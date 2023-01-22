Market closed - страница 3

Новый комментарий
 
Dennis Kirichenko:
Микалас, это вопрос точно не к разрабам. Этим занимаются админы брокера. В них нужно целиться :-))

Этим НЕ занимаются админы брокера

RE: MT сервер и синхронизация с временем биржи
Фильченков Валерий Владимирович <filchenkov@OPEN.RU>
Кому: xxxxxxxx xxxxxxx,Батуров Михаил Александрович,Ящик 911

сегодня, 16:42
Здравствуйте. Наше ПО синхронизирует время автоматически.

Со своей стороны видим, что заяви ниже подавались в другое время



2017.01.13 09:59:58.098               * request transfered to dealers * (buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642)

2017.01.13 09:59:58.099               * request transfered to dealers * (sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813)

2017.01.13 09:59:58.099               * request from '*' (buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642)

2017.01.13 09:59:58.099               * request from '*' (sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813)

2017.01.13 09:59:58.100               * reject (Market closed) for '*' (buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642)(1.0641 / 1.0814 / 1.0695)

2017.01.13 09:59:58.100               * reject (Market closed) for '*' (sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813)(1.0641 / 1.0814 / 1.0695)



Возможно, что время зеленым шрифтом это время на вашем компьютере и возможно оно не точное.



From: xxxxxxx [mailto:xxxxx@mail.ru]
Sent: Monday, January 16, 2017 2:14 PM
To: Фильченков Валерий Владимирович; Батуров Михаил Александрович; Ящик 911
Subject: MT сервер и синхронизация с временем биржи



Добрый день, Валерий, Михаил!

Дог. xxxxx Терминал МТ5

Сейчас, достаточно часто, при открытии утренней сессии (10-00)
МТ5 сервер, отклоняет ордера на установку по причине, того, что
рынок закрыт.

2017.01.13 10:00:03.969 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642
2017.01.13 10:00:03.969 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813
2017.01.13 10:00:03.975 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642
2017.01.13 10:00:03.975 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813
2017.01.13 10:00:03.978 Trades  'xxxxx': failed buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642 [Market closed]
2017.01.13 10:00:03.979 Trades  'xxxxx': failed sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813 [Market closed]

Скажите, Вы синхронизируете время сервера МТ5 с Биржевым временем или это
происходит автоматически?


Полина

 

 Уважаемые разработчики!

Слово за Вами. 

Добавлено

Как же точно контролировать Биржевое время на ФОРТС? 

 
Неужели разработчикам сказать нечего?
 
prostotrader:

Ребята разработчики!

Ну когда же Вы синхронизируете время терминала с временем Биржи?

 

2017.01.13 10:00:03.969 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642
2017.01.13 10:00:03.969 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813
2017.01.13 10:00:03.975 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642
2017.01.13 10:00:03.975 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813
2017.01.13 10:00:03.978 Trades  'xxxxx': failed buy limit 2.00 ED-6.17 at 1.0642 [Market closed]
2017.01.13 10:00:03.979 Trades  'xxxxx': failed sell limit 1.00 ED-6.17 at 1.0813 [Market closed]

А если чуток дописать код? Взять время сервера и из него вычесть, либо прибавить к нему разницу?

Это же элементарно

 
Renat Akhtyamov:

А если чуток дописать код? Взять время сервера и из него вычесть, либо прибавить к нему разницу?

Это же элементарно

Элкментарно "Ватсон", вот только время сервера взять нельзя до 10-00 :)

Почитайте на досуге

https://www.mql5.com/ru/forum/167065 

Синхронизация локального времени Windows с сервером МТ5
Синхронизация локального времени Windows с сервером МТ5
  • www.mql5.com
Добрый день! Возможно ли из MQL5 подстраивать текущее локальное время компьютера? Будут ли работать функции GetLocalTime() и SetLocalTime...
 
prostotrader:

Элкментарно "Ватсон", вот только время сервера взять нельзя до 10-00 :)

Почитайте на досуге

https://www.mql5.com/ru/forum/167065&nbsp;

А что, если время первого тика в сессии приравнять к 10:00:00.000  ?
 

