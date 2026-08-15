Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 62
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А есть картинка, как это будет выглядеть? А то не совсем понятно, OBJ_CHART еще не использовал
Картинки нет. Но Вы можете ее построить руками. Выберите Вставка -> Объекты -> Графические объекты -> График и после такой вставки OBJ_CHART выберите в свойствах объекта "Рисовать объект как фон", отключив шкалы.
Картинки нет. Но Вы можете ее построить руками. Выберите Вставка -> Объекты -> Графические объекты -> График и после такой вставки OBJ_CHART выберите в свойствах объекта "Рисовать объект как фон", отключив шкалы.
Спасибо, выглядит прикольно
В дебаг-режиме нельзя узнать значение, которое возвращает функция или выражение.
Например
Например, что вернули выделенные функции.
Использую (не только в дебаг-режиме) такой способ
Результат
Структура результата проверки торгового запроса (MqlTradeCheckResult)
Описание полей
Поле
Описание
balance
Значение баланса, которое будет после выполнения торговой операции
equity
Значение собственных средств, которое будет после выполнения торговой операции
margin
Размер маржи необходимый для требуемой торговой операции
margin_free
Размер свободных собственных средств, которые останутся после выполнения требуемой торговой операции
margin_level
Уровень маржи, который установится после выполнения требуемой торговой операции
Эти поля соответствуют строке в во вкладке Торговля
Эти поля соответствуют строке в во вкладке Торговля
Эти же значения показывают текущее состояние, а разве в структуре возвращаются не рассчитанные значения, которые будут после выполнения торговой операции?
Эти же значения показывают текущее состояние, а разве в структуре возвращаются не рассчитанные значения, которые будут после выполнения торговой операции?
Показывает рассчитанные значения, которые были бы в этой строке, если бы торговый приказ исполнился.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотека Generic классов - ошибки, описание, вопросы, особенности использования и предложения
Renat Fatkhullin, 2017.12.08 23:34
У нас нет структуры MqlDeal, так как форматы торговых записей плавающие и периодически расширяющиеся. Без этого нельзя расширять функционал платформы.
Поэтому единственный вариант, это доступаться к ним через Get функции. Причем доступ к остальным полям ранее затронутой записи в разы быстрее первого обращения, так как запись ложится в кеш.
В тесте выше номера сделок каждый раз новые, что постоянно сбивает кеш ранее выбранной сделки.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 vs MT4. Скорость заполнения массивов.
Renat Fatkhullin, 2017.12.12 12:19
1) Идея неправильная, локальные массивы быстрее не заполняются (грубо, не опускаясь на микро уровень)
2) Массивы быстро надо заполнять через штатные функции инициализации
3) Для максимизации скорости массив лучше держать вектором (одномерным), чтобы у тебя в руках оставалось больше шансов оптимизации доступа. Ибо многомерность жестко тебя ограничивает обязательными рамками и заставляет компилятор делать дополнительные постоянные вычисления многомерных индексов.4) Массивы для быстрого доступа надо держать статическими, что резко уменьшает объем проверок на выходы за границы
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Opening sell position in mql5
fxsaber, 2017.12.12 21:56
Result
Позволяет быстро разобраться, почему не открываются маркеты в тестере. Возможно, это неправильное поведение тестера, когда маркет-ордеры вот так запрещены, а отложенники - нет.
Предлагаю, чтобы при нулевом SYMBOL_FILLING_MODE тестер подменял это значение на (SYMBOL_FILLING_IOC | SYMBOL_FILLING_FOK). Т.е. разрешал полноценную торговлю при невалидном задании брокера соответствующего поля символа.