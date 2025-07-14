MQL5 Storage не работает? - страница 4

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Yury Kirillov:

При входе  в папку personal облачного хранилища дата изменения указана 3 дня назад.

Это подтверждается и историей хранилища:

Тем не менее файлы пользователя не видны:

Это нормально, у всех так? Или только у меня?

Сейчас существуют два Хранилища: старое ( https://storage.mql5.com ) и новое ( https://storage.mql5.io/ )

 
Vladimir Karputov:

Сейчас существуют два Хранилища: старое ( https://storage.mql5.com ) и новое ( https://storage.mql5.io/ )

Хорошо. В новом хранилище я вижу файлы из Shared Projects.

Но остались вопросы:

1. Почему в старое хранилище меня пускают с логином KirillovYV, а в новое с логином kirillovyv ? Логин на сайте KirillovYV.

2. В каком хранилище я могу увидеть свои файлы из метатрейдера 4?

 

Yury Kirillov:

В каком хранилище я могу увидеть свои файлы из метатрейдера 4?

В старом...

 
Konstantin Nikitin:

В старом...

Их нет там: смотрите выше.
 
Yury Kirillov:
Их нет там: смотрите выше.

Может сами не сохраняли проект.

 

Смотрите сами по обоим адресам у меня сохранены версии проекта.

 
Konstantin Nikitin:

Может сами не сохраняли проект.

 

Смотрите сами по обоим адресам у меня сохранены версии проекта.

Смотрите, вот файл в метаедиторе, синхронизированный с хранилищем:

про02

Обратите внимание на дату 20 марта.

Вот соответствующая ветка в хранилище:

про03

дата - 6 месяцев назад.

История:

про04

Вопрос как раз в том и заключается: где мои актуальные файлы? В каком хранилище (ветке хранилища)?

 
Yury Kirillov:

Смотрите, вот файл в метаедиторе, синхронизированный с хранилищем:

Обратите внимание на дату 20 марта.

Вот соответствующая ветка в хранилище:

дата - 6 месяцев назад.

История:


Вопрос как раз в том и заключается: где мои актуальные файлы? В каком хранилище (ветке хранилища)?

Если подключили новое Хранилище, то в Новом, конечно. По крайней мере на MQL5 это точно - после подключения Нового Хранилища в MetaEditor'e всегда актуальные копии данных. И они совпадают с новым хранилищем на сайте ( https://storage.mql5.io/ )

 
Vladimir Karputov:

Если подключили новое Хранилище, то в Новом, конечно. По крайней мере на MQL5 это точно - после подключения Нового Хранилища в MetaEditor'e всегда актуальные копии данных. И они совпадают с новым хранилищем на сайте ( https://storage.mql5.io/ )

В новом хранилище нет файлов из папки Projects редактора MT4 (и это наверно правильно).

НО актуальных (и синхронизированных) версий файлов из этой папки вообще нигде не видно в обоих хранилищах (и вот это как раз неправильно).

 
Yury Kirillov:

В новом хранилище нет файлов из папки Projects редактора MT4 (и это наверно правильно).

НО актуальных (и синхронизированных) версий файлов из этой папки вообще нигде не видно в обоих хранилищах (и вот это как раз неправильно).

Здесь не подскажу - выкинул MT4 лет пять назад.

 
Vladimir Karputov:

Здесь не подскажу - выкинул MT4 лет пять назад.

Хорошо, давайте про МТ5. Тут тоже есть вопросы.

Где я могу найти синхронизированную с хранилищем папку Projects из МТ5?

про05

Содержимого этой папки нет ни в старом, ни в новом хранилище. Тем не менее файлы нормально записываются и извлекаются из хранилища.

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