MQL5 Storage не работает? - страница 3

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Есть небольшие проблемы с конфигурацией после переноса на новую систему.

Починим в течение пары часов. Извините за неудобства, пожалуйста.
 
Заработало!
 

failed activation MQL5 Storage - storage.mql5.io:443 send failed [401: Unauthorized] при правом клике на MQL5 и "подключить MQL5 storage", что делать?

галочка в настройках стоит, регистрация везде проходит.

 
mdiv:

failed activation MQL5 Storage - storage.mql5.io:443 send failed [401: Unauthorized] при правом клике на MQL5 и "подключить MQL5 storage", что делать?

галочка в настройках стоит, регистрация везде проходит.

Попробуйте еще раз, проверьте свою учетную запись.

 
Alexander:

Попробуйте еще раз, проверьте свою учетную запись.

Что значит проверить учетную запись? В MT5 активирована в редакторе активирована. А эта система - работает?

 
mdiv:

Что значит проверить учетную запись? В MT5 активирована в редакторе активирована. А эта система - работает?

Тогда напишите в сервисдеск, посмотрим. Необходимы логи.

 

При входе  в папку personal облачного хранилища дата изменения указана 3 дня назад.

pers_01

Это подтверждается и историей хранилища:

pers_02

Тем не менее файлы пользователя не видны:

pers_03

Это нормально, у всех так? Или только у меня?

 

Дата файлов в хранилище не соответствует дате в метаедиторе:

proj_01

 

В метаедиторе 5, после нажатия кнопки ОК и повторном открытии окна параметров логин пользователя сбрасывается к нижнему регистру:

Вводим логин:

логин_01

Закрываем и повторно открываем:

логин_02

 

Ну и главный вопрос:

В какой папке хранилища можно увидеть текущие файлы пользователя?

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