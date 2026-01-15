Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 63

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Вы проверяете на существующем баре double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);

Цена идёт вверх, есть пересечение уровня 70 и вход в сделку. По факту закрытия бара вы уже видите, что РСИ ниже, но до этого то он был выше, а потом вернулся ниже уровня.

Делайте проверку на закрытом баре, тогда такого не произойдёт, и входы будут на подтверждённом сигнале:

double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);

double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,2); 

Понятно. Спасибо.
[Удален]  

Написал так:   (наверно неправильно)

double tp,sl,OrderBuy=0,OrderSell=0;
double slSell,slBuy,tpSell,tpBuy,TotalBiu,TotalSell;
int tiket;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   OrderBuy=0; OrderSell=0;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) //Цикл по всем ордерам
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber) //Выбрали ордер
        {
         if(OrderType()==OP_BUY)
           {
            OrderBuy++;                      //Кол. покупок
           }
         if(OrderType()==OP_SELL)
           {
            OrderSell++;                     //Кол. продаж
           }
        }
     }
   double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);
   double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);
   double rsi2=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,2);
//+------------------------------------------------------------------+

   double StopLossLevel;
   double TakeProfitLevel;
   if(StopLoss>0) StopLossLevel=Bid-StopLoss*Point; else StopLossLevel=0.0;
   if(TakeProfit>0) TakeProfitLevel=Ask+TakeProfit*Point; else TakeProfitLevel=0.0;

   tpBuy=NormalizeDouble(Ask+TakeProfit*_Point,_Digits);
   slBuy=NormalizeDouble(Bid-StopLoss*_Point,_Digits);

   tpSell=NormalizeDouble(Bid-TakeProfit*_Point,_Digits);
   slSell=NormalizeDouble(Ask+StopLoss*_Point,_Digits);
///---
   if(OrderBuy==0 && rsi>Urov_70 && rsi1<Urov_70 && rsi2<Urov_70)
     {
      tiket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,Lot,Ask,slippage,slBuy,tpBuy,NULL,MagicNumber,0,clrBlue);
      if(tiket<0)Print("Ошибка открытия ордера № - ",GetLastError());
     }
   if(OrderSell==0 && rsi<Urov_30 && rsi1>Urov_30 && rsi2>Urov_30)
     {
      tiket=OrderSend(_Symbol,OP_SELL,Lot,Bid,slippage,slSell,tpSell,NULL,MagicNumber,0,clrRed);
      if(tiket<0)Print("Ошибка открытия ордера № - ",GetLastError());
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Результат такой : ордера открываются, когда нет никакого пересечения...


 

 
Зачем вам нужен текущий бар double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0); ???

У вас переписанный код выполняет точно то-же условие, что и до этого было, на нулевом баре цена пересекла уровень и открылась сделка, позже цена вернулась назад и РСИ вернулся под уровень, в итоге после закрытия бара сигнала уже нет.

Не используйте нулевой бар в расчёте. 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Зачем вам нужен текущий бар double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0); ???

У вас переписанный код выполняет точно то-же условие, что и до этого было, на нулевом баре цена пересекла уровень и открылась сделка, позже цена вернулась назад и РСИ вернулся под уровень, в итоге после закрытия бара сигнала уже нет.

Не используйте нулевой бар в расчёте. 

Работает. Спасибо. 
[Удален]  

Подскажите, почему выдает ошибку ?

