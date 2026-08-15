Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 228
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Добавили.
Кто раньше писал без использования const, теперь это делать не могут. Иначе - будет ошибка.
Похоже, нововведение сулит серьезными багами в ранее написанных кодах.
Извините."TRADE_EVENT_POSITION_OPEN =0x1" x1 - это первый бит списка событий????. Я имею в виду, что в этой части перечисления событий, вы можете иметь каждый бит доступным, как это?
Пожалуйста, дайте мне знать.
Есть два типа брокеров, которые переводят время по США/Европе. Из-за этого, в частности, сдвигается время ролловера.
Тип брокера можно определять автоматически.
Результаты запуска на некоторых брокерах.
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Здравствуйте!
Не знаю, в нужную ветку задаю свой вопрос или нет...
Суть вопроса - сделал панель с кнопочками, полями ввода и лейблами на основе AppDialog из стандартной библиотеки.
Заказчик придрался к тому, что при увеличении масштаба через настройки персонализации Виндовс,
на панели происходит увеличение только шрифтов, а сами контролы не масштабируются, в результате надписи выходят за границы контролов.
Как решить проблему, чтобы масштабировались не только шрифты, но и размеры элементов панели и сама панель?
У меня конечно есть небольшой запас и я могу немного увеличить размеры элементов, тогда при увеличении параметров экрана до 125%
все уместится, но если увеличить до 150% то уже ничего не влезет точно.
Поэтому хочу решить проблему радикально, чтобы элементы панели и сама панель тоже увеличивались пропорционально масштабу. Как это сделать?
Понимаю, что надо каким то образом, наверное через WIN IP получить от винды эту цифру масштаба - 100%, либо 125% либо 150%. Вопрос, как это реализовать в коде советника?
P.S. Для уточнения. Программа использует стандартную библиотеку MQL5 но сама написана на MQL4.
Заранее благодарен всем, кто откликнется...
Здравствуйте!
Не знаю, в нужную ветку задаю свой вопрос или нет...
Суть вопроса - сделал панель с кнопочками, полями ввода и лейблами на основе AppDialog из стандартной библиотеки.
Заказчик придрался к тому, что при увеличении масштаба через настройки персонализации Виндовс,
на панели происходит увеличение только шрифтов, а сами контролы не масштабируются, в результате надписи выходят за границы контролов.
Как решить проблему, чтобы масштабировались не только шрифты, но и размеры элементов панели и сама панель?
У меня конечно есть небольшой запас и я могу немного увеличить размеры элементов, тогда при увеличении параметров экрана до 125%
все уместится, но если увеличить до 150% то уже ничего не влезет точно.
Поэтому хочу решить проблему радикально, чтобы элементы панели и сама панель тоже увеличивались пропорционально масштабу. Как это сделать?
Понимаю, что надо каким то образом, наверное через WIN IP получить от винды эту цифру масштаба - 100%, либо 125% либо 150%. Вопрос, как это реализовать в коде советника?
P.S. Для уточнения. Программа использует стандартную библиотеку MQL5 но сама написана на MQL4.
Заранее благодарен всем, кто откликнется...
Попробуйте перед созданием объектов определить размер текста посредством TextSetFont() и TextGetSize()
Попробуйте перед созданием объектов определить размер текста посредством TextSetFont() и TextGetSize()
Получилось собрать велосипед-конструкцию, которую применил на практике. Попробую кратко рассказать.
Есть вот такая работа с базой данных.
Каждый раз, когда идет выбор элемента из БД, ее элементы перемешиваются. Искусственно, но так надо, чтобы объяснить.
И вот нужно сделать следующее.
Пояснение по коду: выбрал элемент первый раз, затем сделал это много раз. А нужно в итоге получить тот элемент, что был выбран в первый раз.
Требуется как-то дописать БД-класс, чтобы можно было это сделать. При этом нельзя давать доступ к указателю на элемент (DATA*).
Пояснение по коду: выбрал элемент первый раз, затем сделал это много раз. А нужно в итоге получить тот элемент, что был выбран в первый раз.
Требуется как-то дописать БД-класс, чтобы можно было это сделать. При этом нельзя давать доступ к указателю на элемент (DATA*).
Конструкция-решение в виде дописывания нескольких строк в БД-класс.
После этого OnStart выглядит так.
Сделать такое возможно благодаря тому, что класс, определенный в теле основного класса, имеет доступ к скрытым статическим членам этого основного класса.
класс, определенный в теле основного класса, имеет доступ к скрытым статическим членам этого основного класса.
Надеюсь, это не недоработка MQL-языка, а удобный стандарт (особенность).
Надеюсь, это не недоработка MQL-языка, а удобный стандарт (особенность).