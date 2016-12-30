Более 100 крупных брокеров по всему миру предлагают MetaTrader 5
За последнее время целый ряд крупных брокеров, среди которых ActivTrades, Just2Trade, NAS Broker и Halifax Investment Services, объявил о запуске MetaTrader 5 с хеджингом. Тренд поддержали и другие заметные игроки рынка: GLOBAL FX, Global Equity Brokers (GEB) и Forexer Limited. Мы еженедельно фиксируем рост количества таких компаний — всего уже более 100 брокеров по всему миру предлагают своим клиентам флагманскую платформу для торговли на финансовых рынках.
"Мы, в NAS Broker, рады представить нашим клиентам MetaTrader 5 — профессиональную мультирыночную платформу нового поколения, — говорит старший аналитик NAS Broker Олег Сергеев. — Множество интересных нововведений продукта позволят профессиональным трейдерам увеличить прибыльность своей торговли уже сейчас: более совершенный язык программирования MQL5, облачная сеть MQL5 Cloud Network, новые тайм-фреймы и главные «фишки» – стакан цен и новый тестер стратегий. В NAS Broker мы даем возможность открывать как неттинговый, так и хеджинговый счета, что подходит для разных типов стратегий трейдинга".
"Компания Just2Trade Online специализируется на предоставлении высокотехнологичных брокерских решений на всех основных
мировых биржах, — объясняет выбор платформы операционный директор Евгений Жилин. — Имея в арсенале такой мощный продукт как МetaTrader 5, мы стараемся использовать его потенциал по максимуму. На данный момент клиентам Just2Trade (как индивидуальным трейдерам, так и институциональным) в рамках одного счета на платформе MetaTrader 5 напрямую доступны свыше 9 000 инструментов на таких биржах, как NYSE, NASDAQ,
LSE, FSE, MOEX, CME, NYMEX, ICE и EUREX, а также рынок Форекс".
"Лицензированный в Австралии и Новой Зеландии брокер Halifax Investment Services с гордостью представляет MetaTrader 5 своим клиентам и White Label-партнерам, — добавляет глава продаж Halifax Джонатан Шнайдер. — Мы предлагаем как торгуемые на бирже, так и внебиржевые продукты через платформу, в полной мере раскрывая ее мультирыночный характер. MetaTrader 5 позволяет нам и нашим White Label-партнерам конкурировать на всех фронтах".
"Появление хеджинга в MetaTrader 5 сделало платформу более популярной и склонило на ее сторону множество трейдеров, — дополняет коллег сотрудник международного отдела ActivTrades Рикардо Евангелиста. — Этот шаг со стороны MetaQuotes Software стал ответом на запросы пользователей MetaTrader 4 — многие пользователи предыдущей версии платформы были заинтересованы в переходе новый продукт, смущало лишь отсутствие хеджинга. Уверен, что в ближайшее время мы увидим еще больший интерес к MetaTrader 5 со стороны трейдеров".
Хмм, есть у меня аккаунт в NAS, но вроде там пятерка только демная. Сейчас зашел, ничего не написано о выборе платформы. Торговал на четверке. Или это планы на будущее?
Вот открыл у них счет обычным для МТ5 образом:
У них пары по металлам интересные, например: XAG (Серебро)/AUD, XAU (Золото)/CHF, и т.д.
Список брокеров есть, чтобы почитать торговые условия у каждого из них?
Периодически публикуемые списки специально призваны показать бесконечно брюзжащим пользователям, сидящим на старом терминале, что MetaTrader 5 идёт в массы семимильными шагами.
ждем cme-опционы в mt5.....
это фантазии)))
тут уж 2 года прошло с обещания хотя бы рос. опционы подключить. это ж не биржевой терминал.
Периодически публикуемые списки специально призваны показать бесконечно брюзжащим пользователям, сидящим на старом терминале, что MetaTrader 5 идёт в массы семимильными шагами.
Владимир, лично я перехожу на 5-рку.
Но есть пользователи и их много, кто работает на 4-рке и всем довольны.
Поэтому, 5-рка должна чем то "зацепить", чем то очень привлекательным.
Назовите то, что Вы считаете в 5-рке особенным для пользователя-не программиста на MQL.
насчет крупности GEB не уверен, похоже что очень молодая контора, личный кабинет очень скромно выполнен
насчет МТ5 - советую всем начинать переходить уже сейчас и не ждать, без всяких сомнений. После нее мт4 даже пользоваться не хочется.
Вот открыл у них счет обычным для МТ5 образом:
У них пары по металлам интересные, например: XAG (Серебро)/AUD, XAU (Золото)/CHF, и т.д.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
За последнее время целый ряд крупных брокеров, среди которых ActivTrades, Just2Trade, NAS Broker и Halifax Investment Services, объявил о запуске MetaTrader 5 с хеджингом. Тренд поддержали и другие заметные игроки рынка: GLOBAL FX, Global Equity Brokers (GEB) и Forexer Limited. Мы еженедельно фиксируем рост количества таких компаний — всего уже более 100 брокеров по всему миру предлагают своим клиентам флагманскую платформу для торговли на финансовых рынках.
"Мы, в NAS Broker, рады представить нашим клиентам MetaTrader 5 — профессиональную мультирыночную платформу нового поколения, — говорит старший аналитик NAS Broker Олег Сергеев. — Множество интересных нововведений продукта позволят профессиональным трейдерам увеличить прибыльность своей торговли уже сейчас: более совершенный язык программирования MQL5, облачная сеть MQL5 Cloud Network, новые тайм-фреймы и главные «фишки» – стакан цен и новый тестер стратегий. В NAS Broker мы даем возможность открывать как неттинговый, так и хеджинговый счета, что подходит для разных типов стратегий трейдинга".
"Компания Just2Trade Online специализируется на предоставлении высокотехнологичных брокерских решений на всех основных мировых биржах, — объясняет выбор платформы операционный директор Евгений Жилин. — Имея в арсенале такой мощный продукт как МetaTrader 5, мы стараемся использовать его потенциал по максимуму. На данный момент клиентам Just2Trade (как индивидуальным трейдерам, так и институциональным) в рамках одного счета на платформе MetaTrader 5 напрямую доступны свыше 9 000 инструментов на таких биржах, как NYSE, NASDAQ, LSE, FSE, MOEX, CME, NYMEX, ICE и EUREX, а также рынок Форекс".
"Лицензированный в Австралии и Новой Зеландии брокер Halifax Investment Services с гордостью представляет MetaTrader 5 своим клиентам и White Label-партнерам, — добавляет глава продаж Halifax Джонатан Шнайдер. — Мы предлагаем как торгуемые на бирже, так и внебиржевые продукты через платформу, в полной мере раскрывая ее мультирыночный характер. MetaTrader 5 позволяет нам и нашим White Label-партнерам конкурировать на всех фронтах".
"Появление хеджинга в MetaTrader 5 сделало платформу более популярной и склонило на ее сторону множество трейдеров, — дополняет коллег сотрудник международного отдела ActivTrades Рикардо Евангелиста. — Этот шаг со стороны MetaQuotes Software стал ответом на запросы пользователей MetaTrader 4 — многие пользователи предыдущей версии платформы были заинтересованы в переходе новый продукт, смущало лишь отсутствие хеджинга. Уверен, что в ближайшее время мы увидим еще больший интерес к MetaTrader 5 со стороны трейдеров".