Советник считает на 22 барах МА14, МА30 и МА120 на часовом ТФ и 5ти минутном ТФ приведенным по усреднению к часовому (период усреднения увеличен в 12 раз (60/5=12). Так же с RVI и RSI что не сильно корректно, но точки перегибов и пересечений не меняет.

Бот-ассистент, помогает торговать по трендовым и уровням, пока трейдер не у терминала.