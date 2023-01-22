Market closed - страница 4

Новый комментарий
 

Интересно вот ещё что...

Обратился в СД, оттуда ответили:

"Здравствуйте.

Спасибо за обращение к нам.

[Market closed] - Это ответ с сервера вашего брокера. Уточните свой вопрос у него.

С уважением, cлужба поддержки MQL5.com"

Ответ брокера на вчерашнее:

2017.06.14 19:05:02.085 Trades 'ххххх': sell limit 1.00 SBPR-12.17 at 12684
2017.06.14 19:05:02.090 Trades 'ххххх': accepted sell limit 1.00 SBPR-12.17 at 12684
2017.06.14 19:05:02.091 Trades 'ххххх': failed sell limit 1.00 SBPR-12.17 at 12684 [Market closed]
2017.06.14 19:05:02.104 Trades 'ххххх': sell limit 1.00 SBPR-12.17 at 12684
2017.06.14 19:05:02.109 Trades 'ххххх': accepted sell limit 1.00 SBPR-12.17 at 12684
2017.06.14 19:05:02.111 Trades 'ххххх': failed sell limit 1.00 SBPR-12.17 at 12684 [Market closed]


"Здравствуйте. Передал информацию разработчику. Надеюсь в версии с повышенным легированием они найдут причину."

Добавлено

Не могу понять почему происходит рассинхронизация времени, ведь

в потоке FORTS_FUTTRADE_REPL

транслируется  heartbeat - Служебная таблица cерверных часов!?

4.1.1.5. Таблица heartbeat: Служебная таблица cерверных часов
Данная таблица наполняется ядром торговой системы с определенной периодичностью и может быть использована для задач
синхронизации (например, для проверки прихода всех сделок за определенный момент времени). Таблица используется в режиме
добавления записей; очистка таблицы происходит в ночное время.

Добавлено


 

Хочетсся верить, что тема исчерпана.

Из письма брокера:

"Здравствуйте. 

Похоже, что нашли из-за чего возникала проблема. Разработчик сообщил, что внес изменения и что они будут доступны в следующем релизе МТ5."

 
prostotrader:

Хочетсся верить, что тема исчерпана.

Из письма брокера:

"Здравствуйте. 

Похоже, что нашли из-за чего возникала проблема. Разработчик сообщил, что внес изменения и что они будут доступны в следующем релизе МТ5."


Не нашли.... :( Билд 1628

2017.07.20 19:05:01.729 trader (MOEX-12.17,M1) StopTrading: Время сервера = 19:05:01; Статус ордера = SELL_ORDER; Билет = 0 OnTradeTransaction: Sell ордер не установлен! Причина: Рынок закрыт
2017.07.20 19:05:01.729 trader (MOEX-12.17,M1) Alert: Эксперт остановлен. Инструмент MOEX-12.17


2017.07.20 19:05:01.728 Trades 'xxxxx': failed buy limit 2.00 MOEX-12.17 at 10840 [Market closed]
2017.07.20 19:05:01.729 Trades 'xxxxx': failed sell limit 2.00 MOEX-12.17 at 12472 [Market closed]

Перед этим, время сервера и локальное время компа было синхронизировано

2017.07.20 19:05:00.002 Net_switcher (Si-9.17,M1)       Local time sync is done. Sync hour = 19 Sync min = 5 Sync sec = 0 Sync ms = 2
 
prostotrader:

Не нашли.... :( Билд 1628

Перед этим, время сервера и локальное время компа было синхронизировано

 Сегодня в 19:05 вечерка началась - но не факт, что по секундам совпала...

 
Aleksey Vyazmikin:

 Сегодня в 19:05 вечерка началась - но не факт, что по секундам совпала...


Из логов не видно?

 
prostotrader:

Из логов не видно?

 

Я про то, что эти тики могут быть мусырнами, т.е. надо посмотреть в ленте когда была первая сделка... или я что-то не понимаю.
 
Aleksey Vyazmikin:

 

Я про то, что эти тики могут быть мусырнами, т.е. надо посмотреть в ленте когда была первая сделка... или я что-то не понимаю.

Обычно, тему читают сначала...

 
prostotrader:

Обычно, тему читают сначала...

 

А с чего решили, что я не прочел тему в своё время?

 

Никогда не было проблем со временем.

 
xFFFF:

Никогда не было проблем со временем.


Вы торгуете на бирже?

1234567891011...14
Новый комментарий