Можно ли доверять чужому советнику как себе самому? - страница 4
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Тут покупатели не ходят, тут одни продавцы и "мошенники" :)
А если серьезно, то почему-то никто не говорит о том, что на тестере МТ5 есть возможность тестировать на реальных тиках. В режиме "Every tick based on real ticks".
И не удивительно, что продавцы об этом не хотят говорить !
Практика показывает, что результаты теста на реальных тиках, на 90% совпадает с реальной торговлей. И это доказать не трудно.
Достаточно иметь несколько сигналов на реале (я имею ввиду в разделе Сигналы) на разных режимах работы и можно четко увидеть, что график теста на реальных тиках не отличается от графика сигнала.
Тут никому не обманешь. Покупатель может и еще попросить, чтобы разработчик показал скриншот МТ5, на основе которого создан этот сигнал.
И не только это. Достаточно посмотреть в профиль разработчика, раздел "Достижения" -> MQL5 Cloud -> "Облачный клиент" и увидеть, сколько тратил этот разработчик на оптимизацию ?
И все будет понятно.
А тестировать без проблем. Тестируют хоть на реальных хоть на ценах открытия. Это же не запрещено.
А тестировать без проблем. Тестируют хоть на реальных хоть на ценах открытия. Это же не запрещено.
А что значит тиковые эксперты, работающие на скорости тиков ???
Это же не HFT торговля.
Вы ничего не сможете доказать. Давайте поспорим :)
А что значит тиковые эксперты, работающие на скорости тиков ???
Это же не HFT торговля.
Вы ничего не сможете доказать. Давайте поспорим :)
Боюсь нафлудить. Но для меня вопрос важный. Я внимательно изучаю продукт, прежде чем доверять свои кровные. И только если уверен, то доверяю. Однако насколько это правильно? Меня просто интересуют общие настроения бывалых покупателей продуктов на маркете?
Есть разные продавцы. Не которые хотят обмануть, некоторые нет. Если вы покупаете советник за 200$ и хотите на нем разбогатеть, то лучше таким предложениям не доверять.
Моему советнику, например, можно доверять как себе, по тому что у меня нет целей обманывать, продаю только то, чем сам пользуюсь. За других сказать не могу.
А если эксперт работает по тикам, то не обязательно использовать таймер. Пришел тик, проверьте и делайте свое дело, зачем вам таймер ?
Такой робот можете прогонять на тестере хоть 100 раз (на реальных тиках), получите один и тот же результат. И он нормально работает у разных брокеров, где исполнение сделок выполняется от 30- 1000 и более миллисекунд.
А если эксперт работает по тикам, то не обязательно использовать таймер. Пришел тик, проверьте и делайте свое дело, зачем вам таймер ?
Такой робот можете прогонять на тестере хоть 100 раз (на реальных тиках), получите один и тот же результат. И он нормально работает у разных брокеров, где исполнение сделок выполняется от 30- 1000 и более миллисекунд.
Какие другие пары ? Выбирайте одиночный тест и проверяйте. В чем проблема ?
:-) Проблема в том, что не нужно всех экспертов под одну дудку гнать. Если у Вас эксперт работает поодиночно, то ок. Но это не значит, что другие работают по тому же алгоритму что и у Вас.
постараюсь найти тему где я выкладывал скрины разных тестов советника, и разные они полностью отличаются от тестера.
я такого же мнения что И Вы, давать мониторинги и так далее,
я даю и мониторинги и демо версии - которые работает также и на реале, и прежде чем человек купит у него есть возможность самому лично поставить советника на реал и убедиться в его прибыльности. А не смотреть на мониторинги, где можно кстати ставить разных роботов и гонять разные настройки для лучшего результата.
но результаты тестера меня не устраивают, потому что они отличаютс в корне от того что на самом деле есть.
сейчас ради Вас сделаю тесты
в этом то и проблема, в тестере куча сделок, а в реале только около 80 при том что на реале 3 пары работают, а в тестере одна.
Если ВЫ знаете способ как сделать тестер для реального тестирования - я с радостью выслушаю.
:-) Проблема в том, что не нужно всех экспертов под одну дудку гнать. Если у Вас эксперт работает поодиночно, то ок. Но это не значит, что другие работают по тому же алгоритму что и у Вас.
постараюсь найти тему где я выкладывал скрины разных тестов советника, и разные они полностью отличаются от тестера.
А я и не говорил что они одинаковые. Но надо делать так, чтобы при тестировании на реальных тиках, получился один и тот же результат. Если на реальной торговле получается другие результаты то тут есть какая то ошибка.
Но надо полагать что и тест и торговля на реале ведется на одинаковом счете.
А я и не говорил что они одинаковые. Но надо делать так, чтобы при тестировании на реальных тиках, получился один и тот же результат. Если на реальной торговле получается другие результаты то тут есть какая то ошибка.
Но надо полагать что и тест и торговля на реале ведется на одинаковом счете.
да именно,
поверьте я тоже был рад когда ввели тест по реальным тикам.
НО, отличаются результаты, даже количеством сделок, отличаются, я не знаю почему и я уже все перепробовал чтобы сделать так чтоб были одинаковые результаты, но я не знаю почему они в корне отличаются почти в 10 раз.
если ВЫ знаете секрет - поделитесь плиз.