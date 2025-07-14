MQL5 Storage не работает? - страница 5

Новый комментарий
 
Yury Kirillov:

Хорошо, давайте про МТ5. Тут тоже есть вопросы.

Где я могу найти синхронизированную с хранилищем папку Projects из МТ5?


Содержимого этой папки нет ни в старом, ни в новом хранилище. Тем не менее файлы нормально записываются и извлекаются из хранилища.

"Projects" - это однозначно Старое Хранилище. Вы до сих пор в редакторе MetaEditor не подключили Новое Хранилище.


 
Yury Kirillov:

Хорошо, давайте про МТ5. Тут тоже есть вопросы.

Где я могу найти синхронизированную с хранилищем папку Projects из МТ5?


Содержимого этой папки нет ни в старом, ни в новом хранилище. Тем не менее файлы нормально записываются и извлекаются из хранилища.

При переходе на Новое Хранилище Старые Проекты не преобразовываются - они так и остаются папками в редакторе.

 
Vladimir Karputov:

"Projects" - это однозначно Старое Хранилище. Вы до сих пор в редакторе MetaEditor не подключили Новое Хранилище.

Владимир, вы делаете необоснованное утверждение, что у меня не подключено Новое Хранилище.

Просьба по отношению ко мне не утверждать так категорично о тех вещах, которые вам доподлинно не известны.

Новое Хранилище у меня подключено. И кроме того у меня синхронизирована c хранилищем папка Projects.

Всё содержимое папки Shared Projects я вижу в новом хранилище:

шарпро01

Но если я синхронизирую с хранилищем папку за пределами Shared Project, то она нормально синхронизируется,

но нигде в хранилище её найти невозможно. Ни в новом, ни в старом.

шпро02

 
Vladimir Karputov:

"Projects" - это однозначно Старое Хранилище. Вы до сих пор в редакторе MetaEditor не подключили Новое Хранилище.


На вашей картинке есть синхронизированная с хранилищем папка Images.

В каком хранилище она Вам доступна?

 
Yury Kirillov:

Владимир, вы делаете необоснованное утверждение, что у меня не подключено Новое Хранилище.

Просьба по отношению ко мне не утверждать так категорично о тех вещах, которые вам доподлинно не известны.

Новое Хранилище у меня подключено. И кроме того у меня синхронизирована c хранилищем папка Projects.

Всё содержимое папки Shared Project я вижу в новом хранилище:


Но если я синхронизирую с хранилищем папку за пределами Shared Project, то она нормально синхронизируется,

но нигде в хранилище её найти невозможно. Ни в новом, ни в старом.


Я не увидел у Вас на скрине (скрин был обрезан) папки "Shared Project" - поэтому пришлось угадывать. Признаюсь - не угадал :) .

По поводу создания папки.

Исходные данные: редактор MetaEditor MQL5, новое хранилище подключено. Создаю в редакторе папку "TestTest" и в ней файл "testtest.mqh":

добавляю папку и файл в новое хранилище:

иду в новое ( https://storage.mql5.io/ ) хранилище (через сайт) и вижу:



Итог: Папка и файл в Новом Хранилище выдны и из редактора MQL5 и через сайт новое ( https://storage.mql5.io/ ) хранилище .

 
Yury Kirillov:

На вашей картинке есть синхронизированная с хранилищем папка Images.

В каком хранилище она Вам доступна?

Она доступна из редактора. У меня подключено Новое Хранилище. Работаю с Харнилищем исключительно при помощи редактора MetaEditor MQL5. Папка "Images" была когда-то синхронизирована в Старом Хранилище. Там она и осталась. Также папка "Images" видна и в Новом Хранилище - так как после подключения Нового Хранилища я постарался синхронизировать все папки, которые были синхронизированы со Старым Хранилищем.

В общем Старое Хранилище висит себе на сайте и ждёт когда его пристрелят - я Старым Хранилищем на пользуюсь.

 
Vladimir Karputov:

Я не увидел у Вас на скрине (скрин был обрезан) папки "Shared Project" - поэтому пришлось угадывать. Признаюсь - не угадал :) .

По поводу создания папки.

Исходные данные: редактор MetaEditor MQL5, новое хранилище подключено. Создаю в редакторе папку "TestTest" и в ней файл "testtest.mqh":

добавляю папку и файл в новое хранилище:

иду в новое ( https://storage.mql5.io/ ) хранилище (через сайт) и вижу:



Итог: Папка и файл в Новом Хранилище выдны и из редактора MQL5 и через сайт новое ( https://storage.mql5.io/ ) хранилище .

Папка созданная за пределами Shared Projects у меня не видна в новом хранилище.

Вообще корнем нового хранилища у меня собственно и является папка Shared Projects:

shproj03

 
Yury Kirillov:

Хорошо. В новом хранилище я вижу файлы из Shared Projects.

Но остались вопросы:

1. Почему в старое хранилище меня пускают с логином KirillovYV, а в новое с логином kirillovyv ? Логин на сайте KirillovYV.

2. В каком хранилище я могу увидеть свои файлы из метатрейдера 4?

Попробуйте зайти из MetaEditor, который идет в составе MT4", Он смотрит" на старое хранилище. Новый MetaEditor из MT5 смотрит на новое хранилище.

 
Vladimir Karputov:

Она доступна из редактора. У меня подключено Новое Хранилище. Работаю с Харнилищем исключительно при помощи редактора MetaEditor MQL5. Папка "Images" была когда-то синхронизирована в Старом Хранилище. Там она и осталась. Также папка "Images" видна и в Новом Хранилище - так как после подключения Нового Хранилища я постарался синхронизировать все папки, которые были синхронизированы со Старым Хранилищем.

В общем Старое Хранилище висит себе на сайте и ждёт когда его пристрелят - я Старым Хранилищем на пользуюсь.

Спасибо, Владимир! С новым хранилищем благодаря Вам, разобрался. Жаль, что по старому Вы не можете проконсультировать.

 
Rashid Umarov:

Попробуйте зайти из MetaEditor, который идет в составе MT4", Он смотрит" на старое хранилище. Новый MetaEditor из MT5 смотрит на новое хранилище.

Метаедитор всё видит нормально и МТ4 и МТ5, вопрос был - где на сайте хранилища найти свои файлы МТ4.

123456
Новый комментарий