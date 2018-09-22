Не удаётся подключиться к хранилищу исходного кода (MQL4)
При попытке подключения к хранилищу исходного кода из MetaEditor получаю следующую ошибку. Причём, подобное происходит при попытке подключиться из MetaEditor'a в MT4. В MetaEditor вызываемом из MT5 подключение к хранилищу происходит успешно. Но дело в том, что все мои проекты были на MQL4 и они не извлекаются из хранилища. Перед тем как подобная проблема произошла, заметил что вид MetaEditora поменялся, он стал выглядеть как в 5-ой версии. До этого в навигаторе папка "Projects" была синхронизирована с хранилищем, и была синего цвета. А "Shared Projects" в навигаторе отсутствовала. Помогите разобраться в чём дело.
Неужели ни у кого нет такой проблемы?
Неужели ни у кого нет такой проблемы?
Похожая проблема:
- 2018.05.28
- www.mql5.com
Похожая проблема:
Спасибо за подсказку, хотя бы через Tortuise SVN смог скачать содержимое хранилища.
А вот в навигаторе подключить его, как оно раньше работало, так и не получается.
Неужели ни у кого нет такой проблемы?
Я летом перепрыгнул с версии 1090 на 1126 и тоже такая проблема. Нажимаю пункт ,
и выдает
Писал летом в СД, он еще тогда работал. Там дали ссылки на хранилища, спрашивали, вижу ли я. Я все через браузер вижу. Попросили сменить пароль через сайт и снова залогониться. Это не помогло, потом замолчали.
Вернулся на версию терминал 1090 и поставил ключ /skipupdate.
Хотя 1126 стоит в соседней папке, если разработчики видят мое сообщение, могу дать данные или попробовать еще какие-то рекомендации. Я на двух компьютерах работаю, поэтому без хранилища пользоваться новой версией не хочется.
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При попытке подключения к хранилищу исходного кода из MetaEditor получаю следующую ошибку. Причём, подобное происходит при попытке подключиться из MetaEditor'a в MT4. В MetaEditor вызываемом из MT5 подключение к хранилищу происходит успешно. Но дело в том, что все мои проекты были на MQL4 и они не извлекаются из хранилища. Перед тем как подобная проблема произошла, заметил что вид MetaEditora поменялся, он стал выглядеть как в 5-ой версии. До этого в навигаторе папка "Projects" была синхронизирована с хранилищем, и была синего цвета. А "Shared Projects" в навигаторе отсутствовала. Помогите разобраться в чём дело.