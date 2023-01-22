Market closed - страница 2

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Дeмаю, что нужно поменять проверку торгового времени так:

bool CheckExchTime()
{
  MqlTick cur_tick[1];
  MqlDateTime cur_time;
  if(CopyTicks(Symbol(), cur_tick, COPY_TICKS_INFO, 0, 1)==1)
  {
    TimeToStruct(cur_tick[0].time, cur_time);
    ulong trade_time = cur_time.hour * 3600 + cur_time.min * 60 + cur_time.sec;
    if(((trade_time >= time_st_mon) && (trade_time < 50370)) ||
       ((trade_time >= time_st_day) && (trade_time < 67470)) ||
       ((trade_time >= time_st_evn) && (trade_time < 85770)))
    {
      return(true);
    }
  }
  return(false);
}


 

 
prostotrader:

Серёж!

Прочти справку по TimeCurrent - там написано, что это время СЕРВЕРА 

Возвращает последнее известное время сервера, время прихода последней котировки по одному из выбранных в "Обзоре рынка" символов.

Если нет тиков, в выходные или не торговое время, TimeCurrent  не меняется.

А TimeTradeServer не работает, показывает локальное время компьютера.

Легко проверить запустив советника:

//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create timer
   EventSetTimer(1);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- destroy timer
   EventKillTimer();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   Comment(
           "\n TimeCurrent: ",TimeCurrent(),
           "\n TimeTradeServer: ",TimeTradeServer(),
           "\n TimeLocal: ",TimeLocal(),
           "");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

При изменении времени на компьютере TimeTradeServer тоже меняется и показывает компьютерное время TimeLocal.

 
Sergey Chalyshev:

Если нет тиков, в выходные или не торговое время, TimeCurrent  не меняется.

А TimeTradeServer не работает, показывает локальное время компьютера.

Легко проверить запустив советника:

//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create timer
   EventSetTimer(1);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- destroy timer
   EventKillTimer();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   Comment(
           "\n TimeCurrent: ",TimeCurrent(),
           "\n TimeTradeServer: ",TimeTradeServer(),
           "\n TimeLocal: ",TimeLocal(),
           "");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

При изменении времени на компьютере TimeTradeServer тоже меняется и показывает компьютерное время TimeLocal.

А что мешает сначала проверить торговое время через TimeTradeServer, а затем (если время торговое) для более точной проверки использовать

функцияю, которую я написал выше? 

Добавлено

Хотя, конечно, это не выход, потому что котировок по данному символу может и не быть :( 

 

Немного поломал голову и написал такой вариант, кто что думает о данной реализации .

 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       test03.mq5 |
//|                                                   Sergey Gritsay |
//|                         https://www.mql5.com/ru/users/sergey1294 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Sergey Gritsay"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/sergey1294"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   if(CheckExchTime())Print("Торговля разрешена");
   else Print("Торговля запрещена");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckExchTime()
  {
   MqlTick last_tick;
   MqlDateTime last_time;
   MqlDateTime start_time;
   MqlDateTime end_time;
   datetime trade_time_start=0;
   datetime trade_time_end=0;
   datetime start=0;
   datetime end=0;

   ResetLastError();
   if(SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick))
     {
      TimeToStruct(last_tick.time,last_time);
      Print(last_tick.time,": Bid = ",last_tick.bid," Ask = ",last_tick.ask," Last = ",last_tick.last,"  Volume = ",last_tick.volume);
      if(SymbolInfoSessionTrade(_Symbol,(ENUM_DAY_OF_WEEK)last_time.day_of_week,0,trade_time_start,trade_time_end))
        {
         TimeToStruct(trade_time_start,start_time);
         TimeToStruct(trade_time_end,end_time);
         start=__DATE__+(start_time.hour*60+start_time.min)*60;
         end=__DATE__+(end_time.hour*60+end_time.min)*60;
         Print("trade_time_start = ",trade_time_start," trade_time_end = ",trade_time_end);
         Print(start," - ",end);
         if(start==end)return(true);
         if(last_tick.time>start && last_tick.time<end)return(true);
        }
      else Print("SymbolInfoSessionTrade(0) failed, error = ",GetLastError());
      if(SymbolInfoSessionTrade(_Symbol,(ENUM_DAY_OF_WEEK)last_time.day_of_week,1,trade_time_start,trade_time_end))
        {
         TimeToStruct(trade_time_start,start_time);
         TimeToStruct(trade_time_end,end_time);
         start=__DATE__+(start_time.hour*60+start_time.min)*60;
         end=__DATE__+(end_time.hour*60+end_time.min)*60;
         Print("trade_time_start = ",trade_time_start," trade_time_end = ",trade_time_end);
         Print(start," - ",end);
         if(start==end)return(true);
         if(last_tick.time>start && last_tick.time<end)return(true);
        }
      else Print("SymbolInfoSessionTrade(1) failed, error = ",GetLastError());
     }
   else Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


 ...

 
prostotrader:

Ребята разработчики!

Ну когда же Вы синхронизируете время терминала с временем Биржи?

Микалас, это вопрос точно не к разрабам. Этим занимаются админы брокера. В них нужно целиться :-))
 

Еще немного поколдовав над кодом, получилось вот что.

