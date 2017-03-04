Кручу, верчу, iMA обмануть хочу - страница 7

Обещанный советник на базе модуля сигналов

Кручу, верчу, iMA обмануть хочу

Vladimir Karputov, 2016.11.20 16:47

Модуль сигналов "SignalMAAboveBelow.mqh" - генерирует только один вид сигнала


плюс "вкусняшка" - параметр "Reverse" - отвечает за реверс сигнала.

Результат на EURUSD H4 2016.01.29 - 2016.11. 29, начальный баланс 3000:

EURUSD H4 2016.01.29 - 2016.11. 29 

 
Результат отличный! Но с точки статистики он ни о чём не говорит... Евра в этом году торговалась в узком коридоре. Изменится рынок, скорее всего изменится и результат...
 
ок. А если не за год, а по более?
 
Вот что никак не укладывается в понимание:
с такими то результатами, и всего лишь модератор?
 
Я так понимаю что это период оптимизации????
 
Dennis Kirichenko:
Результат отличный! Но с точки статистики он ни о чём не говорит... Евра в этом году торговалась в узком коридоре. Изменится рынок, скорее всего изменится и результат...
Renat Akhtyamov:
ок. А если не за год, а по более?

Для этого я выложил и модуль сигналов и готовый советник - каждый может искать параметры под любой промежуток, под любой таймфрейм, под любой символ.

Mihail Marchukajtes:
Я так понимаю что это период оптимизации????

Да. Простая оптимизация, Форвард не включался. 

 

Следующие изыскания: на базе модуля сигналов

создаётся советник, в который включены сразу два модуля сигналов "SignalMAAboveBelow.mqh" - с разными периодами усреднения. На обычном графике это выглядит примерно так:

Два модуля сигналов в одном советнике 

 
как ты делаешь чтобы брать данные от iMA  с отклонением на х пунктов вверх? 

 
Ваш вопрос непонятен.

Модуль сигналов "SignalMAAboveBelow.mqh"  на базе пользовательского индикатора выдаёт один сигнал: текущая цена выше или ниже значения iMA.

 
Чтобы получить данные Moving Average с отклонением, нужно к возвращаемому значению прибавить/отнять нужное отклонение в пунктах*Point()
