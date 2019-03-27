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Индикаторы

MA on ATR - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
8288
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Ничего особенного. Просто индикатор Moving Average по значениям индикатора Average True Range.



Советник МА, RSI RVI Советник МА, RSI RVI

Советник считает на 22 барах МА14, МА30 и МА120 на часовом ТФ и 5ти минутном ТФ приведенным по усреднению к часовому (период усреднения увеличен в 12 раз (60/5=12). Так же с RVI и RSI что не сильно корректно, но точки перегибов и пересечений не меняет.

Tech-Assistant Tech-Assistant

Бот-ассистент, помогает торговать по трендовым и уровням, пока трейдер не у терминала.

CSV to tick file CSV to tick file

Конвертирует CSV-файл тиков в формат TKS, используемый сборщиком тиков.

Stochastic Stochastic

Краткое описание