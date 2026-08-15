Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 227
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Интересный результат.
Странно, что его до сих пор не исправили:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2020.08.01 05:42Ошибка при выполнении:
Результат: OnStart::unnamed#000002166562DC80::f<ulong>
Ожидалось: OnStart::f<ulong>
Ограничение компилятора.
Это явная недоработка - думаю на таком коде компилятор должен уже медицинскую бригаду вызыватьКруглые скобки гипотетически еще можно себе представить во вложенных макросах в таком количестве, но не фигурные
Ожидалось, что будет инициализация слева-направо, как указано в конструкторе.
А получилось, что инициализация идет сверху-вниз по полям. И указанная последовательность инициализации после конструктора неважна. Это правильно?
Просьба сообщить, правильное ли это поведение или нет, когда последовательность инциализации полей объекта структуры/класса зависят от взаимного расположения полей, а не от записей после конструктора?
Ожидалось, что будет инициализация слева-направо, как указано в конструкторе.
А получилось, что инициализация идет сверху-вниз по полям. И указанная последовательность инициализации после конструктора неважна. Это правильно?
Зачем Разработчики пишут такую подробную справку, если ее все равно никто не читает!? Предлагаю справку упростить до одного предложения: Спроси на форуме - там помогут!
Зачем Разработчики пишут такую подробную справку, если ее все равно никто не читает!? Предлагаю справку упростить до одного предложения: Спроси на форуме - там помогут!
Когда будет понятна схема нахождения в справке ответа на поставленный вопрос, к помощи форума буду прибегать реже.
Когда будет понятна схема нахождения в справке ответа на поставленный вопрос, к помощи форума буду прибегать реже.
Спасибо. К сожалению, не всегда понятно, где и как искать.
Спасибо. К сожалению, не всегда понятно, где и как искать.
Обнаружил очень неприятную вещь в работе индикатора (MT5 и MT4).
События блокируют работу таймера.
В эксперте такого нет.
Еще раз убеждаюсь в том, что нет смысла использовать индикаторы, где нужна стабильная работа таймера. Особенно это касается отзывчивых интерфейсов.
Вот демонстрирующий эту проблему индикатор, в котором таймер установлен на 20 миллисекунд, и выводится время между событиями таймера, если оно превышает 100 миллисекунд
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
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Ilyas, 2022.10.18 10:12
Обдумываем над добавлением class/struct для объектов