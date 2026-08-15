Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 25

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Alexey Viktorov:

Если не привычно можно написать так

и в функцию OrderSend() отправлять переменную contract независимо от прихоти ДЦ.

Вы же сами писали, что есть и 10тыс контракт. А пойдут центовые счета на МТ5, так могут и 1000 быть. Хотелось бы универсальности, через стандартные переменные MQL5.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Вы же сами писали, что есть и 10тыс контракт. А пойдут центовые счета на МТ5, так могут и 1000 быть. Хотелось бы универсальности, через стандартные переменные MQL5.

Это и есть универсальная формула перевода в привычные лоты. У всех нормальных стандартный лот равен 100000 и от него всегда считали лот. Лот 0.1 = 10000 единиц базовой валюты.

Если SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000 то получается 100000/10000(это будет 10) и умножить на лот 0.1 получим 1 то-есть 10000 единиц базовой валюты.

 
Alexey Viktorov:

Это и есть универсальная формула перевода в привычные лоты. У всех нормальных стандартный лот равен 100000 и от него всегда считали лот. Лот 0.1 = 10000 единиц базовой валюты.

Если SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000 то получается 100000/10000(это будет 10) и умножить на лот 0.1 получим 1 то-есть 10000 единиц базовой валюты.

Меня больше стоимость пункта интересует. Я просто не помню, чтобы в четверке эта стоимость отличалась на стандартных и центовых счетах (т.е. когда отличались размеры контрактов). Надеюсь, это один Just2Trade только так отличается. Но теперь придется всегда проверять это свойство на новых брокерах или новых типах счетов.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Меня больше стоимость пункта интересует. Я просто не помню, чтобы в четверке эта стоимость отличалась на стандартных и центовых счетах (т.е. когда отличались размеры контрактов). Надеюсь, это один Just2Trade только так отличается. Но теперь придется всегда проверять это свойство на новых брокерах или новых типах счетов.

Ну так стоимость пункта mql считает на 1 стандартный лот установленный брокером(ДЦ). Именно размер стандартного лота установленный брокером и надо знать перед началом торговли. Когда-то это было стандартом, у ВСЕХ было 100000, но времена изменились.

Что касается стандартных и центовых счетов, так там разницу устанавливают на сервере ДЦ, и в МТ это никак не меняется. Хотя всё может быть, но я не встречал извращенцев.

 
Alexey Viktorov:

Ну так стоимость пункта mql считает на 1 стандартный лот установленный брокером(ДЦ). Именно размер стандартного лота установленный брокером и надо знать перед началом торговли. Когда-то это было стандартом, у ВСЕХ было 100000, но времена изменились.

Что касается стандартных и центовых счетов, так там разницу устанавливают на сервере ДЦ, и в МТ это никак не меняется. Хотя всё может быть, но я не встречал извращенцев.

Есть счета типа "микро", вот там размер контракта в 100 раз меньше, при том-же объёме
 
Vitaly Muzichenko:
Есть счета типа "микро", вот там размер контракта в 100 раз меньше, при том-же объёме
Если ДЦ установил размер стандартного контракта 100000 единиц базовой валюты и применил коэффициент для перевода в центы, то для mql не будет никакой разницы. Стоимость пункта считается для стандартного контракта установленного брокером(ДЦ). Вместо этих соображений лучше проверь любого брокера(ДЦ) с любым счётом.
 

Подскажите, пожалуйста, как получить данный из левой части стакана цен, где отображается каждая сделка. Функция MarketBookGet() получает данные из правой части стакана цен, где объемы агрегированы.


Стакан цен

 
Maksym Mudrakov:

Подскажите, пожалуйста, как получить данный из левой части стакана цен, где отображается каждая сделка. Функция MarketBookGet() получает данные из правой части стакана цен, где объемы агрегированы.


https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks
  • www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
спасибо, то что надо.
 

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MetaEditor build 1470

fxsaber, 2016.11.12 15:05

Удобная фишка для Hedge-счетов.

PositionSelect формирует инфу по нетто-позиции.

При этом PositionGetInteger(POSITION_TICKET) возвращает тикет первой по времени открытия позиции, которая окончательно сформировала направление нетто-позиции (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)).

При этом TP и SL будут соответствовать последней по времени открытия позиции, которая совпадает с направлением нетто-позиции.

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