Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MA on ATR - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8288
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Ничего особенного. Просто индикатор Moving Average по значениям индикатора Average True Range.
Советник МА, RSI RVI
Советник считает на 22 барах МА14, МА30 и МА120 на часовом ТФ и 5ти минутном ТФ приведенным по усреднению к часовому (период усреднения увеличен в 12 раз (60/5=12). Так же с RVI и RSI что не сильно корректно, но точки перегибов и пересечений не меняет.Tech-Assistant
Бот-ассистент, помогает торговать по трендовым и уровням, пока трейдер не у терминала.
CSV to tick file
Конвертирует CSV-файл тиков в формат TKS, используемый сборщиком тиков.Stochastic
Краткое описание