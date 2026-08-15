Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 26

Новый комментарий
 

fxsaber:

Удобная фишка для Hedge-счетов ...

Можно пояснить удобство на примере? Не кодом - словами.
 
Artyom Trishkin:
Можно пояснить удобство на примере? Не кодом - словами.

Цена открытия и объем будут соответствовать Нетто-позиции. Возможно, что-то изменилось с того времени.

Сейчас можно быстро проверить.

 

Ребят привет, 

когда то видел, что в input можно задать пустую строку, ну то есть без названия, и тогда в внешних переменных при нанесении на график будет именно пустая строка,

чтобы разделить параметры, когда их ооочнень много - голова кругом.

кто помнит, знает?

 
Vladislav Andruschenko:

Ребят привет, 

когда то видел, что в input можно задать пустую строку, ну то есть без названия, и тогда в внешних переменных при нанесении на график будет именно пустая строка,

чтобы разделить параметры, когда их ооочнень много - голова кругом.

кто помнит, знает?

Именно пустая? Может (где-то встречал) попробовать перечислением?

А вообще так делаю:

sinput string  EA_Params = "-- Параметры Работы советника --"; //======================================
 
Artyom Trishkin:

Именно пустая? Может (где-то встречал) попробовать перечислением?

А вообще так делаю:


а я так тоже делаю, но когда-то год назад видел сообщение, какой -то спец код что просто пустая строка, без названия и описания. 

То ли мне показалось

сейчас пустая строка 

input a1=""

но где то был вид вообще пустой строки, даже без навзания.....


ну вот пример


только здесь просто полоса

 
Vladislav Andruschenko:


а я так тоже делаю, но когда-то год назад видел сообщение, какой -то спец код что просто пустая строка, без названия и описания. 

То ли мне показалось

сейчас пустая строка 

input a1=""

но где то был вид вообще пустой строки, даже без навзания.....


ну вот пример


только здесь просто полоса


попробуй задать sinput 
 
Vladimir Pastushak:

попробуй задать sinput 


спасибо, не то.

лучше просто input string

наверно мне просто показалось :-(....
 
Roffild:

Разделители в параметрах:

enum ENUM_NOTHING {
   NOTHING // ===== ===== =====
};

sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
Такой параметр не повлияет на продолжение тестирования после остановки, потому что пользователь не сможет случайно его изменить.

это?
 
Taras Slobodyanik:
это?


а как сделать неразрывный пробел?

 
Vladislav Andruschenko:

а как сделать неразрывный пробел?

См скрипт в приложении - вы об этом? Alt + 0160 на цифровой клавиатуре
Файлы:
Test.mq4  1 kb
1...192021222324252627282930313233...338
Новый комментарий