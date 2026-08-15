Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 26
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fxsaber:
Удобная фишка для Hedge-счетов ...
Можно пояснить удобство на примере? Не кодом - словами.
Цена открытия и объем будут соответствовать Нетто-позиции. Возможно, что-то изменилось с того времени.
Сейчас можно быстро проверить.
Ребят привет,
когда то видел, что в input можно задать пустую строку, ну то есть без названия, и тогда в внешних переменных при нанесении на график будет именно пустая строка,
чтобы разделить параметры, когда их ооочнень много - голова кругом.
кто помнит, знает?
Ребят привет,
когда то видел, что в input можно задать пустую строку, ну то есть без названия, и тогда в внешних переменных при нанесении на график будет именно пустая строка,
чтобы разделить параметры, когда их ооочнень много - голова кругом.
кто помнит, знает?
Именно пустая? Может (где-то встречал) попробовать перечислением?
А вообще так делаю:
Именно пустая? Может (где-то встречал) попробовать перечислением?
А вообще так делаю:
а я так тоже делаю, но когда-то год назад видел сообщение, какой -то спец код что просто пустая строка, без названия и описания.
То ли мне показалось
сейчас пустая строка
input a1=""
но где то был вид вообще пустой строки, даже без навзания.....
ну вот пример
только здесь просто полоса
а я так тоже делаю, но когда-то год назад видел сообщение, какой -то спец код что просто пустая строка, без названия и описания.
То ли мне показалось
сейчас пустая строка
input a1=""
но где то был вид вообще пустой строки, даже без навзания.....
ну вот пример
только здесь просто полоса
попробуй задать sinput
попробуй задать sinput
спасибо, не то.
лучше просто input stringнаверно мне просто показалось :-(....
Разделители в параметрах:
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
это?
а как сделать неразрывный пробел?
а как сделать неразрывный пробел?