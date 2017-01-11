Интересна тема высокочастотного трейдинга - страница 4
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Ничего не понимаю, что тут пишут на сайте.
У меня на реале время исполнения ордера доходит до 2-х секунд! Было пару раз, но было! Какие милисекунды? Давишь на крестик, чтобы закрыть ордер, и с раздражением видишь, что цена идет против позиции, а ордер все не закрывается. Был случай, когда цена ушла на 20 пипсов. И рынок был совершенно обычный. Специально написал скрипт, который догоняет цену.
О чем Вы тут?
Ничего не понимаю, что тут пишут на сайте.
У меня на реале время исполнения ордера доходит до 2-х секунд! Было пару раз, но было! Какие милисекунды? Давишь на крестик, чтобы закрыть ордер, и с раздражением видишь, что цена идет против позиции, а ордер все не закрывается. Специально написал скрипт, который догоняет цену.
О чем Вы тут?
5-20 мс на форексе легко через мт5, есть такие брокеры. На бирже можно быстрее. Вы торгуете на медленном брокере, что тут понимать
Все равно не понимаю.
У меня ДЦ имеет европейскую лицензию (европейские гарантии на 20 000 по моему счету, запрет для ДЦ использовать мои деньги при выходе на межбанк, контроль регулятора), кроме этого, этот ДЦ наш российский банк считает своим подразделением. Все этот вам не какие-то острова Вау-Вау.
А Вы мне что предлагаете? Одно казино поменять на другое, у которого рулетка быстрее вертится?
Все равно не понимаю.
У меня ДЦ имеет европейскую лицензию (европейские гарантии на 20 000 по моему счету, запрет для ДЦ использовать мои деньги при выходе на межбанк, контроль регулятора), кроме этого, этот ДЦ наш российский банк считает своим подразделением. Все этот вам не какие-то острова Вау-Вау.
А Вы мне что предлагаете? Одно казино поменять на другое, у которого рулетка быстрее вертится?
У хорошего брокера, особенно оперируещего такими суммами должна и рулетка быстро крутиться и особые предложения для такого рода клиентов иметься! Тот лишь факт, что он не в оффшоре еще не говорит о его качестве...
Ваш пост, так сказать, типичный для местных элит - технические красоты самого процесса.
Чтобы что-то оценивать, сначала надо договориться о критериях оценки.
Для меня главным критерием является "чтобы деньги не тырили". Для этого нужен:
Все остальное потом, потому как всё это "потом" имеет смысл, если у Вас деньги не стырили. Не бывает "хороших" брокеров, когда не соблюдены эти три условия. А таковых я знаю пару штук. Какой из них лучше по Вашим критериям я не знаю. Но второй иностранец, посему остается один.
Ваш пост, так сказать, типичный для местных элит - технические красоты самого процесса.
Чтобы что-то оценивать, сначала надо договориться о критериях оценки.
Для меня главным критерием является "чтобы деньги не тырили". Для этого нужен:
Все остальное потом, потому как всё это "потом" имеет смысл, если у Вас деньги не стырили. Не бывает "хороших" брокеров, когда не соблюдены эти три условия. А таковых я знаю пару штук. Какой из них лучше по Вашим критериям я не знаю. Но второй иностранец, посему остается один.
5-20 мс на форексе легко через мт5, есть такие брокеры. На бирже можно быстрее. Вы торгуете на медленном брокере, что тут понимать
Пропингуйте своего брокера , и до 1мс можно север найти впс https://www.mql5.com/ru/vps
https://www.mql5.com/ru/vps
Все равно не понимаю.
У меня ДЦ имеет европейскую лицензию (европейские гарантии на 20 000 по моему счету, запрет для ДЦ использовать мои деньги при выходе на межбанк, контроль регулятора), кроме этого, этот ДЦ наш российский банк считает своим подразделением. Все этот вам не какие-то острова Вау-Вау.
А Вы мне что предлагаете? Одно казино поменять на другое, у которого рулетка быстрее вертится?
Так так.. очень интересно! СанСаныч про европейскую лицензию.
Расшифруйте, вот эту часть предложения: "этот ДЦ наш российский банк считает своим подразделением". ДЦ считает, что банк является его подразделением. Или банк считает, что ДЦ является его подразделением?
Все равно не понимаю.
У меня ДЦ имеет европейскую лицензию (европейские гарантии на 20 000 по моему счету, запрет для ДЦ использовать мои деньги при выходе на межбанк, контроль регулятора), кроме этого, этот ДЦ наш российский банк считает своим подразделением. Все этот вам не какие-то острова Вау-Вау.
А Вы мне что предлагаете? Одно казино поменять на другое, у которого рулетка быстрее вертится?
О как! Фаа, так вы имеете СЧЕТА ЗА РУБЕЖОМ???
А, Вы, юноша, подали спецдекларацию в ФНС о своем счете до 1 июня 2016 года согласно принятым поправкам к закону «О валютном регулировании и валютном контроле»?По валютному законодательству, если Вы не сообщили о счете вообще и о нем в итоге станет известно ФНС, придется заплатить штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Штраф за несвоевременное информирование — от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. Наказание за то, что вы не успели предоставить документы о движении средств по счету примерно такое же: 10 дней или меньше — от 300 до 500 руб., больше, чем на месяц, — от 2,5 до 3 тыс. руб. Повторное нарушение будет стоить 20 тыс. руб.