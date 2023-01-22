Market closed - страница 4
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Интересно вот ещё что...
Обратился в СД, оттуда ответили:
"Здравствуйте.
Спасибо за обращение к нам.
[Market closed] - Это ответ с сервера вашего брокера. Уточните свой вопрос у него.
С уважением, cлужба поддержки MQL5.com"
Ответ брокера на вчерашнее:
"Здравствуйте. Передал информацию разработчику. Надеюсь в версии с повышенным легированием они найдут причину."
Добавлено
Не могу понять почему происходит рассинхронизация времени, ведь
в потоке FORTS_FUTTRADE_REPL
транслируется heartbeat - Служебная таблица cерверных часов!?
Добавлено
Хочетсся верить, что тема исчерпана.
Из письма брокера:
"Здравствуйте.
Похоже, что нашли из-за чего возникала проблема. Разработчик сообщил, что внес изменения и что они будут доступны в следующем релизе МТ5."
Хочетсся верить, что тема исчерпана.
Из письма брокера:
"Здравствуйте.
Похоже, что нашли из-за чего возникала проблема. Разработчик сообщил, что внес изменения и что они будут доступны в следующем релизе МТ5."
Не нашли.... :( Билд 1628
Перед этим, время сервера и локальное время компа было синхронизировано
Не нашли.... :( Билд 1628
Перед этим, время сервера и локальное время компа было синхронизировано
Сегодня в 19:05 вечерка началась - но не факт, что по секундам совпала...
Сегодня в 19:05 вечерка началась - но не факт, что по секундам совпала...
Из логов не видно?
Из логов не видно?
Обычно, тему читают сначала...
Обычно, тему читают сначала...
А с чего решили, что я не прочел тему в своё время?
Никогда не было проблем со временем.
Никогда не было проблем со временем.
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