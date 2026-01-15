Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 784
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В общем проблема такая ! Хочу тралить прибыль другим советником, а этот советник не дает тянуть стоп ллос за прибылью ! Может кто нибудь поправить ! Автор не отвечает!
Ну так поставьте во входных параметрах "0" и не будет стопов
extern int TrailingStop = 0; //трейлингстоп, если 0, то нет трейлинга
Каким образом можно удалить определённый индикатор со всех графиков одним движением? С применением нового шаблона не подходит. Может скрипт?
все равно чтобы удалить индикатор нужно график закрыть
почему шаблон не подходит? - эксперт на нем висит? - я проверял, можно в шаблон графика эксперт сохранить и из этого же эксперта применить шаблон - эксперт удалится и потом заново на этом шаблоне запустится
все равно чтобы удалить индикатор нужно график закрыть
почему шаблон не подходит? - эксперт на нем висит? - я проверял, можно в шаблон графика эксперт сохранить и из этого же эксперта применить шаблон - эксперт удалится и потом заново на этом шаблоне запустится
На разных графиках разметки и прочее, заменять шаблон нельзя)
На разных графиках разметки и прочее, заменять шаблон нельзя)
погуглил, есть ChartIndicatorDelete()
https://docs.mql4.com/ru/chart_operations/chartindicatordelete
никогда не пользовался, ничего не скажу
погуглил, есть ChartIndicatorDelete()
https://docs.mql4.com/ru/chart_operations/chartindicatordelete
никогда не пользовался, ничего не скажу
Да, спасибо, Алексей уже дал о ней знать.
Сделал так, всё работает кроме: Как-бы так волшебно прописать, чтоб был выбор во входных параметрах какой именно удалить?
Есть индикатор который может получать значения со старшего периода, для цикла for(i=0,y=0;i<li_0;i++)
Как сделать для цикла for (int i = li_0; i >= 0; i--)
Да, спасибо, Алексей уже дал о ней знать.
Сделал так, всё работает кроме: Как-бы так волшебно прописать, чтоб был выбор во входных параметрах какой именно удалить?
вот скрипт для проверки
вот скрипт для проверки
Я так понимаю, что нужно делать выбор через switch, и там вносить названия
Ваш код печатает int значение, а нужно выбирать string
Я так понимаю, что нужно делать выбор через switch, и там вносить названия
Ваш код печатает int значение, а нужно выбирать string
А EnumToString() тебе не поможет? Проблема только в том может случиться, если в коротком имени индикатора есть пробел или ещё какой-то недопустимый символ. Ну в крайнем случае можно сделать массив string переменных и оттуда брать по индексу перечисления. Или это не для единоличного пользования и объяснять придётся дольше чем написать код?
А EnumToString() тебе не поможет? Проблема только в том может случиться, если в коротком имени индикатора есть пробел или ещё какой-то недопустимый символ. Ну в крайнем случае можно сделать массив string переменных и оттуда брать по индексу перечисления. Или это не для единоличного пользования и объяснять придётся дольше чем написать код?
Попробую через switch сделать, но позже. В именах есть пробелы