 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       test06.mq5 |
//|                                                   Sergey Gritsay |
//|                         https://www.mql5.com/ru/users/sergey1294 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Sergey Gritsay"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/sergey1294"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create timer
   EventSetMillisecondTimer(1);

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- destroy timer
   EventKillTimer();

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//---
   string text=NULL;
   int symbol_total=SymbolsTotal(true);

   for(int i=0; i<symbol_total; i++)
     {
      string symbol=SymbolName(i,true);
      if(CheckExchTime(symbol,TimeCurrent()))text+="\n"+symbol+": Торговля разрешена";
      else text+="\n"+symbol+": Торговля запрещена";
     }
   Comment(text);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckExchTime(string symbol,datetime times)
  {
   MqlDateTime last_time;
   MqlDateTime start_time;
   MqlDateTime end_time;
   datetime trade_time_start=0;
   datetime trade_time_end=0;
   datetime start=0;
   datetime end=0;

   ResetLastError();
   datetime expiration=(datetime)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_TIME);
   if(expiration!=0 && times>=expiration)return(false);
   TimeToStruct(times,last_time);
   if(SymbolInfoSessionTrade(symbol,(ENUM_DAY_OF_WEEK)last_time.day_of_week,0,trade_time_start,trade_time_end))
     {
      TimeToStruct(trade_time_start,start_time);
      TimeToStruct(trade_time_end,end_time);
      start=StringToTime((string)last_time.year+"."+(string)last_time.mon+"."+(string)last_time.day+" "+(string)start_time.hour+":"+(string)start_time.min+":00");
      end=StringToTime((string)last_time.year+"."+(string)last_time.mon+"."+(string)last_time.day+" "+(string)end_time.hour+":"+(string)end_time.min+":00");
      if(start==end)return(true);
      if(times>start && times<end)return(true);
     }
//else Print("SymbolInfoSessionTrade(0) failed, error = ",GetLastError());
   if(SymbolInfoSessionTrade(symbol,(ENUM_DAY_OF_WEEK)last_time.day_of_week,1,trade_time_start,trade_time_end))
     {
      TimeToStruct(trade_time_start,start_time);
      TimeToStruct(trade_time_end,end_time);
      start=StringToTime((string)last_time.year+"."+(string)last_time.mon+"."+(string)last_time.day+" "+(string)start_time.hour+":"+(string)start_time.min+":00");
      end=StringToTime((string)last_time.year+"."+(string)last_time.mon+"."+(string)last_time.day+" "+(string)end_time.hour+":"+(string)end_time.min+":00");
      if(start==end)return(true);
      if(times>start && times<end)return(true);
     }
//else Print("SymbolInfoSessionTrade(1) failed, error = ",GetLastError());
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 

резултат


 
Sergey Gritsay:

Еще немного поколдовав над кодом, получилось вот что.


Вы вообще понимаете о чём идёт речь?
 
prostotrader:
Вы вообще понимаете о чём идёт речь?
Может и не совсем понял, я понял как, нужно решение что бы не попадать на закрытие рынка вне торговое время биржи.
 
Sergey Gritsay:
Может и не совсем понял, я понял как, нужно решение что бы не попадать на закрытие рынка вне торговое время биржи.

Решения не от программеров, а от разработчиков (или брокера, если от него, Брокера, это зависит)

Код, который Вы привели, не проверяет ТЕКУЩЕЕ время БИРЖИ 

 

Пока, остановился на этом решении

bool CheckTradingTime(MqlDateTime &tick_time)
{
  datetime lk_time = TimeTradeServer(tick_time);
  if ( ( tick_time.day_of_week == int(FirstDay)) ||
       ( tick_time.day_of_week == int(SecondDay)))//выходные
  {
    return(false);
  }
#ifdef DEBUG
  if ((tick_time.hour >= 0) && (tick_time.hour < 6))   // DEBUG 6-00
  {
    return(false);
  }
#else
  if ((tick_time.hour >= 0) && (tick_time.hour < 10))
  {
    return(false);
  }
#endif
// 13 * 3600 + 59 * 60 + 30 = 50370 - 13:59:30
// 14 * 3600                = 50400 - 14:00:00
// 14 * 3600 + 30           = 50430 - 14:00:30
// 14 * 3600 + 60           = 50460 - 14:01:00

// 18 * 3600 + 44 * 60 + 30 = 67470 - 18:44:30
// 18 * 3600 + 45 * 60      = 67500 - 18:45:00
// 18 * 3600 + 45 * 60 + 30 = 67530 - 18:45:30
// 18 * 3600 + 46 * 60      = 67560 - 18:46:00

// 19 * 3600                = 68400 - 19:00:00
// 19 * 3600 + 60           = 68460 - 19:01:00  

// 23 * 3600 + 49 * 60 + 30 = 85770 - 23:49:30
// 23 * 3600 + 50 * 60      = 85800 - 23:50:00
// 23 * 3600 + 50 * 60 + 30 = 85830 - 23:50:30
// 23 * 3600 + 51 * 60      = 85860 - 23:51:00
//---
  lk_time = TimeCurrent(tick_time);
  ulong trade_time = tick_time.hour * 3600 + tick_time.min * 60 + tick_time.sec;  
//---                    //10:00:02                      
  if(((trade_time >= time_st_mon) && (trade_time < 50370)) ||
      ((trade_time >= time_st_day) && (trade_time < 67470)) ||
      ((trade_time >= time_st_evn) && (trade_time < 85770)))
  {
    return(true);
  }

return(false);


}


 Сначала беру TimeTradeServer - получаю текущее "грязное" время

Проверяю на выходные и время (торговое), которое "перекрывает" все сессии,

а затем использую TimeCurrent

текущее время сервера, для проверки времени внутри сессий. 

Добавлено

Но у этой проверки есть один существенный недостаток.

Если локальное время компьютера больше времени сервера, то будет всё нормально, а

вот если локальное внемя меньше, то появляется большая проблема - мы будем

пропускать начало торгов на разницу между временем торгового сервера и локального времени :( 

Поэтому нужно, чтобы TimeCurrent

всегда возврашала время сервера, а не только время последней известной котировки. 

Добавлено

Ещё один недостаток

В клиринг не приходят котировки, поэтому использование TimeCurrent в клиринг(например для снятия отложенных ордеров) бессмыслено :( 

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