Интересна тема высокочастотного трейдинга - страница 2
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Я сам упражнялся тем, что печатал в логе все значения торговых структур функции OnTradeTransaction() (transaq, request, results). Анализировал какие поля и в какой последовательности меняются при каждом шаге.
Это все понятно. Но это мне никак не помогает понять, почему время закрытия позиций больше, чем время открытия. Нет, у меня есть гипотезы. Но я же не черную дыру исследую. Я разбираюсь с системой, созданной людьми.
Просто хотелось бы более глубокой информации.
Когда нужно глубоко, ищу логику как раз через различные воспроизводимые эксперименты. Муторно, тяжело, но глубокого понимания иначе не достичь.
Когда совсем алогично - задаю вопрос здесь.
Выкладывайте лаконичный воспроизводимый код с вопросом. Иначе будет много постов с нулевой полезностью.
Называйте вещи своими именами. Пипсовка. ВЧТ на МТ не может быть в природе.
Вот-вот...
Так и вспоминается анекдот про "да какой же вы, батенька, 'гей' ? "
Народу кажется, что чем чаще совершаются сделки - тем больше прибыли... Вот и начинаются разговоры о "высокочастотной торговле"...
Называйте вещи своими именами. Пипсовка. ВЧТ на МТ не может быть в природе.
вопрос на засыпку - а где, по вашему, это возможно? на рекламу на напрашиваюсь - если можно в личку.
Называйте вещи своими именами. Пипсовка. ВЧТ на МТ не может быть в природе.
вообще полезноб хотя бы прогуглить для начала что такое высокочастотный трейдинг... на MT возможен latency tolerant и low latency, это как бы самые низшие ступеньки hft. В пределах одной мс исполнение, думаю, вполне возможно достичь. А это 1000 ордеров в секунду, так, на минуточку.. MT5 реально быстрая, но не настолько что прям hft-hft, для этого одной платформой не обойтись, нужно соблюсти кучу условий
про DMA слыхали? а про кросс-коннект?
или может по-вашему hft в принципе невозможен?
то есть где-то в вашем мифическом нечто(в котором возможно) условия отсутствуют?
про DMA слыхали? а про кросс-коннект?
или может по-вашему hft в принципе невозможен?
в чем логика ответа на мое сообщение я вообще не понял... где-то потерялась при проходе через dma видать
забей(те)
всегда так делаю