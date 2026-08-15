Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 267

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Вот сегодня вдруг обнаружил, что в МЕ такой буфер обмена.

Копирование как обычно по Ctrl+с а вставка по Alt+v и выбор нужного…

Сколько всего может там храниться не знаю. Подумал, что 10, но вот набрал 11 и остановился.

 

В расчетах ММ учитывайте такую возможность.


 
fxsaber #:

В расчетах ММ учитывайте такую возможность.


Вы думаете всем подряд дают кредиты?

 
Alexey Viktorov #:

Вы думаете всем подряд дают кредиты?

А если дадут? Но не учтено... 
 
Artyom Trishkin #:
А если дадут? Но не учтено... 

Тогда в теме об особенностях языка MQL5 надо просто сообщить, что кредит в баланс не включен и при написании кода по заказу надо считать общий баланс как сумму баланса и кредита. А не такой картинкой.

 
Alexey Viktorov #:

Тогда в теме об особенностях языка MQL5 надо просто сообщить, что кредит в баланс не включен и при написании кода по заказу надо считать общий баланс как сумму баланса и кредита. А не такой картинкой.

Почему не картинкой?

Она приводит вот точно к такому выводу: "кредит в баланс не включен и при написании кода надо считать общий баланс как сумму баланса и кредита".

 
Artyom Trishkin #:

Почему не картинкой?

Она приводит вот точно к такому выводу: "кредит в баланс не включен и при написании кода надо считать общий баланс как сумму баланса и кредита".

Потому, что многие, как и я не сразу обращают внимание на кредит. Откуда вдруг еквити больше нуля, если баланс 0? Я посмотрел, закрыл тему ничего не поняв. И только через пару минут открыл снова в попытке понять. А кто-то может и не попытаться понять, а просто тупо будет ссылаясь на авторитет fxsaber`a утверждать, что такое бывает. А таких, к сожалению, очень много.

 
Alexey Viktorov #:

Потому, что многие, как и я не сразу обращают внимание на кредит. Откуда вдруг еквити больше нуля, если баланс 0? Я посмотрел, закрыл тему ничего не поняв. И только через пару минут открыл снова в попытке понять. А кто-то может и не попытаться понять, а просто тупо будет ссылаясь на авторитет fxsaber`a утверждать, что такое бывает. А таких, к сожалению, очень много.

Логично. Но не убедительно. Ведь точно так же, есть и те, кто читает по диагонали ;) 
 
Artyom Trishkin #:
Логично. Но не убедительно. Ведь точно так же, есть и те, кто читает по диагонали ;) 

Программист читающий по диагонали, это говнокодер. Такое вот моё мнение. Код и обсуждение кода не «Три мушкетёра», в такой текст надо вникать и понимать написанное.

На этом всё. Артём извини, давай не будем засорять тему ненужным спором.

 
Alexey Viktorov #:
Программист читающий по диагонали, это говнокодер.

А смотрящий мимо?

Alexey Viktorov #:
давай не будем засорять тему ненужным спором

Добро

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