Интересна тема высокочастотного трейдинга - страница 2

Новый комментарий
 
Oleg Shenker:

Я сам упражнялся тем, что печатал в логе все  значения  торговых структур функции OnTradeTransaction() (transaq, request, results). Анализировал какие поля и в какой последовательности меняются при каждом шаге.

Это все понятно. Но это мне никак не помогает понять, почему время закрытия позиций больше, чем время открытия. Нет, у меня есть гипотезы. Но я же не черную дыру исследую. Я разбираюсь с системой, созданной людьми.

Просто хотелось бы более глубокой информации. 

Когда нужно глубоко, ищу логику как раз через различные воспроизводимые эксперименты. Муторно, тяжело, но глубокого понимания иначе не достичь.

Когда совсем алогично - задаю вопрос здесь.

Выкладывайте лаконичный воспроизводимый код с вопросом. Иначе будет много постов с нулевой полезностью. 

 
Комбинатор:
Называйте вещи своими именами. Пипсовка. ВЧТ на МТ не может быть в природе.

Вот-вот...

Так и вспоминается анекдот про "да какой же вы, батенька, 'гей' ? "

Народу кажется, что чем чаще совершаются сделки - тем больше прибыли... Вот и начинаются разговоры о "высокочастотной торговле"...

[Удален]  
Комбинатор:
Называйте вещи своими именами. Пипсовка. ВЧТ на МТ не может быть в природе.
это прямо идёт в разрез с чаяниями создателей и недавними обсуждениями в параллельных ветках mql5, как самого быстрого языка и mt5 как самого быстрого шлюза 

вопрос на засыпку - а где, по вашему, это возможно? на рекламу на напрашиваюсь - если можно в личку.
 
Комбинатор:
Называйте вещи своими именами. Пипсовка. ВЧТ на МТ не может быть в природе.
А почему не может?
[Удален]  
вообще полезноб хотя бы прогуглить для начала что такое высокочастотный трейдинг... на MT возможен latency tolerant и low latency, это как бы самые низшие ступеньки hft. В пределах одной мс исполнение, думаю, вполне возможно достичь. А это 1000 ордеров в секунду, так, на секундочку.. MT5 реально быстрая, но не настолько что прям hft-hft, для этого одной платформой не обойтись, нужно соблюсти кучу условий
[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:
вообще полезноб хотя бы прогуглить для начала что такое высокочастотный трейдинг... на MT возможен latency tolerant и low latency, это как бы самые низшие ступеньки hft. В пределах одной мс исполнение, думаю, вполне возможно достичь. А это 1000 ордеров в секунду, так, на минуточку.. MT5 реально быстрая, но не настолько что прям hft-hft, для этого одной платформой не обойтись, нужно соблюсти кучу условий
то есть где-то в вашем мифическом нечто(в котором возможно) условия отсутствуют?

про DMA слыхали? а про кросс-коннект?

или может по-вашему hft в принципе невозможен?
[Удален]  
mmmoguschiy-new:
то есть где-то в вашем мифическом нечто(в котором возможно) условия отсутствуют?

про DMA слыхали? а про кросс-коннект?

или может по-вашему hft в принципе невозможен?
в чем логика ответа на мое сообщение я вообще не понял... где-то потерялась при проходе через dma видать
[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:
в чем логика ответа на мое сообщение я вообще не понял... где-то потерялась при проходе через dma видать
забей(те)
[Удален]  
mmmoguschiy-new:
забей(те)
всегда так делаю
[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:
всегда так делаю
поздравляю. ну так все же? если отбросить предыдущие сообщения, ответьте, исходя из вашей логики на мои вопросы? или задайте уточняющие
123456
Новый комментарий