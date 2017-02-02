Можно ли доверять чужому советнику как себе самому? - страница 5
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в этом то и проблема, в тестере куча сделок, а в реале только около 80 при том что на реале 3 пары работают, а в тестере одна.
Если ВЫ знаете способ как сделать тестер для реального тестирования - я с радостью выслушаю.
Это понятно всем, что тестер не сможет работать так как МТ5, на котором можно открывать много графиков. С учетом того, что у нас есть, надо сделать так чтобы не были эти расхождения.
Например можно сделать мультивалютного советника. Откуда мне знать что вы там придумали.
Это понятно всем, что тестер не сможет работать так как МТ5, на котором можно открывать много графиков. С учетом того, что у нас есть, надо сделать так чтобы не были эти расхождения.
Например можно сделать мультивалютного советника. Откуда мне знать что вы там придумали.
дело не в мультивалютности,
Вы говорили что я не смогу ничего доказать. Зачем так быть уверенным?
рассуждайте логически и отвечайте только за себя
разница между тестером и реальной торговлей по количеству сделок в 10!!!! раз, это не на +-50 сделок, это на 3200 сделок больше в тестере чем в реале на 3!!! парах
тест на одном и том же сервере, поставил задержку такуе же как у меня между сервером.
Реал мониторинг круглосуточный - на соседнем компе.
:
кстати в тестере он так гладко вверх а потом резкий слив не идет! в тестере у него больше стоплоссов.
Боюсь нафлудить. Но для меня вопрос важный. Я внимательно изучаю продукт, прежде чем доверять свои кровные. И только если уверен, то доверяю. Однако насколько это правильно? Меня просто интересуют общие настроения бывалых покупателей продуктов на маркете?
Любому советнику можно доверять "на все сто".
Он сделает точно то, что указанно в его алгоритме. Точно так же, как любой автомобиль поедет туда, куда будут повернуты его колеса.
Если в алгоритме заложено "совершить сделку" - можете поверить, советник ее совершит (ну, либо попытается, на новостях бывают реквоты и проскальзывания). Если в алгоритме заложено "закрыть сделку" - тоже можете доверять, он ее закроет. Если в алгоритме заложено "слить депозит" - и здесь можно доверять "на все сто" - обязательно сольет.
Советник - это лишь инструмент. Автомат для выполнения ТС.
Любому советнику можно доверять "на все сто".
Он сделает точно то, что указанно в его алгоритме. Точно так же, как любой автомобиль поедет туда, куда будут повернуты его колеса.
Если в алгоритме заложено "совершить сделку" - можете поверить, советник ее совершит (ну, либо попытается, на новостях бывают реквоты и проскальзывания). Если в алгоритме заложено "закрыть сделку" - тоже можете доверять, он ее закроет. Если в алгоритме заложено "слить депозит" - и здесь можно доверять "на все сто" - обязательно сольет.
Советник - это лишь инструмент. Автомат для выполнения ТС.
:-) Вы правы на все +100500
Советник - это лишь автоматизация процесса без ИИ
:-) Вы правы на все +100500
Советник - это лишь автоматизация процесса без ИИ