Опять начались глюки

1‌445, реал

2017.03.09 13:27:29.310 Trades  'ххххх': failed buy limit 2.00 BR-11.17 at 53.48 [Market closed]
2017.03.09 13:27:29.311 Trades  'ххххх': failed sell limit 2.00 BR-11.17 at 55.94 [Market closed]

2017.03.09 13:27:29.311 trader (BR-11.17,H1)    StopTrading: Время сервера = 13:27:29; Статус ордера = BUY_ORDER; Билет = 0 OnTradeTransaction: Buy ордер не установлен! Причина:  Рынок закрыт


 

Видимо, [Market closed], будет жить вечно билд 1571, реал Открывашка

Сихронизация локального времени с временем сервера произошла в

2017.04.17 14:05:00.094 Net_switcher (Si-6.17,H1)       Local time sync is done. Sync hour = 14 Sync min = 5 Sync sec = 0 Sync ms = 94

Проверяется торговое время сервера, после изменения стакана цен

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          sss.mq5 |
//|                                      Copyright 2017 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Check Market Time function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckMarketTime(const string a_symbol)
{
  if(SymbolInfoTick(a_symbol, cur_tick))
  {
    sv_time.year = 0;
    TimeToStruct(cur_tick.time, sv_time);
    if(sv_time.year > 0)
    {
      if((sv_time.day_of_week == int(FirstDay)) ||
         (sv_time.day_of_week == int(SecondDay))) return(false);
      tts_time.year = 0;
      TimeTradeServer(tts_time);
      if(tts_time.year > 0)
      {   
        if((tts_time.day_of_week == sv_time.day_of_week) &&
           (tts_time.hour == sv_time.hour) &&
           (tts_time.min == sv_time.min))
        {
          ulong cur_time = sv_time.hour * 3600 + sv_time.min * 60 + sv_time.sec;
          if(((cur_time >= time_st_mon) && (cur_time < 50370)) ||
             ((cur_time >= time_st_day) && (cur_time < 67470)) ||
             ((cur_time >= time_st_evn) && (cur_time < 85770)))
          {
            return(true);
          }
        }
      }
    }
  }
  return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
  {
    if((symbol == Symbol()) || (symbol == sec_symbol))
    {
      if (CheckMarketTime(symbol))
      {
        //........................

        //---Отправка ордера   

      }
    }
  }

Посылается ордер

2017.04.17 14:05:02.138	Trades	'ххххх': sell limit 2.00 GOLD-12.17 at 1309.1
2017.04.17 14:05:02.143	Trades	'ххххх': accepted sell limit 2.00 GOLD-12.17 at 1309.1

Получаем ответ

2017.04.17 14:05:02.146	Trades	'ххххх': failed sell limit 2.00 GOLD-12.17 at 1309.1 [Market closed]

Добавлено

Ограничений на торговлю нет

Добавлено

Советник проверяет, при инициализации, режим торговли

//--- Check for full mode
  ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE trade_mode = ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE(SymbolInfoInteger(a_symbol, SYMBOL_TRADE_MODE));
  
  if(trade_mode != SYMBOL_TRADE_MODE_FULL)
  {
    MessageBox("Символ " + a_symbol + " не поддерживает полную торговлю!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND);
    return(false);
  }


 

Время идёт....

От долгого ожидания, что что-то изменится к лучшему занялся Плаза 2.

Много интересного есть там, чего нет в терминале.

Н-р расписание сессий есть (указанное время - время тестового полигона для разработчиков)


 

Билд 1596, реал

"Рынок закрыт", после совершения сделок - КРУТО!

