MQL5 Storage не работает?
При попытке авторизации на сайте или в MetaEditor выдает
п.с. Пароль ввожу верно и галочка Вкл. хранилище стоит.
При попытке авторизации на сайте или в MetaEditor выдает
п.с. Пароль ввожу верно и галочка Вкл. хранилище стоит.
Попробуйте сменить пароль на свой главный MQL5 аккаунт, пожалуйста.
Сайт обновлялся несколько раз. Проверьте сейчас.
Сменил. Проблема осталась.
Чат показывается в терминале?
Значит неправильные логин или пароль.
Чат показывается в терминале?
До простого. В текстовом редакторе вбиваю пароль и копирую в строку пароля MetaEditor
При этом авторизация в самом терминале замечательно проходит - 2017.02.14 14:46:39.734 MQL5.community activated for 'alex2356', balance
Вопрос 1: Пароль из текстового редактора пробовали вставлять в терминал (вкладка "Сообщество")? Пароль принимается?
Вопрос 2: Ранее на данном ПК работали из под другого mql5.аккаунта?
Вопрос 1: Пароль из текстового редактора пробовали вставлять в терминал (вкладка "Сообщество")? Пароль принимается?
Вопрос 2: Ранее на данном ПК работали из под другого mql5.аккаунта?
1. Пробовал и принимает.
2. Нет, не работал. Т.к. есть только этот.
Чудес не бывает. Или пароль или логин неверный. Ещё бывает вставляется пробел перед словом или после.
Ошибка была в том, что логин alex2356 принимал. Зато принял Alex2356. В регистрозависимых полях это все же нужно учесть. При том, что на сайте и в терминале принимал alex2356
А посмотреть на свой логин? :)
и увидеть регистр?
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п.с. Пароль ввожу верно и галочка Вкл. хранилище стоит.