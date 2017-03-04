Кручу, верчу, iMA обмануть хочу - страница 2
На базе стандартного модуля сгенерирован советник "SignalMA_not_trailing.mq5".
Буду смотреть на два параметра:
input int Signal_MA_PeriodMA =12; // Moving Average(12,0,...) Period of averaging
"Signal_PriceLevel" - отвечает за тип торгового приказа: при "Signal_PriceLevel"=0 будет отсылаться приказ по рынку, при "Signal_PriceLevel">0 будет выставляться отложенный ордер...
Вот такие настройки (напомню, выбирались только два параметра - "Signal_PriceLevel" и "Signal_MA_PeriodMA"):
и результаты на EURUSD M5, период с 2016.06.08 по 2016.11.18, начальный депозит 1000:
и отчёт:
Что интересно: при таких параметрах, по сигналам от индикатора iMA выставляются отложенные ордера на расстоянии "Signal_PriceLevel" от текущей цены, эти ордера живут "Signal_Expiration" баров. А когда идёт сильное движение - эти отложенные ордера срабатывают - такой себе советник получается для торговли на сильных движениях:
Некогда статьи писать - нужно переписывать КодоБазу из старого кода в новый.
подкину на вентилятор - два ряда 4,5,6,5 и 6,5,4,5 - 2 последовательных значения равны(окно - 3 значения) - что анализировать?
Так Вам уже ответили - выше. Вы, что, пишите вопросы, а ответы не читаете :) ?
Ответы читаю , но не сразу.
А рисунок неправильный , на графике появится четыре точки - две со значением 5 в момент времени ноль, и 2 точки со значением 5 в момент времени 1.(мы ведь о среднем говорим). Хотя на графике отчетливо синий тренд вверх, оранжевый тренд вниз
Какой вопрос такой и ответ. Кто же знал, что числовой ряд - в Вашем понимании хранится в одной точке.
Добавлено.
Ну или я не понял о чём Вы вопрошали.
Вы не совсем правильный пример привели.
--------
... теория:
Период iMa=5
Первая точка.
1,2,3,4,5 (вверх) = 15/5=3
Вторая точка
1,2,3,4,5,5,4,3,2,1
5,4,3,2,1 (вниз) = 15/5=3
Итог
3-3 (флет!)
-------------
... и практика:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Стратегия "ЗЕРГ РАШ". (ZERG RUSH trade).
Alexander Ivanov, 2016.11.18 13:33два центовика юнита пали )) мартышка губит)) Некоторые держатся.
Но ведь такого не бывает. Цена она одна. То есть это будет или такой цифровой ряд: (1,2,3,4,5) или такой (5,4,3,2,1).
Кроме этого добавлю:
пересечение 2-х iМА, как сигнал - это станок по выкачиванию спреда с трейдера
