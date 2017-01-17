Повышение качества раздела "БЛОГИ" - страница 2

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Аналитика есть разная -- допускать только аналитику, если блогер даёт её как подтверждение и пояснение своей торговой стратегии.

Другая аналитика, типа "новостное бла-бла-бла" -- такая не нужна. 

[Удален]  
А эта записная книшка вообще индексируется  в поисковых системах ?Есть ли вообще смысл там то что писать? Гугс  обожает контент и зеленый свет получают именно те ресурсы, которые публикуют на своих страницах уникальные материалы оптимизированные под определенные ключевые слова.
 А по каким  ключевым словам Вы собираетесь его продвигать?  и чем оптимизировать  эту балоболку?
[Удален]  
Alexey Viktorov:

А, извиняюсь, какой прок от выигрывания в этой конкуренции?

Что менять??? Я вообще не понимаю зачем нужна аналитика на ресурсе программистов. Представителям ДЦ не хватает своих форумов для публикации аналитики?

Во, во полностью согласен...

Хотя можно сделать ход конем...... попозже  изложу в чем суть

 
Alexey Viktorov:

А, извиняюсь, какой прок от выигрывания в этой конкуренции?

Что менять??? Я вообще не понимаю зачем нужна аналитика на ресурсе программистов. Представителям ДЦ не хватает своих форумов для публикации аналитики?

Это старый спор о том, для чего этот форум и весь портал: программисты хотели, чтобы были только они одни, а МК хотело и хочет, чтобы были материалы и для трейдеров-непрограммистов, и своя аналитика. "Свою" (тутошнюю) пощу я в англ, и иногда в блоги в англ. Но одного меня тут мало ... но и, кстати, раздела специального на форуме для этого нет ... то есть тут много не запостишь, даже если свое оригинальное.

Тут в рус части форума есть аналитика, которая почему-то названа прогнозами, и постится в виде флуда (в ветке за 2017 год уже 47 листов, а в ветке за 2016 год было 1381 лист).
Я извиняюсь за сентенцию, но когда программисты постят аналитику - получается флуд.

А представителям ДЦ нужны клиенты, вот они и постят аналитику, правда источник у этой аналитики - их вебсайты (и индексируется оно там быстрее, так как всё ихнее сначала там у них, а потом тут у нас).
Представителям ДЦ не хватает своих форумов для публикации аналитики?

Денег никогда не хватает, или как говорят наши 'америк друзья': "Money still not enough" :)
Делают-то они рекламу своих ДЦ способом своей аналити - бесплатно: бесплатная реклама с привлечением клиентов открыть счета у них, в том числе "заброс" на отбор новичков от нас к ним.

Конкуренция.

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Надо свою аналитику.

 
Sergey Golubev:

Тут в рус части форума есть аналитика, которая почему-то названа прогнозами, и постится в виде флуда (в ветке за 2017 год уже 47 листов, а в ветке за 2016 год было 1381 лист).
Я извиняюсь за сентенцию, но когда программисты постят аналитику - получается флуд.

Так ту же ветку поддерживает модератор -- он флуд там разрешает -- странно, конечно, но это факт.

Но именно потому что там один флуд и вообще "ноль" по информативности -- та ветка вообще ни к чему.

Есть кто-то кто её читает ради информации? Нет.

p.s. Флуд всегда там, где он разрешен и/или на него не обращают внимание. 

 
Andrey F. Zelinsky:

Так ту же ветку поддерживает модератор -- он флуд там разрешает -- странно, конечно, но это факт.

Но именно потому что там один флуд и вообще "ноль" по информативности -- та ветка вообще ни к чему.

Есть кто-то кто её читает ради информации? Нет.

Читают, иначе они бы не постили (не держали бы у себя человека, не платили ему зарплату, и т.д.).

Очень давняя традиция, перешедшая с форумов некоторых ДЦ много лет назад, когда аналитика была синонимом так сказать "Евро-Флуда".
Мы в англ части баним за такую "аналитику" (поэтому там такого и нет).

Традиции сообщества тяжело сломать (возмущаться можно, а поменять что-то - почти невозможно), тем более такую многолетнюю традицию (то есть - это касается не только нас тут, а вообще всех в рус форекс интернете).

Но другого-то нет ... Все "другие" работают с брокерами и спамят нас тут от них в блогах :)
 
Sergey Golubev:
Читают, иначе они бы не постили ...

Да, но почему в той ветке не запретить флуд? Ветка же тематическая. И по правилам форума флуд запрещен.

Мало того, если кто-то запостит прогноз по теме ветки, ему что скажут? Правильно: "пости в той ветке". А там флуд и постить нет смысла. Итого: тему может быть кто-то и развил, но обломчик, тема уже занята флудом. 

 
Andrey F. Zelinsky:

Да, но почему в той ветке не запретить флуд? Ветка же тематическая. И по правилам форума флуд запрещен.

Мало того, если кто-то запостит прогноз по теме ветки, ему что скажут? Правильно: "пости в той ветке". А там флуд и постить нет смысла. Итого: тему может быть кто-то и развил, но обломчик, тема уже занята флудом. 

Это флуд с точки зрения меня как англ модератора. так как в англоязычном форексе за такое банили всегда. А в русскоязычном форексе всегда такие ветки были в топе и популяризировались.
То есть, у разных секций свои традиции, которые идут вглубь веков лет.

Потому что вообще русскоязычный и англ форекс долгое время развивались в интернете независимо друг от друга, потому и традиции разные.

Это запретами нельзя сломать (как нельзя запретить в РФ пить водку например, если запретить, она ведь где-то появится? Вот там и будет РФ!).

Тут изменить ситуацию можно только на своем положительном примере.
 
Sergey Golubev:
Тут изменить ситуацию можно только на своем положительном примере.

Так пример же есть.

Недавно, yuraz создавал посты-опросы, типа, какое будет закрытие евро в такой-то день. Так запинали ногами пассажира. И, кстати, тот же модератор-топикстартер ветки "прогнозы и следствия" и поднял вопрос, мол, не надоели ли вам эти постоянные вопросы-опросы? https://www.mql5.com/ru/forum/165296

А ведь ветки yuraz было почти тоже самое, что и ветка "прогнозы и следствия", только немного под другим углом и с другой подачей.

 
Andrey F. Zelinsky:

Так пример же есть.

Недавно, yuraz создавал посты-опросы, типа, какое будет закрытие евро в такой-то день. Так запинали ногами пассажира. И, кстати, тот же модератор-топикстартер ветки "прогнозы и следствия" и поднял вопрос, мол, не надоели ли вам эти постоянные вопросы-опросы? https://www.mql5.com/ru/forum/165296

Я в разборках не участвую.
И опрос был, так как жаловались на те ветки (то есть опрос был не с целью загубить ветки, а с целью показать, что такие ветки многим нравятся). То есть - наоборот.

Вот я - и никому не конкурент:

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