MQL5 Storage не работает? - страница 2

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Vladimir Karputov:

А посмотреть на свой логин? :)

и увидеть регистр? 

Ну тогда логично было бы и тут не https://www.mql5.com/ru/users/alex2356 , а https://www.mql5.com/ru/users/Alex2356

Тогда выходит, что при авторизации на mql5.com поле логин регистронезависимо.
 
Alexander Fedosov:
Ну тогда логично было бы и тут не https://www.mql5.com/ru/users/alex2356 , а https://www.mql5.com/ru/users/Alex2356

Тогда выходит, что при авторизации на mql5.com поле логин регистронезависимо.
Да, в сервисе хранилища логины регистрозависимы.
 
Alexander Fedosov:
При попытке авторизации на сайте или в MetaEditor выдает
Storage    invalid MQL5 login or password
Это временные неполадки или я что-то не так подключаю?
п.с. Пароль ввожу верно и галочка Вкл. хранилище стоит.
У меня все работает
Сервисом активно пользуюсь - просто супер!
Видимо что то не так делаете.
Логин -  регистрозависим
 
Yuriy Zaytsev:
У меня все работает
Сервисом активно пользуюсь - просто супер!
Видимо что то не так делаете.
Логин -  регистрозависим
Уже разобрались
 

При попытке получить обновления из хранилища висит на строчке:

2017.02.27 10:59:06.125 Storage update command start MQL5

 И всё. Ничего не получает.

Авторизация аккаунта в MetaEditor есть. Но обновления не скачивает. 

Пришла еще строка:

2017.02.27 11:04:39.750 Storage failed to connect to server (storage.mql5.com:443 send request failed [12030], 12030)

 

Все еще не работает:

с сайта -  

Из редактора, висит сообщение -  

с Tortoise SVN - нет соединения 

 
Ну значит это не только у меня..
 
Уже исправлено
 

Не работает

 

 
Valeriy Korobeynik:

Не работает


У меня тоже. Изменений нет.
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