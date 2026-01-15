Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 949
Всем доброго дня!
Вот часть кода скрипта для Metatrader5:
По задумке скрипт должен устанавливать либо отложенные лимитные ордера на определенном расстоянии от ask и bid, либо стоповые. Лимитные отложенные ордера устанавливаются без проблем, а стоповые нет. Помогите разобраться, почему не устанавливаются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop.
С уважением, Владимир.
Привет ребята. Сделал написание лота возле открытого ордера. Подскажите как взять последний текст и этого списка?
сначало надо найти все тексты и из нее вычислить по этой функции?
Я досконально этого не знаю, так как сам недавно изучаю mql4 язык. В справке все есть. Вам нужен весь текст из объекта или кусок?
мне нужно то что было написано в последний раз
Привет ребята. Сделал написание лота возле открытого ордера. Подскажите как взять последний текст и этого списка?
Эта функция пишет на каждом ордере число а точнее лот*100.
Нужна теперь функция обратная которая показывает какое число было в последний раз