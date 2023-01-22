Market closed - страница 7
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Поставил таймер на полсекунды. Стало чуть лучше. Ладно, пусть пока так будет.
Код покажите.
Код покажите.
Я поубирал лишнее.
Но такие отставания часто вручную можно словить, или это на 500 мс нормально?
Я поубирал лишнее.
Но такие отставания часто вручную можно словить, или это на 500 мс нормально?
Пробовал вместо удаления метки и такую конструкцию, просто замена текста, если метка существует, но особой разницы не заметил
такие отставания часто вручную можно словить, или это на 500 мс нормально?
Это не отставание. Вы выводите время из OnTimer на экран, затем ожидаете 500 мс. За эти 500 мс время меняется, но OnTimer еще не вызвался.
Вам нужно синхронизироваться - выставить EventSetTimer(1) ровно в момент, когда "TimerCurrent изменился".
Попробовал так синхронизироватьсяНе получается. И у меня нехорошие мысли в сторону лага MT5. Посмотрите сами, как Ваш скрипт будет вести себя с этими изменениями.
Попробовал так синхронизироватьсяНе получается. И у меня нехорошие мысли в сторону лага MT5.
OnTimer вызывается не через заданное количество мс. Отсюда накапливаемая ошибка и наблюдаемое отставание. Баг это!
Это не отставание. Вы выводите время из OnTimer на экран, затем ожидаете 500 мс. За эти 500 мс время меняется, но OnTimer еще не вызвался.
Вам нужно синхронизироваться - выставить EventSetTimer(1) ровно в момент, когда "TimerCurrent изменился".
Попробовал так синхронизироватьсяНе получается. И у меня нехорошие мысли в сторону лага MT5. Посмотрите сами, как Ваш скрипт будет вести себя с этими изменениями.
В OnInit в коде у Вас миллисекундный таймер, в посте пишите обычный, посекундный. Я так понимаю, все-таки EventSetTimer(1) нужно использовать?
Сначала идет синхронизация через первый таймер, затем задается второй.
Сначала идет синхронизация через первый таймер, затем задается второй.
OnTimer вызывается не через заданное количество мс. Отсюда накапливаемая ошибка и наблюдаемое отставание. Баг это!
Скрипт в комментарии к чарту показывает этот баг