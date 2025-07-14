MQL5 Storage не работает? - страница 4
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При входе в папку personal облачного хранилища дата изменения указана 3 дня назад.
Это подтверждается и историей хранилища:
Тем не менее файлы пользователя не видны:
Это нормально, у всех так? Или только у меня?
Сейчас существуют два Хранилища: старое ( https://storage.mql5.com ) и новое ( https://storage.mql5.io/ )
Сейчас существуют два Хранилища: старое ( https://storage.mql5.com ) и новое ( https://storage.mql5.io/ )
Хорошо. В новом хранилище я вижу файлы из Shared Projects.
Но остались вопросы:
1. Почему в старое хранилище меня пускают с логином KirillovYV, а в новое с логином kirillovyv ? Логин на сайте KirillovYV.
2. В каком хранилище я могу увидеть свои файлы из метатрейдера 4?
Yury Kirillov:
В каком хранилище я могу увидеть свои файлы из метатрейдера 4?
В старом...
В старом...
Их нет там: смотрите выше.
Может сами не сохраняли проект.
Смотрите сами по обоим адресам у меня сохранены версии проекта.
Может сами не сохраняли проект.
Смотрите сами по обоим адресам у меня сохранены версии проекта.
Смотрите, вот файл в метаедиторе, синхронизированный с хранилищем:
Обратите внимание на дату 20 марта.
Вот соответствующая ветка в хранилище:
дата - 6 месяцев назад.
История:
Вопрос как раз в том и заключается: где мои актуальные файлы? В каком хранилище (ветке хранилища)?
Смотрите, вот файл в метаедиторе, синхронизированный с хранилищем:
Обратите внимание на дату 20 марта.
Вот соответствующая ветка в хранилище:
дата - 6 месяцев назад.
История:
Вопрос как раз в том и заключается: где мои актуальные файлы? В каком хранилище (ветке хранилища)?
Если подключили новое Хранилище, то в Новом, конечно. По крайней мере на MQL5 это точно - после подключения Нового Хранилища в MetaEditor'e всегда актуальные копии данных. И они совпадают с новым хранилищем на сайте ( https://storage.mql5.io/ )
Если подключили новое Хранилище, то в Новом, конечно. По крайней мере на MQL5 это точно - после подключения Нового Хранилища в MetaEditor'e всегда актуальные копии данных. И они совпадают с новым хранилищем на сайте ( https://storage.mql5.io/ )
В новом хранилище нет файлов из папки Projects редактора MT4 (и это наверно правильно).
НО актуальных (и синхронизированных) версий файлов из этой папки вообще нигде не видно в обоих хранилищах (и вот это как раз неправильно).
В новом хранилище нет файлов из папки Projects редактора MT4 (и это наверно правильно).
НО актуальных (и синхронизированных) версий файлов из этой папки вообще нигде не видно в обоих хранилищах (и вот это как раз неправильно).
Здесь не подскажу - выкинул MT4 лет пять назад.
Здесь не подскажу - выкинул MT4 лет пять назад.
Хорошо, давайте про МТ5. Тут тоже есть вопросы.
Где я могу найти синхронизированную с хранилищем папку Projects из МТ5?
Содержимого этой папки нет ни в старом, ни в новом хранилище. Тем не менее файлы нормально записываются и извлекаются из хранилища.