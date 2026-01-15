Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 63
Вы проверяете на существующем баре double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);
Цена идёт вверх, есть пересечение уровня 70 и вход в сделку. По факту закрытия бара вы уже видите, что РСИ ниже, но до этого то он был выше, а потом вернулся ниже уровня.
Делайте проверку на закрытом баре, тогда такого не произойдёт, и входы будут на подтверждённом сигнале:
double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);
double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,2);
Написал так: (наверно неправильно)
double slSell,slBuy,tpSell,tpBuy,TotalBiu,TotalSell;
int tiket;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
OrderBuy=0; OrderSell=0;
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) //Цикл по всем ордерам
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber) //Выбрали ордер
{
if(OrderType()==OP_BUY)
{
OrderBuy++; //Кол. покупок
}
if(OrderType()==OP_SELL)
{
OrderSell++; //Кол. продаж
}
}
}
double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);
double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);
double rsi2=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,2);
//+------------------------------------------------------------------+
double StopLossLevel;
double TakeProfitLevel;
if(StopLoss>0) StopLossLevel=Bid-StopLoss*Point; else StopLossLevel=0.0;
if(TakeProfit>0) TakeProfitLevel=Ask+TakeProfit*Point; else TakeProfitLevel=0.0;
tpBuy=NormalizeDouble(Ask+TakeProfit*_Point,_Digits);
slBuy=NormalizeDouble(Bid-StopLoss*_Point,_Digits);
tpSell=NormalizeDouble(Bid-TakeProfit*_Point,_Digits);
slSell=NormalizeDouble(Ask+StopLoss*_Point,_Digits);
///---
if(OrderBuy==0 && rsi>Urov_70 && rsi1<Urov_70 && rsi2<Urov_70)
{
tiket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,Lot,Ask,slippage,slBuy,tpBuy,NULL,MagicNumber,0,clrBlue);
if(tiket<0)Print("Ошибка открытия ордера № - ",GetLastError());
}
if(OrderSell==0 && rsi<Urov_30 && rsi1>Urov_30 && rsi2>Urov_30)
{
tiket=OrderSend(_Symbol,OP_SELL,Lot,Bid,slippage,slSell,tpSell,NULL,MagicNumber,0,clrRed);
if(tiket<0)Print("Ошибка открытия ордера № - ",GetLastError());
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
Результат такой : ордера открываются, когда нет никакого пересечения...
double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);
double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);
double rsi2=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,2);
//+------------------------------------------------------------------+
double StopLossLevel;
Зачем вам нужен текущий бар double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0); ???
У вас переписанный код выполняет точно то-же условие, что и до этого было, на нулевом баре цена пересекла уровень и открылась сделка, позже цена вернулась назад и РСИ вернулся под уровень, в итоге после закрытия бара сигнала уже нет.
Не используйте нулевой бар в расчёте.
Подскажите, почему выдает ошибку ?
double slSell,slBuy,tpSell,tpBuy,TotalBiu,TotalSell;
int tiket;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
OrderBuy=0; OrderSell=0;
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) //Цикл по всем ордерам
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber) //Выбрали ордер
{
if(OrderType()==OP_BUY)
{
OrderBuy++; //Кол. покупок
}
if(OrderType()==OP_SELL)
{
OrderSell++; //Кол. продаж
}
}
}
//double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);
double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);
double rsi2=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,2);
//+------------------------------------------------------------------+
double StopLossLevel;
double TakeProfitLevel;
if(StopLoss>0) StopLossLevel=Bid-StopLoss*Point; else StopLossLevel=0.0;
if(TakeProfit>0) TakeProfitLevel=Ask+TakeProfit*Point; else TakeProfitLevel=0.0;
tpBuy=NormalizeDouble(Ask+TakeProfit*_Point,_Digits);
slBuy=NormalizeDouble(Bid-StopLoss*_Point,_Digits);
tpSell=NormalizeDouble(Bid-TakeProfit*_Point,_Digits);
slSell=NormalizeDouble(Ask+StopLoss*_Point,_Digits);
///---
if(CountBuy()+CountSell()==0 && rsi1>Urov_70 && rsi2<Urov_70)
{
tiket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,Lot,Ask,slippage,slBuy,tpBuy,NULL,MagicNumber,0,clrBlue);
if(tiket<0)Print("Ошибка открытия ордера № - ",GetLastError());
}
if(CountBuy()+CountSell()==0 && rsi1<Urov_30 && rsi2>Urov_30)
{
tiket=OrderSend(_Symbol,OP_SELL,Lot,Bid,slippage,slSell,tpSell,NULL,MagicNumber,0,clrRed);
if(tiket<0)Print("Ошибка открытия ордера № - ",GetLastError());
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
int CountBuy()
{
int count=0;
for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>0; trade--);
{
if(OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true)
{
if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber && OrderType()==OP_BUY)
count++;
}
}
return(count);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int CountSell()
{
int count=0;
for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>0; trade--);
{
if(OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true)
{
if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber && OrderType()==OP_SELL)
count++;
}
}
return(count);
}
//+------------------------------------------------------------------+
for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>0; trade--);
{
if(OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true)
{
if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber && OrderType()==OP_SELL)
count++;
}
}
return(count);
}
//+------------------------------------------------------------------+
лишнее " ; "
{
int count=0;
for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>0; trade--); <<<
{
if(OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
{
if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber && OrderType()==OP_BUY)
count++;
}
}
return(count);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int CountSell()
{
int count=0;
for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>0; trade--); <<<
{
if(OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
{
if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber && OrderType()==OP_SELL)
count++;
}
}
return(count);
}
И так будет лучше, в этом случае:
всем привет, как записать выражение
пятый лот равен сумме лотов 1 и 4 ордеров
найти первый или последний из всех можно через определение тикета
а как найти любой промежуточный с учетом постоянного изменения в текущей сетке?
имеется в виду что каждый ордер должен как то и где - то хранится
ну и есть ли разница?
между
{
if uslovie1==true {...}
if uslovie2==true {...}
if uslovie3==true {...}
}
И
void OnTick()
{
{
if uslovie1==true
{...}
else if {...}
else if {...}
}
}