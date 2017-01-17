Повышение качества раздела "БЛОГИ" - страница 3

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Andrey F. Zelinsky:

Так пример же есть.

Недавно, yuraz создавал посты-опросы, типа, какое будет закрытие евро в такой-то день. Так запинали ногами пассажира. И, кстати, тот же модератор-топикстартер ветки "прогнозы и следствия" и поднял вопрос, мол, не надоели ли вам эти постоянные вопросы-опросы? https://www.mql5.com/ru/forum/165296

А ведь ветки yuraz было почти тоже самое, что и ветка "прогнозы и следствия", только немного под другим углом и с другой подачей.

Так это-же конкуренция... А на претензии в адрес модератора ответ один.


 
Sergey Golubev:

Вот я - и никому не конкурент:

На самом деле -- когда вы эту тематику пытались постить здесь, в русской ветке -- я вашу аналитику как раз и смотрел периодически.

Вы бы там, в своей модераторской среде разобрались -- на предмет, что можно и кому можно постить -- а то получается ваша аналитика здесь не разрешена и/или не желательна -- а на английской ветке разрешена и востребована.

Не понимаю почему такое возможно на одном и том же ресурсе. 

Здесь в русской ветке десяток участников и тоска смертная. Либо флуд под названием "пронозы и следствия" -- либо однообразие под одними и теми же простыми техническими вопросами новичков (тоже нужно и важно) -- а вот качественных и предметных тем крайне мало.

 

А если вчитаться в это Более 100 крупных брокеров по всему миру предлагают MetaTrader 5 и пооткрывать там счета, и посчмотреть какие там у них инструменты - так вообще 'поле непахано'.
Биткоин/USD есть, Алибаба есть, Yahoo есть (можно даже написать статью про Алибаба и Yahoo, и что там с ними дальше будет), Netflix есть, Nvidia есть, аллюминий есть, платина есть, WTI есть, и позиции открывать можно.

 
 
Alexey Viktorov:

Так это-же конкуренция... А на претензии в адрес модератора ответ один

Вот-вот -- поднял же пару дней назад вопрос, чтобы взяли Тришкина в модераторы (https://www.mql5.com/ru/forum/625/page55#comment_3991605). Уже б их было двое. Может Голубев "Доброе утро" ожил бы здесь на русском форуме. Хоть он и не программер, но толку от него порой очень много.


 
Вот я сделал sell по XPD/USD (Палладий/Доллар), и прибыль.

А вы тут говорите куда пойдет евро, и что ветка анализа занята :)

Кроме евро есть пары ... вот куда пойдет находящаяся на перепутье интра-дей пара Серебро/Авcтралийский Доллар?


 
Sergey Golubev:
Вот я сделал sell по XPD/USD (Палладий/Доллар), и прибыль.

А вы тут говорите куда пойдет евро, и что ветка анализа занята :)

Кроме евро есть пары ... вот куда пойдет находящаяся на перепутье интра-дей пара Серебро/Авcтралийский Доллар?


Интересно, ваш прогноз не по теме ветки -- останется здесь или будет перенесён в вышеупомянутую флудо-ветку?

Почему вам на русском форуме не создать вменяемую ветку "прогнозы, следствия" -- где не будет флуда, где будет конструктивная аналитика?

Ведь вы модератор, вы можете не только создавать ветки, но ещё и обеспечивать их чистоту.

И мы посмотрим, какая из двух веток будет популярней (не числом постов, а качеством материала).

 
Andrey F. Zelinsky:

Интересно, ваш прогноз не по теме ветки -- останется здесь или будет перенесён в вышеупомянутую флудо-ветку?

Почему вам на русском форуме не создать вменяемую ветку "прогнозы, следствия" -- где не будет флуда, где будет конструктивная аналитика?

Ведь вы модератор, вы можете не только создавать ветки, но ещё и обеспечивать их чистоту.

И мы посмотрим, какая из двух веток будет популярней (не числом постов, а качеством материала).

Я и 100 постов не наберу ... придется все самому постить, а тут уже 47 листов, а за прошлый год было 1381 лист, так что тут популярней - вопрос риторический.

 
Sergey Golubev:

Я и 100 постов не наберу ... придется все самому постить, а тут уже 47 листов, а за прошлый год было 1381 лист, так что тут популярней - вопрос риторический.


популярность -- это не число постов -- а качество и востребованность (число прочтений, если можно так охарактеризовать).

качество порождает качественные посты.

и если в той ветке чистить флуд -- то там будет "ноль" постов -- да это и так известно (я в ту ветку не хожу, там нечего делать).

 
Если по справедливости, то темы в которых топик-стартер не участвует надо удалять. ИМХО.
 
Конечно, надо поднимать уровень изложения материала на форуме (на более высокий с одной стороны, и более доступный обычному пользователю уровень с другой стороны), но тут модерироваем не сделать ...  "конкуренцией" между модераторами - тоже.
Этим уровень не поднять.
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