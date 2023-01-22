Market closed - страница 3
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Микалас, это вопрос точно не к разрабам. Этим занимаются админы брокера. В них нужно целиться :-))
Этим НЕ занимаются админы брокера
Фильченков Валерий Владимирович <filchenkov@OPEN.RU>
Кому: xxxxxxxx xxxxxxx,Батуров Михаил Александрович,Ящик 911
сегодня, 16:42
Здравствуйте. Наше ПО синхронизирует время автоматически.
Со своей стороны видим, что заяви ниже подавались в другое время
2017.01.13 09:59:58.098 * request transfered to dealers * (buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642)
2017.01.13 09:59:58.099 * request transfered to dealers * (sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813)
2017.01.13 09:59:58.099 * request from '*' (buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642)
2017.01.13 09:59:58.099 * request from '*' (sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813)
2017.01.13 09:59:58.100 * reject (Market closed) for '*' (buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642)(1.0641 / 1.0814 / 1.0695)
2017.01.13 09:59:58.100 * reject (Market closed) for '*' (sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813)(1.0641 / 1.0814 / 1.0695)
Возможно, что время зеленым шрифтом это время на вашем компьютере и возможно оно не точное.
From: xxxxxxx [mailto:xxxxx@mail.ru]
Sent: Monday, January 16, 2017 2:14 PM
To: Фильченков Валерий Владимирович; Батуров Михаил Александрович; Ящик 911
Subject: MT сервер и синхронизация с временем биржи
Добрый день, Валерий, Михаил!
Дог. xxxxx Терминал МТ5
Сейчас, достаточно часто, при открытии утренней сессии (10-00)
МТ5 сервер, отклоняет ордера на установку по причине, того, что
рынок закрыт.
2017.01.13 10:00:03.969 Trades 'xxxxx': buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642
2017.01.13 10:00:03.969 Trades 'xxxxx': sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813
2017.01.13 10:00:03.975 Trades 'xxxxx': accepted buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642
2017.01.13 10:00:03.975 Trades 'xxxxx': accepted sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813
2017.01.13 10:00:03.978 Trades 'xxxxx': failed buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642 [Market closed]
2017.01.13 10:00:03.979 Trades 'xxxxx': failed sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813 [Market closed]
Скажите, Вы синхронизируете время сервера МТ5 с Биржевым временем или это
происходит автоматически?
Полина
Уважаемые разработчики!
Слово за Вами.
Добавлено
Как же точно контролировать Биржевое время на ФОРТС?
Ребята разработчики!
Ну когда же Вы синхронизируете время терминала с временем Биржи?
2017.01.13 10:00:03.969 Trades 'xxxxx': sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813
2017.01.13 10:00:03.975 Trades 'xxxxx': accepted buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642
2017.01.13 10:00:03.975 Trades 'xxxxx': accepted sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813
2017.01.13 10:00:03.978 Trades 'xxxxx': failed buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642 [Market closed]
2017.01.13 10:00:03.979 Trades 'xxxxx': failed sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813 [Market closed]
А если чуток дописать код? Взять время сервера и из него вычесть, либо прибавить к нему разницу?
Это же элементарно
А если чуток дописать код? Взять время сервера и из него вычесть, либо прибавить к нему разницу?
Это же элементарно
Элкментарно "Ватсон", вот только время сервера взять нельзя до 10-00 :)
Почитайте на досуге
https://www.mql5.com/ru/forum/167065
Элкментарно "Ватсон", вот только время сервера взять нельзя до 10-00 :)
Почитайте на досуге
https://www.mql5.com/ru/forum/167065
Опять начались глюки
1445, реал
Видимо, [Market closed], будет жить вечно билд 1571, реал Открывашка
Сихронизация локального времени с временем сервера произошла в
Проверяется торговое время сервера, после изменения стакана цен
Посылается ордер
Получаем ответ
Добавлено
Ограничений на торговлю нет
Добавлено
Советник проверяет, при инициализации, режим торговли
Время идёт....
От долгого ожидания, что что-то изменится к лучшему занялся Плаза 2.
Много интересного есть там, чего нет в терминале.
Н-р расписание сессий есть (указанное время - время тестового полигона для разработчиков)
Билд 1596, реал
"Рынок закрыт", после совершения сделок - КРУТО!
Билд 1596, реал
"Рынок закрыт", после совершения сделок - КРУТО!
Вспомнился анекдот:)
-Мальчик, как тебя зовут?
-.....
-Мальчик, ты тормоз?
-Меня зовут Илья.
-Мальчик, как пройти к метро?
-Я не тормоз.