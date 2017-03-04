Кручу, верчу, iMA обмануть хочу - страница 3

Vladimir Karputov:
Но ведь такого не бывает. Цена она одна. То есть это будет или такой цифровой ряд: (1,2,3,4,5) или такой (5,4,3,2,1).
Направление движения цены было разное,  а средняя показала одно и тоже (и даже регрессия не поможет)
 
Alexander Antoshkin:
Это можно понимать как  mt5-секта  где Протоиерей Ренат-  заставил),заниматься искусственной популяризацией MT5  местного полтергейса?

хех)) буржуи тоже на форумах негодуэ по поводу мт4,мол,история повторяется - сначала мт3,теперь мт4,что дальше? мт5? и дальше-мол,этим русским нельзя доверять.сами не знают чего хотят


 
Vladimir Karputov:

Вот такие настройки (напомню, выбирались только два параметра - "Signal_PriceLevel" и "Signal_MA_PeriodMA"):


и результаты на EURUSD M5, период с 2016.06.08 по 2016.11.18, начальный депозит 1000:

 

и отчёт:

 

 

Что интересно: при таких параметрах, по сигналам от индикатора iMA выставляются отложенные ордера на расстоянии "Signal_PriceLevel" от текущей цены, эти ордера живут "Signal_Expiration" баров. А когда идёт сильное движение - эти отложенные ордера срабатывают - такой себе советник получается для торговли на сильных движениях:

 

А теперь этот же советник, с теме-же настройками, на базе стандартного модуля сигналов SignalMA.mqh (\MQL5\Include\Expert\Signal\SignalMA.mqh), но только с трейлингом по индикатору iSAR...

Вот такие настройки:

SignalMA_iSAR_trailing 

и результаты на EURUSD M5, период с 2016.06.08 по 2016.11.18, начальный депозит 1000:

SignalMA_iSAR_trailing tester

и отчёт:

SignalMA_iSAR_trailing report

 
можно из тестов брексит исключить? а то он делает львиную долю прибыли,а дальше сова в 0 работает. или он включен для стресс теста?
 
ivanivan_11:
можно из тестов брексит исключить? а то он делает львиную долю прибыли,а дальше сова в 0 работает. или он включен для стресс теста?

Исключить конечно можно, но не буду такого делать. Ранее уже сказал:

Что интересно: при таких параметрах, по сигналам от индикатора iMA выставляются отложенные ордера на расстоянии "Signal_PriceLevel" от текущей цены, эти ордера живут "Signal_Expiration" баров. А когда идёт сильное движение - эти отложенные ордера срабатывают - такой себе советник получается для торговли на сильных движениях:

То есть при таких параметрах и на базе стандартного модуля сигналов получается новостной советник.

Дальше буду составлять другие модули на базе iMA. Как вариант:

Вариант модуля сигналов 

проверяется всего одно условие: значение индикатора iMA меньше или больше текущей цены. 

 
Alexander Antoshkin:
Это можно понимать как  mt5-секта  где Протоиерей Ренат-  заставил),заниматься искусственной популяризацией MT5  местного полтергейса?
При чем тут МТ4/5? Это только терминал. Вы можете заниматься ТА, а можете не заниматься. Вопрос исключительно веры.))
 

Возникла идея: сейчас хоть при неттинге, хоть при хеджинге в эксперте на базе "CExpert" в работе всегда одна позиция. При этом если уже есть открытая позиция и поступает следующий сигнал в том-же направлении -  то сигнал будет проигнорирован.

А если сделать возможность наращивания позиции?

 

Ещё идея: создавать сразу два модуля сигналом пользовательского индикатора

  • один модуль будет выдавать только BUY сигналы
  • второй будет выдавать только SELL сигналы

Vladimir Karputov:

Ещё идея: создавать сразу два модуля сигналом пользовательского индикатора

  • один модуль будет выдавать только BUY сигналы
  • второй будет выдавать только SELL сигналы

о это дельно !две политики надо  две логики . в первом варианте был хороший стимул к контр тренду , второй  поиск входа по тренду , и все будет ок!
 
Vladimir Karputov:

Ещё идея: создавать сразу два модуля сигналом пользовательского индикатора

  • один модуль будет выдавать только BUY сигналы
  • второй будет выдавать только SELL сигналы

Вообще-то многие так делают. Идея с большой бородой.
