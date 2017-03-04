Кручу, верчу, iMA обмануть хочу - страница 3
Но ведь такого не бывает. Цена она одна. То есть это будет или такой цифровой ряд: (1,2,3,4,5) или такой (5,4,3,2,1).
Это можно понимать как mt5-секта где Протоиерей Ренат- заставил),заниматься искусственной популяризацией MT5 местного полтергейса?
хех)) буржуи тоже на форумах негодуэ по поводу мт4,мол,история повторяется - сначала мт3,теперь мт4,что дальше? мт5? и дальше-мол,этим русским нельзя доверять.сами не знают чего хотят
Вот такие настройки (напомню, выбирались только два параметра - "Signal_PriceLevel" и "Signal_MA_PeriodMA"):
и результаты на EURUSD M5, период с 2016.06.08 по 2016.11.18, начальный депозит 1000:
и отчёт:
Что интересно: при таких параметрах, по сигналам от индикатора iMA выставляются отложенные ордера на расстоянии "Signal_PriceLevel" от текущей цены, эти ордера живут "Signal_Expiration" баров. А когда идёт сильное движение - эти отложенные ордера срабатывают - такой себе советник получается для торговли на сильных движениях:
А теперь этот же советник, с теме-же настройками, на базе стандартного модуля сигналов SignalMA.mqh (\MQL5\Include\Expert\Signal\SignalMA.mqh), но только с трейлингом по индикатору iSAR...
Вот такие настройки:
и результаты на EURUSD M5, период с 2016.06.08 по 2016.11.18, начальный депозит 1000:
и отчёт:
можно из тестов брексит исключить? а то он делает львиную долю прибыли,а дальше сова в 0 работает. или он включен для стресс теста?
Исключить конечно можно, но не буду такого делать. Ранее уже сказал:
То есть при таких параметрах и на базе стандартного модуля сигналов получается новостной советник.
Дальше буду составлять другие модули на базе iMA. Как вариант:
проверяется всего одно условие: значение индикатора iMA меньше или больше текущей цены.
Это можно понимать как mt5-секта где Протоиерей Ренат- заставил),заниматься искусственной популяризацией MT5 местного полтергейса?
Возникла идея: сейчас хоть при неттинге, хоть при хеджинге в эксперте на базе "CExpert" в работе всегда одна позиция. При этом если уже есть открытая позиция и поступает следующий сигнал в том-же направлении - то сигнал будет проигнорирован.
А если сделать возможность наращивания позиции?
Ещё идея: создавать сразу два модуля сигналом пользовательского индикатора
