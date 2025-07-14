MQL5 Storage не работает? - страница 2
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А посмотреть на свой логин? :)
и увидеть регистр?
Тогда выходит, что при авторизации на mql5.com поле логин регистронезависимо.
Ну тогда логично было бы и тут не https://www.mql5.com/ru/users/alex2356 , а https://www.mql5.com/ru/users/Alex2356
Тогда выходит, что при авторизации на mql5.com поле логин регистронезависимо.
При попытке авторизации на сайте или в MetaEditor выдает
п.с. Пароль ввожу верно и галочка Вкл. хранилище стоит.
Сервисом активно пользуюсь - просто супер!
Видимо что то не так делаете.
Логин - регистрозависим
У меня все работает
Сервисом активно пользуюсь - просто супер!
Видимо что то не так делаете.
Логин - регистрозависим
При попытке получить обновления из хранилища висит на строчке:
2017.02.27 10:59:06.125 Storage update command start MQL5
И всё. Ничего не получает.
Авторизация аккаунта в MetaEditor есть. Но обновления не скачивает.
Пришла еще строка:
2017.02.27 11:04:39.750 Storage failed to connect to server (storage.mql5.com:443 send request failed [12030], 12030)
Все еще не работает:
с сайта -
Из редактора, висит сообщение -
с Tortoise SVN - нет соединения
Не работает
Не работает