Кручу, верчу, iMA обмануть хочу - страница 7
Кручу, верчу, iMA обмануть хочу
Vladimir Karputov, 2016.11.20 16:47
Модуль сигналов "SignalMAAboveBelow.mqh" - генерирует только один вид сигнала
плюс "вкусняшка" - параметр "Reverse" - отвечает за реверс сигнала.
Результат на EURUSD H4 2016.01.29 - 2016.11. 29, начальный баланс 3000:
Обещанный советник на базе модуля сигналов
Результат на EURUSD H4 2016.01.29 - 2016.11. 29, начальный баланс 3000:
Обещанный советник на базе модуля сигналов
Результат на EURUSD H4 2016.01.29 - 2016.11. 29, начальный баланс 3000:
Обещанный советник на базе модуля сигналов
Результат на EURUSD H4 2016.01.29 - 2016.11. 29, начальный баланс 3000:
с такими то результатами, и всего лишь модератор?
Результат отличный! Но с точки статистики он ни о чём не говорит... Евра в этом году торговалась в узком коридоре. Изменится рынок, скорее всего изменится и результат...
ок. А если не за год, а по более?
Для этого я выложил и модуль сигналов и готовый советник - каждый может искать параметры под любой промежуток, под любой таймфрейм, под любой символ.
Я так понимаю что это период оптимизации????
Да. Простая оптимизация, Форвард не включался.
Следующие изыскания: на базе модуля сигналов
создаётся советник, в который включены сразу два модуля сигналов "SignalMAAboveBelow.mqh" - с разными периодами усреднения. На обычном графике это выглядит примерно так:
Следующие изыскания: на базе модуля сигналов
как ты делаешь чтобы брать данные от iMA с отклонением на х пунктов вверх?
Ваш вопрос непонятен.
Модуль сигналов "SignalMAAboveBelow.mqh" на базе пользовательского индикатора выдаёт один сигнал: текущая цена выше или ниже значения iMA.
