Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 583
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, помогите разобраться. Не работает торговый робот, советник, Эксперт. скачивала все возможное хотела проверить как это все работает. Итог смайлы улыбаются а робот не торгует. Думала депозит мал но на демо счете тоже самое. заранее спасибо
Здравствуйте, помогите разобраться. Не работает торговый робот, советник, Эксперт. скачивала все возможное хотела проверить как это все работает. Итог смайлы улыбаются а робот не торгует. Думала депозит мал но на демо счете тоже самое. заранее спасибо
Каким образом определили, что робот не торгует? Убедились, что для открытия сделки выполнены все условия, отвечающие торговой стратегии? Или просто поставили робота, а он не открыл сразу сделку?
Здравствуйте, помогите разобраться. Не работает торговый робот, советник, Эксперт. скачивала все возможное хотела проверить как это все работает. Итог смайлы улыбаются а робот не торгует. Думала депозит мал но на демо счете тоже самое. заранее спасибо
Что пишет в этих двух вкладках?
Есть, готовое.
Есть, готовое.
Пробовал использовать, почему-то не работает.
Да, там закрытие полноценной функцией ClosePosBySelect(), а не простой отправкой торгового приказа без проверок состояния и результатов.
Поиск по сайту даст вам ссылку на кимовскую функцию ClosePosBySelect()
Пробовал использовать, почему-то не работает.
В шапке этой функции есть адрес сайта, заходи качай все библиотеки,
работают на ура.
Строю горизонтальные отрезки. Индикатор правильно, по координатам ставит линии, но в какой то момент, на новом баре ставится линия на одной, произвольной цене, состоящая из множества отрезков разной длинны, наложеных дру на друга. Цена установки "чужих" не подходит ни под одно условие. Откуда они, как предотвратить?
Строю горизонтальные отрезки. Индикатор правильно, по координатам ставит линии, но в какой то момент, на новом баре ставится линия на одной, произвольной цене, состоящая из множества отрезков разной длинны, наложеных дру на друга. Цена установки "чужих" не подходит ни под одно условие. Откуда они, как предотвратить?
Имена линий меняются и отсюда множество линий.
В таких случаях лучше всего в имя линии включать время открытия бара.