 

double tp,sl,OrderBuy=0,OrderSell=0;
double slSell,slBuy,tpSell,tpBuy,TotalBiu,TotalSell;
int tiket;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   OrderBuy=0; OrderSell=0;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) //Цикл по всем ордерам
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber) //Выбрали ордер
        {
         if(OrderType()==OP_BUY)
           {
            OrderBuy++;                      //Кол. покупок
           }
         if(OrderType()==OP_SELL)
           {
            OrderSell++;                     //Кол. продаж
           }
        }
     }
//double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);
   double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);
   double rsi2=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,2);
//+------------------------------------------------------------------+

   double StopLossLevel;
   double TakeProfitLevel;
   if(StopLoss>0) StopLossLevel=Bid-StopLoss*Point; else StopLossLevel=0.0;
   if(TakeProfit>0) TakeProfitLevel=Ask+TakeProfit*Point; else TakeProfitLevel=0.0;

   tpBuy=NormalizeDouble(Ask+TakeProfit*_Point,_Digits);
   slBuy=NormalizeDouble(Bid-StopLoss*_Point,_Digits);

   tpSell=NormalizeDouble(Bid-TakeProfit*_Point,_Digits);
   slSell=NormalizeDouble(Ask+StopLoss*_Point,_Digits);
///---
   if(CountBuy()+CountSell()==0 && rsi1>Urov_70 && rsi2<Urov_70)
     {
      tiket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,Lot,Ask,slippage,slBuy,tpBuy,NULL,MagicNumber,0,clrBlue);
      if(tiket<0)Print("Ошибка открытия ордера № - ",GetLastError());
     }
   if(CountBuy()+CountSell()==0 && rsi1<Urov_30 && rsi2>Urov_30)
     {
      tiket=OrderSend(_Symbol,OP_SELL,Lot,Bid,slippage,slSell,tpSell,NULL,MagicNumber,0,clrRed);
      if(tiket<0)Print("Ошибка открытия ордера № - ",GetLastError());
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int CountBuy()
  {
   int count=0;
   for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>0; trade--);
     {
      if(OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true)
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber && OrderType()==OP_BUY)
            count++;
        }
     }
   return(count);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int CountSell()
  {
   int count=0;
   for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>0; trade--);
     {
      if(OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true)
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber && OrderType()==OP_SELL)
            count++;
        }
     }
   return(count);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Кстати тут
for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>0; trade--);
 надо так
for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>=0; trade--);
  иначе будете пропускать последний ордер
 
Ibragim Dzhanaev:

Подскажите, почему выдает ошибку ?


   for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>0; trade--);
     {
      if(OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true)
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber && OrderType()==OP_SELL)
            count++;
        }
     }
   return(count);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

лишнее " ; "

int CountBuy()
  {
   int count=0;
   for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>0; trade--);  <<<
     {
      if(OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber && OrderType()==OP_BUY)
            count++;
        }
     }
   return(count);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int CountSell()
  {
   int count=0;
   for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>0; trade--);  <<<
     {
      if(OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber && OrderType()==OP_SELL)
            count++;
        }
     }
   return(count);
  }

И так будет лучше, в этом случае: 

for(int trade=0; trade<OrdersTotal(); trade++)
[Удален]  
Sergey Gritsay:
Кстати тут
for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>0; trade--);
 надо так
for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>=0; trade--);
  иначе будете пропускать последний ордер
Спасибо.
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

лишнее " ; "

int CountBuy()
  {
   int count=0;
   for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>0; trade--);  <<<
     {
      if(OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber && OrderType()==OP_BUY)
            count++;
        }
     }
   return(count);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int CountSell()
  {
   int count=0;
   for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>0; trade--);  <<<
     {
      if(OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber && OrderType()==OP_SELL)
            count++;
        }
     }
   return(count);
  }

И так будет лучше, в этом случае: 

for(int trade=0; trade<OrdersTotal(); trade++)
Спасибо.
 

всем привет, как записать выражение 

пятый лот равен сумме лотов 1 и 4 ордеров 

найти первый или последний из всех  можно через определение тикета

а как найти любой промежуточный с учетом постоянного изменения в текущей сетке?

имеется в виду что каждый ордер должен как то и где - то хранится 

 

ну и есть ли разница?

между

void OnTick()
  {
    if uslovie1==true   {...}
    if uslovie2==true   {...}
    if uslovie3==true   {...}
  }

И

void OnTick()
  {
     {
        if uslovie1==true
                   {...}
        else  if   {...}
        else  if   {...}
     }
  }
