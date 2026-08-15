Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 207
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Пример использования из жизни - в библиотеке Virtual класс VIRTUAL содержит static const VIRTUAL_DELETE VirtualDelete;
Его можно заменить на static const VIRTUAL static_Virtual;
(и конечно перенести деструктор в VIRTUAL) .
Нельзя. new-объекты при завершении программы не вызывают свой деструктор.
Нельзя. new-объекты при завершении программы не вызывают свой деструктор.
Простите, не понял, где в VIRTUAL_DELETE new?
В VIRTUAL::Create.
ЗЫ Ветка не про Virtual...
Добыча своего Alert-окна.
Нагрузка CPU при кастомных событиях.
Иногда DEAL_TIME меньше DEAL_ORDER_TIME_SETUP. Наверное, это баг софта брокеров.
Так это выглядит в GUI.
Иногда DEAL_TIME меньше DEAL_ORDER_TIME_SETUP. Наверное, это баг софта брокеров.
Так это выглядит в GUI.
Вероятно, баг.
Но ведь такое возможно и штатно? Если после частичного исполнения изменить лимитный ордер пользователем/программой, то ORDER_TIME_SETUP обновится.
Но ведь такое возможно и штатно? Если после частичного исполнения изменить лимитный ордер пользователем/программой, то ORDER_TIME_SETUP обновится.
Это поле - константа. Прописывается вместе с тикетом.
Это поле - константа. Прописывается вместе с тикетом.
Видимо, я неправильно понял торговую ситуацию.
Как я представлял: отложенный лимитник исполнялся несколькими сделками. Все это время он висел в живых ордерах, и поле ORDER_TIME_SETUP не было константой. После крайней сделки он попал в историю. В этот момент ORDER_TIME_SETUP стало константой.
Или было не так?