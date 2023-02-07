Терминал MT4 на холостом ходу потребляет ресурсы ЦПУ - 5%
IE7 староват, обновите до максимально возможного
Alexander Bereznyak:Обновить, конечно можно, но сейчас посмотрел на другом компьютере под десяткой - там загрузка 2,5% при тех же условиях, процессор там P7450.
так в десятке не IE
На Core 2 Duo 2.2 GHz Win 10 Pro х64 загрузка процессора 0.8-1.5% на один терминал MT4
Alexander Bereznyak:Так там процессор помощней явно будет.... речь о том, что после подключения к серверу, возможно, идет мониторинг сервиса сигналы и обработка с привлечением браузера - отсюда и нагрузка. Таковы мои предположения. Надо проверить по портам, есть ли ещё куда коннект терминала...
Vladimir Zubov:модель процессора укажите пожалуйста.
Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 2 x Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz, RAM: 957 / 3327 Mb, HDD: 114406 / 151824 Mb, GMT+02:00
Intel® Core™2 Duo Processor E4500 (2M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB) Спецификации
Win10
потребляет от 0.4 до 1.5%
Что тут все на холодных камнях сидят? я люблю погорячее :)
Мы им ещё и частоту снижаем автоматически, если нет нагрузки :)
Поставил IE9 - стало хуже - теперь 5%-6% загрузка ЦПУ.
Идеи по снижению нагрузки есть у кого?
В наличии MT4 build 1010 система:
Windows Vista Home Premium (X86 based PC), IE 07.00, UAC, 2 x Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz, RAM: 2018 / 3062 Mb, HDD: 54689 / 114470 Mb, GMT+03:00
При подключении к сети в выходной день, даже при отсутствии графиков, загрузка процессора 4-5%, что очень огорчает, так как на машине в рабочие дни функционирует 7 (по плану 9) терминалов, то 40%-45% съедается просто на подключение к серверу, что расточительно, а при обработке данных советниками загрузка процессора бывает доходит до 100%.
Есть предположение, что данная беда появилась не так давно (в пределах года) и связано это в том числе с новыми сервисами, которые используют IE и именно он приводит к таким последствиям, но как проверить эти догадки?
Может есть идеи по снижению нагрузки на процессор?