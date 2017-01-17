Повышение качества раздела "БЛОГИ" - страница 3
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Так пример же есть.
Недавно, yuraz создавал посты-опросы, типа, какое будет закрытие евро в такой-то день. Так запинали ногами пассажира. И, кстати, тот же модератор-топикстартер ветки "прогнозы и следствия" и поднял вопрос, мол, не надоели ли вам эти постоянные вопросы-опросы? https://www.mql5.com/ru/forum/165296
А ведь ветки yuraz было почти тоже самое, что и ветка "прогнозы и следствия", только немного под другим углом и с другой подачей.
Так это-же конкуренция... А на претензии в адрес модератора ответ один.
Вот я - и никому не конкурент:
На самом деле -- когда вы эту тематику пытались постить здесь, в русской ветке -- я вашу аналитику как раз и смотрел периодически.
Вы бы там, в своей модераторской среде разобрались -- на предмет, что можно и кому можно постить -- а то получается ваша аналитика здесь не разрешена и/или не желательна -- а на английской ветке разрешена и востребована.
Не понимаю почему такое возможно на одном и том же ресурсе.
Здесь в русской ветке десяток участников и тоска смертная. Либо флуд под названием "пронозы и следствия" -- либо однообразие под одними и теми же простыми техническими вопросами новичков (тоже нужно и важно) -- а вот качественных и предметных тем крайне мало.
А если вчитаться в это Более 100 крупных брокеров по всему миру предлагают MetaTrader 5 и пооткрывать там счета, и посчмотреть какие там у них инструменты - так вообще 'поле непахано'.
Биткоин/USD есть, Алибаба есть, Yahoo есть (можно даже написать статью про Алибаба и Yahoo, и что там с ними дальше будет), Netflix есть, Nvidia есть, аллюминий есть, платина есть, WTI есть, и позиции открывать можно.
Так это-же конкуренция... А на претензии в адрес модератора ответ один
Вот-вот -- поднял же пару дней назад вопрос, чтобы взяли Тришкина в модераторы (https://www.mql5.com/ru/forum/625/page55#comment_3991605). Уже б их было двое. Может Голубев "Доброе утро" ожил бы здесь на русском форуме. Хоть он и не программер, но толку от него порой очень много.
А вы тут говорите куда пойдет евро, и что ветка анализа занята :)
Кроме евро есть пары ... вот куда пойдет находящаяся на перепутье интра-дей пара Серебро/Авcтралийский Доллар?
Вот я сделал sell по XPD/USD (Палладий/Доллар), и прибыль.
А вы тут говорите куда пойдет евро, и что ветка анализа занята :)
Кроме евро есть пары ... вот куда пойдет находящаяся на перепутье интра-дей пара Серебро/Авcтралийский Доллар?
Интересно, ваш прогноз не по теме ветки -- останется здесь или будет перенесён в вышеупомянутую флудо-ветку?
Почему вам на русском форуме не создать вменяемую ветку "прогнозы, следствия" -- где не будет флуда, где будет конструктивная аналитика?
Ведь вы модератор, вы можете не только создавать ветки, но ещё и обеспечивать их чистоту.
И мы посмотрим, какая из двух веток будет популярней (не числом постов, а качеством материала).
Интересно, ваш прогноз не по теме ветки -- останется здесь или будет перенесён в вышеупомянутую флудо-ветку?
Почему вам на русском форуме не создать вменяемую ветку "прогнозы, следствия" -- где не будет флуда, где будет конструктивная аналитика?
Ведь вы модератор, вы можете не только создавать ветки, но ещё и обеспечивать их чистоту.
И мы посмотрим, какая из двух веток будет популярней (не числом постов, а качеством материала).
Я и 100 постов не наберу ... придется все самому постить, а тут уже 47 листов, а за прошлый год было 1381 лист, так что тут популярней - вопрос риторический.
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Повышение качества раздела "БЛОГИ"
Sergey Golubev, 2017.01.16 14:51... (в ветке за 2017 год уже 47 листов, а в ветке за 2016 год было 1381 лист) ...
Я и 100 постов не наберу ... придется все самому постить, а тут уже 47 листов, а за прошлый год было 1381 лист, так что тут популярней - вопрос риторический.
популярность -- это не число постов -- а качество и востребованность (число прочтений, если можно так охарактеризовать).
качество порождает качественные посты.
и если в той ветке чистить флуд -- то там будет "ноль" постов -- да это и так известно (я в ту ветку не хожу, там нечего делать).
Этим уровень не поднять.