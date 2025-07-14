MQL5 Storage не работает? - страница 3
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failed activation MQL5 Storage - storage.mql5.io:443 send failed [401: Unauthorized] при правом клике на MQL5 и "подключить MQL5 storage", что делать?
галочка в настройках стоит, регистрация везде проходит.
failed activation MQL5 Storage - storage.mql5.io:443 send failed [401: Unauthorized] при правом клике на MQL5 и "подключить MQL5 storage", что делать?
галочка в настройках стоит, регистрация везде проходит.
Попробуйте еще раз, проверьте свою учетную запись.
Попробуйте еще раз, проверьте свою учетную запись.
Что значит проверить учетную запись? В MT5 активирована в редакторе активирована. А эта система - работает?
Что значит проверить учетную запись? В MT5 активирована в редакторе активирована. А эта система - работает?
Тогда напишите в сервисдеск, посмотрим. Необходимы логи.
При входе в папку personal облачного хранилища дата изменения указана 3 дня назад.
Это подтверждается и историей хранилища:
Тем не менее файлы пользователя не видны:
Это нормально, у всех так? Или только у меня?
Дата файлов в хранилище не соответствует дате в метаедиторе:
В метаедиторе 5, после нажатия кнопки ОК и повторном открытии окна параметров логин пользователя сбрасывается к нижнему регистру:
Вводим логин:
Закрываем и повторно открываем:
Ну и главный вопрос:
В какой папке хранилища можно увидеть текущие файлы пользователя?