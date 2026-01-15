Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 545
Покажите, как получаете то и другое. Пока складывается впечатление, что речь идет об одном и том же.
Нет, значения разные, проверял.
Вот этот скрипт бросаем на график:
И получаем:
Нет, значения разные, проверял.
Теперь понятно, о чем речь.
chartHandle - это дескриптор окна графика, назначаемый ОС. Через него можно обратиться к окну из других потоков через WinAPI.
idChart - это внутренний идентификатор графика, назначаемый самим терминалом. Его использовать можно только для работы из MQL.
Понятно, спасибо!
Значит, если надо обратиться к окну другого открытого терминала, следует пользоваться chartHandle ? А как определить идентификатор графика заданного символа из индикатора расположенного на графике другого символа? К примеру нужно, чтобы индикатор стоящий на символе EURJPY, создал объект, на графике USDJPY. Как определить идентификатор графика USDJPY?
В справке по ChartID() по-моему есть пример перебора всех графиков терминала.
Нет. там пусто. Пример в справке ChartNext. Всё, нашёл. Вопрос снимаю. Спасибо.
Значит, если надо обратиться к окну другого открытого терминала, следует пользоваться chartHandle ?
При работе только в MQL chartHandle не нужен. Такая надобность может возникнуть при подключении DLL.
bool ObjectCreate(
long chart_id, // идентификатор графика
string object_name, // имя объекта
ENUM_OBJECT object_type, // тип объекта
int sub_window, // индекс окна
datetime time1, // время первой точки привязки
double price1, // цена первой точки привязки
...
datetime timeN=0, // время N-точки привязки
double priceN=0 // цена N-точки привязки
);
Как определить индекс окна в функции ObjectCreate() ?
Он не определяется, а задаётся.
sub_window
[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика. Указанное подокно должно существовать, в противном случае функция возвращает false.
WindowFind
WindowsTotal