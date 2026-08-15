Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 233
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2023.07.19 19:10
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2023.07.19 18:55
HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - аналогично.
variable 'Доделать' not used Test5-3.mq5 516 7 code generated 1 1 0 errors, 1 warnings, 241 msec elapsed, cpu='X64 Regular' 1 2
Двойной щелчок на "Доделать" сразу переведет на нужное место.
FileSelectDialog
Ого, не знал об
FileSelectDialog
Давно так можно?
Давно так можно?
Больше 3.5 лет.
Больше 3.5 лет.
Действительно. Не встречал использования.
Действительно. Не встречал использования.
Сам применяю в нескольких сценариях (один из них). На стороне тоже не встречал.
OrderSendAsync может выполняться дольше пяти секунд.
???
это как ?
???
это как ?
Замеряете длительность и получаете результат. У меня случилось на TRADE_ACTION_MODIFY.