете подробнее рассказать?
сделать их 3 штуки.
Средняя - основная и 2 клона - один сверху, другой снизу.
сделать их 3 штуки.
Средняя - основная и 2 клона - один сверху, другой снизу.
Упомянём, что запаздывать будет - показывать что случилось, после того, как случилось...