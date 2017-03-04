Кручу, верчу, iMA обмануть хочу - страница 2

Vladimir Karputov:

На базе стандартного модуля сгенерирован советник "SignalMA_not_trailing.mq5".

Буду смотреть на два параметра:

input double             Signal_PriceLevel    =0.0;                     // Price level to execute a deal
input int                Signal_MA_PeriodMA   =12;                      // Moving Average(12,0,...) Period of averaging

"Signal_PriceLevel" - отвечает за тип торгового приказа: при "Signal_PriceLevel"=0 будет отсылаться приказ по рынку, при "Signal_PriceLevel">0 будет выставляться отложенный ордер...

Вот такие настройки (напомню, выбирались только два параметра - "Signal_PriceLevel" и "Signal_MA_PeriodMA"):

signalma_not_trailing eurusd m5

и результаты на EURUSD M5, период с 2016.06.08 по 2016.11.18, начальный депозит 1000:

signalma_not_trailing eurusd m5 tester 

и отчёт:

signalma_not_trailing eurusd m5 report 

 

Что интересно: при таких параметрах, по сигналам от индикатора iMA выставляются отложенные ордера на расстоянии "Signal_PriceLevel" от текущей цены, эти ордера живут "Signal_Expiration" баров. А когда идёт сильное движение - эти отложенные ордера срабатывают - такой себе советник получается для торговли на сильных движениях:

Vladimir Karputov:
Некогда статьи писать - нужно переписывать КодоБазу из старого кода в новый.
Ренат заставил), искусственная популяризация MT5?
 
подкину на вентилятор - два ряда 4,5,6,5 и 6,5,4,5  - 2 последовательных значения равны(окно - 3 значения)  - что анализировать?
 
Younga:
подкину на вентилятор - два ряда 4,5,6,5 и 6,5,4,5  - 2 последовательных значения равны(окно - 3 значения)  - что анализировать?

Так Вам уже ответили - выше. Вы, что, пишите вопросы, а ответы не читаете :) ?

Ответы читаю , но не сразу.

А рисунок неправильный , на графике появится четыре точки - две со значением 5 в момент времени ноль, и 2 точки со значением 5  в момент времени 1.(мы ведь о среднем говорим). Хотя на графике отчетливо синий тренд вверх, оранжевый тренд вниз

 
Younga:

Ответы читаю , но не сразу.

А рисунок неправильный , на графике появится четыре точки - две со значением 5 в момент времени ноль, и 2 точки со значением 5  в момент времени 1.(мы ведь о среднем говорим). Хотя на графике отчетливо синий тренд вверх, оранжевый тренд вниз

Какой вопрос такой и ответ. Кто же знал, что числовой ряд - в Вашем понимании хранится в одной точке. 

 

Добавлено.

Ну или я не понял о чём Вы вопрошали. 

 
Younga:

Ответы читаю , но не сразу.

А рисунок неправильный , на графике появится четыре точки - две со значением 5 в момент времени ноль, и 2 точки со значением 5  в момент времени 1.(мы ведь о среднем говорим). Хотя на графике отчетливо синий тренд вверх, оранжевый тренд вниз

Вы не совсем правильный пример привели.

--------

... теория:

Период iMa=5

Первая точка.

1,2,3,4,5 (вверх) = 15/5=3

Вторая точка

1,2,3,4,5,5,4,3,2,1

5,4,3,2,1 (вниз) = 15/5=3

Итог

3-3 (флет!)

-------------

Renat Akhtyamov:

Вы не совсем правильный пример привели.

--------

Период iMa=5

Первая точка.

1,2,3,4,5 (вверх) = 15/5=3

Вторая точка

1,2,3,4,5,5,4,3,2,1

5,4,3,2,1 (вниз) = 15/5=3

Итог

3-3 (флет!)

Но ведь такого не бывает. Цена она одна. То есть это будет или такой цифровой ряд: (1,2,3,4,5) или такой (5,4,3,2,1).
 
Vladimir Karputov:
Но ведь такого не бывает. Цена она одна. То есть это будет или такой цифровой ряд: (1,2,3,4,5) или такой (5,4,3,2,1).

Кроме этого добавлю:

пересечение 2-х iМА, как сигнал - это станок по выкачиванию спреда с трейдера

 
Renat Akhtyamov:

Кроме этого добавлю:

пересечение 2-х iМА, как сигнал - это станок по выкачиванию спреда с трейдера

Можно сказать и по другому. ТА - религозное учение, служащее его проповедникам для выкачивания средств верующих.))