2017.05.17 10:00:01.592 Trades  'xxxxx': deal #37348336 sell 2.00 SBRF-9.17 at 17050 done (based on order #56644060)
2017.05.17 10:00:01.598 Trades  'xxxxx': exchange buy 2.00 SBRF-6.17 at market
2017.05.17 10:00:01.604 Trades  'xxxxx': accepted exchange buy 2.00 SBRF-6.17 at market
2017.05.17 10:00:01.604 Trades  'xxxxx': exchange buy 2.00 SBRF-6.17 at market placed for execution in 5.683 ms
2017.05.17 10:00:01.610 Trades  'xxxxx': deal #37348346 buy 2.00 SBRF-6.17 at 16597 done (based on order #56644061)
2017.05.17 10:00:01.773 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 SBRF-9.17 at 17050
2017.05.17 10:00:01.779 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 2.00 SBRF-9.17 at 17050
2017.05.17 10:00:01.779 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 SBRF-9.17 at 17050 placed for execution in 6.313 ms
2017.05.17 10:00:01.783 Trades  'xxxxx': deal #37348348 sell 2.00 SBRF-9.17 at 17050 done (based on order #56644069)
2017.05.17 10:00:01.796 Trades  'xxxxx': exchange buy 2.00 SBRF-6.17 at market
2017.05.17 10:00:01.801 Trades  'xxxxx': accepted exchange buy 2.00 SBRF-6.17 at market
2017.05.17 10:00:01.801 Trades  'xxxxx': exchange buy 2.00 SBRF-6.17 at market placed for execution in 6.039 ms
2017.05.17 10:00:01.806 Trades  'xxxxx': deal #37348351 buy 2.00 SBRF-6.17 at 16591 done (based on order #56644072)
2017.05.17 10:00:01.821 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 SBRF-9.17 at 17050
2017.05.17 10:00:01.826 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 2.00 SBRF-9.17 at 17050
2017.05.17 10:00:01.827 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 SBRF-9.17 at 17050 placed for execution in 5.884 ms
2017.05.17 10:00:01.832 Trades  'xxxxx': deal #37348353 sell 2.00 SBRF-9.17 at 17050 done (based on order #56644074)
2017.05.17 10:00:01.842 Trades  'xxxxx': exchange buy 2.00 SBRF-6.17 at market
2017.05.17 10:00:01.848 Trades  'xxxxx': accepted exchange buy 2.00 SBRF-6.17 at market
2017.05.17 10:00:01.849 Trades  'xxxxx': exchange buy 2.00 SBRF-6.17 at market placed for execution in 6.370 ms
2017.05.17 10:00:01.853 Trades  'xxxxx': deal #37348354 buy 2.00 SBRF-6.17 at 16591 done (based on order #56644075)
2017.05.17 10:00:01.868 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 SBRF-9.17 at 17050
2017.05.17 10:00:01.873 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 2.00 SBRF-9.17 at 17050
2017.05.17 10:00:01.874 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 SBRF-9.17 at 17050 [Market closed]
2017.05.17 10:00:01.874 Trades  'xxxxx': cancel order #56643952 sell limit 2.00 SBRF-9.17 at 17098
2017.05.17 10:00:01.880 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #56643952 sell limit 2.00 SBRF-9.17 at 17098
2017.05.17 10:00:01.880 Trades  'xxxxx': cancel order #56643952 sell limit 2.00 SBRF-9.17 at 17098 placed for execution in 5.896 ms
2017.05.17 10:00:01.894 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 SBRF-9.17 at 17050
2017.05.17 10:00:01.899 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 2.00 SBRF-9.17 at 17050
2017.05.17 10:00:01.900 Trades  'xxxxx': failed sell limit 2.00 SBRF-9.17 at 17050 [Market closed]
 
prostotrader:

Билд 1596, реал

"Рынок закрыт", после совершения сделок - КРУТО!


Вспомнился анекдот:)

-Мальчик, как тебя зовут?
-.....
-Мальчик, ты тормоз?
-Меня зовут Илья.
-Мальчик, как пройти к метро?
-Я не тормоз.

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