MQL5 Storage не работает?

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При попытке авторизации на сайте или в MetaEditor выдает
Storage    invalid MQL5 login or password
Это временные неполадки или я что-то не так подключаю?


п.с. Пароль ввожу верно и галочка Вкл. хранилище стоит.
 
Alexander Fedosov:
При попытке авторизации на сайте или в MetaEditor выдает
Storage    invalid MQL5 login or password
Это временные неполадки или я что-то не так подключаю?


п.с. Пароль ввожу верно и галочка Вкл. хранилище стоит.
Сайт обновлялся несколько раз. Проверьте сейчас.
 
Alexander Fedosov:
При попытке авторизации на сайте или в MetaEditor выдает
Storage    invalid MQL5 login or password
Это временные неполадки или я что-то не так подключаю?


п.с. Пароль ввожу верно и галочка Вкл. хранилище стоит.
Попробуйте сменить пароль на свой главный MQL5 аккаунт, пожалуйста.
 
Renat Fatkhullin:
Попробуйте сменить пароль на свой главный MQL5 аккаунт, пожалуйста.
Сменил. Проблема осталась.

Vladimir Karputov:
Сайт обновлялся несколько раз. Проверьте сейчас.
Тоже самое было и вчера. Думаю врядли связано с текущими обновлениями.
 
Alexander Fedosov:
Сменил. Проблема осталась.
Значит неправильные логин или пароль.

Чат показывается в терминале?
 
Renat Fatkhullin:
Значит неправильные логин или пароль.

Чат показывается в терминале?

До простого. В текстовом редакторе вбиваю пароль и копирую в строку пароля MetaEditor

 

При этом авторизация в самом терминале замечательно проходит - 2017.02.14 14:46:39.734 MQL5.community activated for 'alex2356', balance

Файлы:
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Вопрос 1: Пароль из текстового редактора пробовали вставлять в терминал (вкладка "Сообщество")? Пароль принимается?

Вопрос 2: Ранее на данном ПК работали из под другого mql5.аккаунта?

 
Vladimir Karputov:

Вопрос 1: Пароль из текстового редактора пробовали вставлять в терминал (вкладка "Сообщество")? Пароль принимается?

Вопрос 2: Ранее на данном ПК работали из под другого mql5.аккаунта?

1. Пробовал и принимает.

2. Нет, не работал. Т.к. есть только этот. 

 
Чудес не бывает. Или пароль или логин неверный. Ещё бывает вставляется пробел перед словом или после.
 
Vladimir Karputov:
Чудес не бывает. Или пароль или логин неверный. Ещё бывает вставляется пробел перед словом или после.
Ошибка была в том, что логин alex2356 принимал. Зато принял Alex2356. В регистрозависимых полях это все же нужно учесть. При том, что на сайте и в терминале принимал alex2356
 
Alexander Fedosov:
Ошибка была в том, что логин alex2356 принимал. Зато принял Alex2356. В регистрозависимых полях это все же нужно учесть. При том, что на сайте и в терминале принимал alex2356

А посмотреть на свой логин? :)

Правильный логин

и увидеть регистр? 

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