MQL5 Storage не работает? - страница 5
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Хорошо, давайте про МТ5. Тут тоже есть вопросы.
Где я могу найти синхронизированную с хранилищем папку Projects из МТ5?
Содержимого этой папки нет ни в старом, ни в новом хранилище. Тем не менее файлы нормально записываются и извлекаются из хранилища.
"Projects" - это однозначно Старое Хранилище. Вы до сих пор в редакторе MetaEditor не подключили Новое Хранилище.
Хорошо, давайте про МТ5. Тут тоже есть вопросы.
Где я могу найти синхронизированную с хранилищем папку Projects из МТ5?
Содержимого этой папки нет ни в старом, ни в новом хранилище. Тем не менее файлы нормально записываются и извлекаются из хранилища.
При переходе на Новое Хранилище Старые Проекты не преобразовываются - они так и остаются папками в редакторе.
"Projects" - это однозначно Старое Хранилище. Вы до сих пор в редакторе MetaEditor не подключили Новое Хранилище.
Владимир, вы делаете необоснованное утверждение, что у меня не подключено Новое Хранилище.
Просьба по отношению ко мне не утверждать так категорично о тех вещах, которые вам доподлинно не известны.
Новое Хранилище у меня подключено. И кроме того у меня синхронизирована c хранилищем папка Projects.
Всё содержимое папки Shared Projects я вижу в новом хранилище:
Но если я синхронизирую с хранилищем папку за пределами Shared Project, то она нормально синхронизируется,
но нигде в хранилище её найти невозможно. Ни в новом, ни в старом.
"Projects" - это однозначно Старое Хранилище. Вы до сих пор в редакторе MetaEditor не подключили Новое Хранилище.
На вашей картинке есть синхронизированная с хранилищем папка Images.
В каком хранилище она Вам доступна?
Владимир, вы делаете необоснованное утверждение, что у меня не подключено Новое Хранилище.
Просьба по отношению ко мне не утверждать так категорично о тех вещах, которые вам доподлинно не известны.
Новое Хранилище у меня подключено. И кроме того у меня синхронизирована c хранилищем папка Projects.
Всё содержимое папки Shared Project я вижу в новом хранилище:
Но если я синхронизирую с хранилищем папку за пределами Shared Project, то она нормально синхронизируется,
но нигде в хранилище её найти невозможно. Ни в новом, ни в старом.
Я не увидел у Вас на скрине (скрин был обрезан) папки "Shared Project" - поэтому пришлось угадывать. Признаюсь - не угадал :) .
По поводу создания папки.
Исходные данные: редактор MetaEditor MQL5, новое хранилище подключено. Создаю в редакторе папку "TestTest" и в ней файл "testtest.mqh":
добавляю папку и файл в новое хранилище:
иду в новое ( https://storage.mql5.io/ ) хранилище (через сайт) и вижу:
Итог: Папка и файл в Новом Хранилище выдны и из редактора MQL5 и через сайт новое ( https://storage.mql5.io/ ) хранилище .
На вашей картинке есть синхронизированная с хранилищем папка Images.
В каком хранилище она Вам доступна?
Она доступна из редактора. У меня подключено Новое Хранилище. Работаю с Харнилищем исключительно при помощи редактора MetaEditor MQL5. Папка "Images" была когда-то синхронизирована в Старом Хранилище. Там она и осталась. Также папка "Images" видна и в Новом Хранилище - так как после подключения Нового Хранилища я постарался синхронизировать все папки, которые были синхронизированы со Старым Хранилищем.
В общем Старое Хранилище висит себе на сайте и ждёт когда его пристрелят - я Старым Хранилищем на пользуюсь.
Я не увидел у Вас на скрине (скрин был обрезан) папки "Shared Project" - поэтому пришлось угадывать. Признаюсь - не угадал :) .
По поводу создания папки.
Исходные данные: редактор MetaEditor MQL5, новое хранилище подключено. Создаю в редакторе папку "TestTest" и в ней файл "testtest.mqh":
добавляю папку и файл в новое хранилище:
иду в новое ( https://storage.mql5.io/ ) хранилище (через сайт) и вижу:
Итог: Папка и файл в Новом Хранилище выдны и из редактора MQL5 и через сайт новое ( https://storage.mql5.io/ ) хранилище .
Папка созданная за пределами Shared Projects у меня не видна в новом хранилище.
Вообще корнем нового хранилища у меня собственно и является папка Shared Projects:
Хорошо. В новом хранилище я вижу файлы из Shared Projects.
Но остались вопросы:
1. Почему в старое хранилище меня пускают с логином KirillovYV, а в новое с логином kirillovyv ? Логин на сайте KirillovYV.
2. В каком хранилище я могу увидеть свои файлы из метатрейдера 4?
Попробуйте зайти из MetaEditor, который идет в составе MT4", Он смотрит" на старое хранилище. Новый MetaEditor из MT5 смотрит на новое хранилище.
Она доступна из редактора. У меня подключено Новое Хранилище. Работаю с Харнилищем исключительно при помощи редактора MetaEditor MQL5. Папка "Images" была когда-то синхронизирована в Старом Хранилище. Там она и осталась. Также папка "Images" видна и в Новом Хранилище - так как после подключения Нового Хранилища я постарался синхронизировать все папки, которые были синхронизированы со Старым Хранилищем.
В общем Старое Хранилище висит себе на сайте и ждёт когда его пристрелят - я Старым Хранилищем на пользуюсь.
Спасибо, Владимир! С новым хранилищем благодаря Вам, разобрался. Жаль, что по старому Вы не можете проконсультировать.
Попробуйте зайти из MetaEditor, который идет в составе MT4", Он смотрит" на старое хранилище. Новый MetaEditor из MT5 смотрит на новое хранилище.
Метаедитор всё видит нормально и МТ4 и МТ5, вопрос был - где на сайте хранилища найти свои файлы МТ4.