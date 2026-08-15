Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 25
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Если не привычно можно написать таки в функцию OrderSend() отправлять переменную contract независимо от прихоти ДЦ.
Вы же сами писали, что есть и 10тыс контракт. А пойдут центовые счета на МТ5, так могут и 1000 быть. Хотелось бы универсальности, через стандартные переменные MQL5.
Это и есть универсальная формула перевода в привычные лоты. У всех нормальных стандартный лот равен 100000 и от него всегда считали лот. Лот 0.1 = 10000 единиц базовой валюты.
Если SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000 то получается 100000/10000(это будет 10) и умножить на лот 0.1 получим 1 то-есть 10000 единиц базовой валюты.
Это и есть универсальная формула перевода в привычные лоты. У всех нормальных стандартный лот равен 100000 и от него всегда считали лот. Лот 0.1 = 10000 единиц базовой валюты.
Если SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000 то получается 100000/10000(это будет 10) и умножить на лот 0.1 получим 1 то-есть 10000 единиц базовой валюты.
Меня больше стоимость пункта интересует. Я просто не помню, чтобы в четверке эта стоимость отличалась на стандартных и центовых счетах (т.е. когда отличались размеры контрактов). Надеюсь, это один Just2Trade только так отличается. Но теперь придется всегда проверять это свойство на новых брокерах или новых типах счетов.
Ну так стоимость пункта mql считает на 1 стандартный лот установленный брокером(ДЦ). Именно размер стандартного лота установленный брокером и надо знать перед началом торговли. Когда-то это было стандартом, у ВСЕХ было 100000, но времена изменились.
Что касается стандартных и центовых счетов, так там разницу устанавливают на сервере ДЦ, и в МТ это никак не меняется. Хотя всё может быть, но я не встречал извращенцев.
Ну так стоимость пункта mql считает на 1 стандартный лот установленный брокером(ДЦ). Именно размер стандартного лота установленный брокером и надо знать перед началом торговли. Когда-то это было стандартом, у ВСЕХ было 100000, но времена изменились.
Что касается стандартных и центовых счетов, так там разницу устанавливают на сервере ДЦ, и в МТ это никак не меняется. Хотя всё может быть, но я не встречал извращенцев.
Есть счета типа "микро", вот там размер контракта в 100 раз меньше, при том-же объёме
Подскажите, пожалуйста, как получить данный из левой части стакана цен, где отображается каждая сделка. Функция MarketBookGet() получает данные из правой части стакана цен, где объемы агрегированы.
Подскажите, пожалуйста, как получить данный из левой части стакана цен, где отображается каждая сделка. Функция MarketBookGet() получает данные из правой части стакана цен, где объемы агрегированы.
https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
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fxsaber, 2016.11.12 15:05
Удобная фишка для Hedge-счетов.
PositionSelect формирует инфу по нетто-позиции.
При этом PositionGetInteger(POSITION_TICKET) возвращает тикет первой по времени открытия позиции, которая окончательно сформировала направление нетто-позиции (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)).
При этом TP и SL будут соответствовать последней по времени открытия позиции, которая совпадает с направлением нетто-позиции.