Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 949

Некорректно так же отображает все расчеты баров, которые появились после инициализации....
 

Всем доброго дня!

Вот часть кода скрипта для Metatrader5:

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---- показывать входные параметры
#property script_show_inputs
//---
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
CTrade         m_trade;                      // trading object
CSymbolInfo    m_symbol;                     // symbol info object
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enum Stop or Limit                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_STOP_OR_LIMIT
  {
   stop=0,     // Buy stop and Sell stop
   limit=1     // Buy limit and Sell limit
  };
//--- input parameters
input ushort               InpUpGap          = 15;    // Gap for pending orders UP from the current price (in points)
input ushort               InpUpStep         = 30;    // Step between orders UP (in points)

input ushort               InpDownGap        = 15;    // Gap for pending orders DOWN from the current price (in points)
input ushort               InpDownStep       = 30;    // Step between orders DOWN (in points)

input ENUM_STOP_OR_LIMIT   InpPending        = stop;  // Type of pending orders

input uchar                InpUpQuantity     = 1;     // UP quantity orders
input uchar                InpDownQuantity   = 1;     // DOWN quantity orders

input double               InpLots           = 0.01;  // Lots
input ushort               InpStopLoss       = 50;    // Stop Loss (in points)
input ushort               InpTakeProfit     = 50;    // Take Profit (in points)
//---
ulong                      m_slippage=30;             // slippage

double                     ExtUpGap=0.0;
double                     ExtUpStep=0.0;

double                     ExtDownGap=0.0;
double                     ExtDownStep=0.0;

double                     ExtStopLoss=0.0;
double                     ExtTakeProfit=0.0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   if(InpLots<=0.0)
     {
      Print("The \"Lots\" can't be smaller or equal to zero");
      return;
     }
//---
   if(!m_symbol.Name(Symbol())) // sets symbol name
      return;
   if(!RefreshRates())
      return;

   string err_text="";
   if(!CheckVolumeValue(InpLots,err_text))
     {
      Print(err_text);
      return;
     }

//---
   if(IsFillingTypeAllowed(SYMBOL_FILLING_FOK))
      m_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_FOK);
   else
      if(IsFillingTypeAllowed(SYMBOL_FILLING_IOC))
         m_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_IOC);
      else
         m_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);

//---
   m_trade.SetDeviationInPoints(m_slippage);
   m_trade.SetAsyncMode(true);

//---
   ExtUpGap = m_symbol.Point() * InpUpGap;
   ExtUpStep = m_symbol.Point() * InpUpStep;

   ExtDownGap = m_symbol.Point() * InpDownGap;
   ExtDownStep = m_symbol.Point() * InpDownStep;

   ExtStopLoss = m_symbol.Point() * InpStopLoss;
   ExtTakeProfit = m_symbol.Point() * InpTakeProfit;

//--- start work
   double start_price_ask=m_symbol.Ask()-ExtUpGap;
   double start_price_bid=m_symbol.Bid()+ExtDownGap;

//--- set pending orders
   for(int i=0; i<InpUpQuantity; i++)
     {
      double price_ask = start_price_ask+i*ExtUpStep;
      double price_bid = start_price_bid+i*ExtUpStep;
      if(InpPending==stop)
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_ask - ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_ask + ExtTakeProfit;
         m_trade.BuyStop(InpLots,m_symbol.NormalizePrice(price_ask),m_symbol.Name(),
         m_symbol.NormalizePrice(sl),
         m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
      else
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_bid + ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_bid - ExtTakeProfit;
         m_trade.SellLimit(InpLots,m_symbol.NormalizePrice(price_bid),m_symbol.Name(),
         m_symbol.NormalizePrice(sl),
         m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
     }

   for(int i=0; i<InpDownQuantity; i++)
     {
      double price_ask = start_price_ask-i*ExtDownStep;
      double price_bid = start_price_bid-i*ExtDownStep;
      if(InpPending==limit)
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_ask - ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_ask + ExtTakeProfit;
         m_trade.BuyLimit(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.NormalizePrice(price_ask),m_symbol.Name(),
         m_symbol.NormalizePrice(sl),
         m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
      else
        {
         double sl = (ExtStopLoss==0.0)   ? 0.0 : price_bid + ExtStopLoss;
         double tp = (ExtTakeProfit==0.0) ? 0.0 : price_bid - ExtTakeProfit;
         m_trade.SellStop(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.NormalizePrice(price_bid),m_symbol.Name(),
         m_symbol.NormalizePrice(sl),
         m_symbol.NormalizePrice(tp));
        }
     }
  }

По задумке скрипт должен устанавливать либо отложенные лимитные ордера на определенном расстоянии от ask и bid, либо стоповые. Лимитные отложенные ордера устанавливаются без проблем, а стоповые нет. Помогите разобраться, почему не устанавливаются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop.

С уважением, Владимир.

 
Привет ребята. Сделал написание лота возле открытого ордера. 
        for(int no1=0; no1<OrdersTotal(); no1++){
     if(OrderSelect(no1,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)){
     if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()== OP_BUY){
     ObjectCreate("LOTB"+OrderTicket(),OBJ_TEXT,0,TimeCurrent(),OrderOpenPrice());
    ObjectSetText("LOTB"+OrderTicket(),OrderLots()*100,20,"Arial",clrWheat);   
    ObjectSetInteger(0,"LOTB"+OrderTicket(),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_RIGHT_UPPER);  }}}
Подскажите как взять последний текст и этого списка?
 
Rustam Bikbulatov:
Привет ребята. Сделал написание лота возле открытого ордера. Подскажите как взять последний текст и этого списка?
 
Yevhenii Levchenko:

сначало надо найти все тексты и из нее вычислить по этой функции?

 
Rustam Bikbulatov:

сначало надо найти все тексты и из нее вычислить по этой функции?

Я досконально этого не знаю, так как сам недавно изучаю mql4 язык. В справке все есть. Вам нужен весь текст из объекта или кусок?
 
Yevhenii Levchenko:
Я досконально этого не знаю, так как сам недавно изучаю mql4 язык. В справке все есть. Вам нужен весь текст из объекта или кусок?

мне нужно то что было написано в последний раз

 
Rustam Bikbulatov:
Привет ребята. Сделал написание лота возле открытого ордера. Подскажите как взять последний текст и этого списка?

Из какого списка?

И, пожалуйста, используйте стилизатор в редакторе (Ctrl+<):

for(int no1=0; no1<OrdersTotal(); no1++)
  {
   if(OrderSelect(no1,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
     {
      if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()== OP_BUY)
        {
         ObjectCreate("LOTB"+OrderTicket(),OBJ_TEXT,0,TimeCurrent(),OrderOpenPrice());
         ObjectSetText("LOTB"+OrderTicket(),OrderLots()*100,20,"Arial",clrWheat);
         ObjectSetInteger(0,"LOTB"+OrderTicket(),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_RIGHT_UPPER);
        }
     }
  } 
//+------------------------------------------------------------------+

Что откуда нужно взять?

 
Artyom Trishkin:

Из какого списка?

И, пожалуйста, используйте стилизатор в редакторе (Ctrl+<):

Что откуда нужно взять?

Эта функция пишет на каждом ордере число а точнее лот*100.

Нужна теперь функция обратная которая показывает какое число было в последний раз

