Повышение качества раздела "БЛОГИ" - страница 2
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Аналитика есть разная -- допускать только аналитику, если блогер даёт её как подтверждение и пояснение своей торговой стратегии.
Другая аналитика, типа "новостное бла-бла-бла" -- такая не нужна.
А по каким ключевым словам Вы собираетесь его продвигать? и чем оптимизировать эту балоболку?
А, извиняюсь, какой прок от выигрывания в этой конкуренции?
Что менять??? Я вообще не понимаю зачем нужна аналитика на ресурсе программистов. Представителям ДЦ не хватает своих форумов для публикации аналитики?
Во, во полностью согласен...
Хотя можно сделать ход конем...... попозже изложу в чем суть
А, извиняюсь, какой прок от выигрывания в этой конкуренции?
Что менять??? Я вообще не понимаю зачем нужна аналитика на ресурсе программистов. Представителям ДЦ не хватает своих форумов для публикации аналитики?
Тут в рус части форума есть аналитика, которая почему-то названа прогнозами, и постится в виде флуда (в ветке за 2017 год уже 47 листов, а в ветке за 2016 год было 1381 лист).
Я извиняюсь за сентенцию, но когда программисты постят аналитику - получается флуд.
А представителям ДЦ нужны клиенты, вот они и постят аналитику, правда источник у этой аналитики - их вебсайты (и индексируется оно там быстрее, так как всё ихнее сначала там у них, а потом тут у нас).
Денег никогда не хватает, или как говорят наши 'америк друзья': "Money still not enough" :)
Делают-то они рекламу своих ДЦ способом своей аналити - бесплатно: бесплатная реклама с привлечением клиентов открыть счета у них, в том числе "заброс" на отбор новичков от нас к ним.
Конкуренция.
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Надо свою аналитику.
Тут в рус части форума есть аналитика, которая почему-то названа прогнозами, и постится в виде флуда (в ветке за 2017 год уже 47 листов, а в ветке за 2016 год было 1381 лист).
Я извиняюсь за сентенцию, но когда программисты постят аналитику - получается флуд.
Так ту же ветку поддерживает модератор -- он флуд там разрешает -- странно, конечно, но это факт.
Но именно потому что там один флуд и вообще "ноль" по информативности -- та ветка вообще ни к чему.
Есть кто-то кто её читает ради информации? Нет.
p.s. Флуд всегда там, где он разрешен и/или на него не обращают внимание.
Так ту же ветку поддерживает модератор -- он флуд там разрешает -- странно, конечно, но это факт.
Но именно потому что там один флуд и вообще "ноль" по информативности -- та ветка вообще ни к чему.
Есть кто-то кто её читает ради информации? Нет.
Очень давняя традиция, перешедшая с форумов некоторых ДЦ много лет назад, когда аналитика была синонимом так сказать "Евро-Флуда".
Мы в англ части баним за такую "аналитику" (поэтому там такого и нет).
Традиции сообщества тяжело сломать (возмущаться можно, а поменять что-то - почти невозможно), тем более такую многолетнюю традицию (то есть - это касается не только нас тут, а вообще всех в рус форекс интернете).
Но другого-то нет ... Все "другие" работают с брокерами и спамят нас тут от них в блогах :)
Читают, иначе они бы не постили ...
Да, но почему в той ветке не запретить флуд? Ветка же тематическая. И по правилам форума флуд запрещен.
Мало того, если кто-то запостит прогноз по теме ветки, ему что скажут? Правильно: "пости в той ветке". А там флуд и постить нет смысла. Итого: тему может быть кто-то и развил, но обломчик, тема уже занята флудом.
Да, но почему в той ветке не запретить флуд? Ветка же тематическая. И по правилам форума флуд запрещен.
Мало того, если кто-то запостит прогноз по теме ветки, ему что скажут? Правильно: "пости в той ветке". А там флуд и постить нет смысла. Итого: тему может быть кто-то и развил, но обломчик, тема уже занята флудом.
То есть, у разных секций свои традиции, которые идут вглубь веков лет.
Потому что вообще русскоязычный и англ форекс долгое время развивались в интернете независимо друг от друга, потому и традиции разные.
Это запретами нельзя сломать (как нельзя запретить в РФ пить водку например, если запретить, она ведь где-то появится? Вот там и будет РФ!).
Тут изменить ситуацию можно только на своем положительном примере.
Тут изменить ситуацию можно только на своем положительном примере.
Так пример же есть.
Недавно, yuraz создавал посты-опросы, типа, какое будет закрытие евро в такой-то день. Так запинали ногами пассажира. И, кстати, тот же модератор-топикстартер ветки "прогнозы и следствия" и поднял вопрос, мол, не надоели ли вам эти постоянные вопросы-опросы? https://www.mql5.com/ru/forum/165296
А ведь ветки yuraz было почти тоже самое, что и ветка "прогнозы и следствия", только немного под другим углом и с другой подачей.
Так пример же есть.
Недавно, yuraz создавал посты-опросы, типа, какое будет закрытие евро в такой-то день. Так запинали ногами пассажира. И, кстати, тот же модератор-топикстартер ветки "прогнозы и следствия" и поднял вопрос, мол, не надоели ли вам эти постоянные вопросы-опросы? https://www.mql5.com/ru/forum/165296
И опрос был, так как жаловались на те ветки (то есть опрос был не с целью загубить ветки, а с целью показать, что такие ветки многим нравятся). То есть - наоборот.
Вот я - и никому не конкурент: