Терминал MT4 на холостом ходу потребляет ресурсы ЦПУ - 5%

В наличии MT4 build 1010 система:

 Windows Vista  Home Premium (X86 based PC), IE 07.00, UAC, 2 x Intel Core2 Duo  L7500 @ 1.60GHz, RAM: 2018 / 3062 Mb, HDD: 54689 / 114470 Mb, GMT+03:00

При подключении к сети в выходной день, даже при отсутствии графиков, загрузка процессора 4-5%, что очень огорчает, так как на машине в рабочие дни функционирует 7 (по плану 9) терминалов, то 40%-45% съедается просто на подключение к серверу, что расточительно, а при обработке данных советниками загрузка процессора бывает доходит до 100%.

Есть предположение, что данная беда появилась не так давно (в пределах года) и связано это в том числе с новыми сервисами, которые используют IE и именно он приводит к таким последствиям, но как проверить эти догадки?

Может есть идеи по снижению нагрузки на процессор? 

 
IE7 староват, обновите до максимально возможного
 
Обновить, конечно можно, но сейчас посмотрел на другом компьютере под десяткой - там загрузка 2,5% при тех же условиях, процессор там P7450.
 
так в десятке не IE
На Core 2 Duo 2.2 GHz Win 10 Pro х64 загрузка процессора 0.8-1.5% на один терминал MT4
 
Так там процессор помощней явно будет.... речь о том, что после подключения к серверу, возможно, идет мониторинг сервиса сигналы и обработка с привлечением браузера - отсюда и нагрузка. Таковы мои предположения. Надо проверить по портам, есть ли ещё куда коннект терминала...
 
модель процессора укажите пожалуйста.
Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 2 x Intel Core2 Duo  E4500 @ 2.20GHz, RAM: 957 / 3327 Mb, HDD: 114406 / 151824 Mb, GMT+02:00

Win10

 

 

потребляет от 0.4 до 1.5% 

Что тут все на холодных камнях сидят? я люблю погорячее :) 

Мы им ещё и частоту снижаем автоматически, если нет нагрузки :)

 

 

Поставил IE9 - стало хуже - теперь 5%-6% загрузка ЦПУ.

Идеи по снижению нагрузки есть у кого? 

