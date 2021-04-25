Получение информации из SMBIOS
2021.03.23 14:33:50.492 array out of range in 'SMBIOS.mqh' (170,8)
fxsaber:
Похоже, выдаётся другое кол-во полей. Попробовал сделать массив с запасом, посмотрим, будут ли съезжать. Перевыложил SMBIOS.mqh.PS: как я сказал, проверял только на одном компе. Доступа к другим нет. Так что не обессудьте.
Edgar Akhmadeev:
как сделать красиво здесь:
template <typename T> T StringToInteger2( const string Str ) { T Res = 0; // const int Size = MathMin(StringLen(Str), sizeof(T)); const int Size = StringLen(Str); for (int i = 0; i < Size; i++) Res = (Res << 8) + Str[i]; return(Res); } //const uint SMBIOS_signature = 'RSMB'; const uint SMBIOS_signature = StringToInteger2<uint>("RSMB");
Edgar Akhmadeev:
Похоже, выдаётся другое кол-во полей. Попробовал сделать массив с запасом, посмотрим, будут ли съезжать. Перевыложил SMBIOS.mqh.
2021.03.23 14:49:24.516 Location in chassis: 2021.03.23 14:49:24.516 array out of range in 'SMBIOS.mqh' (192,24)
fxsaber:
Спасибо. Красивее, но как-то избыточно. Хочется без исполняемого кода.
Win7 х64
Заработал, надо к 4ке прикрутить,
При не залогиненном счете отработал.
2021.03.23 15:40:24.109 Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz, 0 / 7 Gb memory, 11 / 298 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
FM 0 15:51:26.042 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) System Management BIOS Version: 2.7 GF 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) System BIOS Version: 4.6 RM 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) Embedded Controller Firmware Version: 255.255 LJ 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) BIOS Vendor: American Megatrends Inc. QN 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) BIOS Version: V1.6 DI 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) BIOS Release Date: 04/17/2012 RE 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) UUID: {0000-00-00-00-8c89a5ffbfb6} FL 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) System Manufacturer: MSI DE 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) Product Name: MS-7788 QR 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) Product Version: 1.0 KK 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) Product Serial Number: To be filled by O.E.M. ON 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) SKU Number: To be filled by O.E.M. KH 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) Family: To be filled by O.E.M. FH 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) Mainboard Manufacturer: MSI OL 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) Mainboard Name: H61M-P20 (G3) (MS-7788) ED 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) Mainboard Version: 1.0 KM 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) Mainboard Serial Number: To be filled by O.E.M. EN 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) Asset Tag: To be filled by O.E.M. CI 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) Location in chassis: To be filled by O.E.M. MP 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) {0000-00-00-00-8c89a5ffbfb6} EH 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) To be filled by O.E.M. IP 0 15:51:26.043 Test_SMBIOS (USDSEK,M1) To be filled by O.E.M.
fxsaber:
Ищё исправление.
Edgar Akhmadeev:
Ищё исправление.
Vitaly Muzichenko:
Win7 х64
Это ВЕСЬ выхлоп?
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Написал код для чтения информации о железе (материнская плата и платформа) из SMBIOS. Используется, естественно, WinAPI. Может быть использован для привязки продуктов к железу. На мой взгляд, привязывать к чему-либо другому, кроме материнской платы, смысла нет. Диски, видеокарты - переменная величина.
SMBIOS.mqh класть в Include.
Test SMBIOS.mq5 - в Scripts.
Для реального использования, когда не нужна лишняя инфа, закомментировать/не определять #define SMBIOS_DEBUG
Я испытал только на одном ноутбуке и VPS и требуется проверка сообществом и отчёты, если работает неправильно. Данные сверяйте с программой hwinfo.
1. В коде делается допущение, что данные из SMBIOS выдаются в фиксированном порядке. Поэтому, если есть несоответствия, желательно дать полный выхлоп теста и скриншоты из hwinfo с вкладок BIOS, System, Mainboard и System enclosure с дерева Motherboard/SMBIOS DMI. Иначе мне не отладить.
2. Нужен совет программистов-красавчиков, как сделать красиво здесь: