Интересна тема высокочастотного трейдинга - страница 3
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поздравляю. ну так все же? если отбросить предыдущие сообщения, ответьте, исходя из вашей логики на мои вопросы? или задайте уточняющие
Я же написал что мт5 реально быстрая и hft возможен, а вы меня спрашиваете почему я считаю что хфт невозможен, на этом этапе нашего диалога я уже слегка поплыл.. )
вы написали "в принципе... латенси... внутри одной мс..." и т.д. Это скорее несогласие. Ну да ладно. Главное, что по вашему это возможно. тчк
я говорю о том что знаю что этого точно можно достичь, или по крайней мере приблизиться. О более быстрых скоростях не могу сказать, нет такого опыта
Для боле быстрых нужно соответственно то, что вы написали.. но как вы получите дма через мт5 я не знаю, плюс оптимизация логики и колокация да, тут уже все зависит от серверов на стороне брокера или биржи
я говорю о том что знаю что этого точно можно достичь, или по крайней мере приблизиться. О более быстрых скоростях не могу сказать, нет такого опыта
На биржах для этого свой сервер ставят на площадке. Где вы собрались ставить сервер на форексе? Или споры все же про биржевую hft?
Приплыли! То есть на форе по вашему hft вообще нет? Тогда на кой мкулю такая скорость? И да, на биржу его тоже продвигают - видимо для этого...
батенька, вы наверное что-то не так читаете или у вас странное восприятие
з.ы. он вытекает из отсутствия места(не мои слова), куды сервер можно колокировать
Ничего не понимаю, что тут пишут на сайте.
У меня на реале время исполнения ордера доходит до 2-х секунд! Было пару раз, но было! Какие милисекунды? Давишь на крестик, чтобы закрыть ордер, и с раздражением видишь, что цена идет против позиции, а ордер все не закрывается. Был случай, когда цена ушла на 20 пипсов. И рынок был совершенно обычный. Специально написал скрипт, который догоняет цену.
О чем Вы тут?
Ну да ладно - эт я так - в слух размышляю... Лично сам для себя пока не вижу радости в этом(в хфт)... мож чё не догоняю...?