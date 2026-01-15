Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2261
Если это веб-интерфейс, то можно http-запросами делать, что нужно. Читать, нажимать, выбирать, писать.
Спасибо, в общем нашел как это сделать, управление компьютером из МТ через WinAPI, для одного вэб терминала достаточно горячих клавиш. А если нужно несколько окон, то при помощи какого нибудь доступного кликера можно эмулировать работу мыши, уже с горячих клавиш, как то так...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно реализовать данную задумку: имеется внешний индикатор разворотного бара (по системе Торговый Хаос 2) - каким образом можно реализовать в советнике простую функцию - покупать на пробой максимума разворотного бара (при его нахождении под Аллигатором) и продавать на пробой минимума (при нахождении - над).
Есть участок код советника, который написал по внешнему индикатору (и примитивная попытка решить эту задачу), но никак не могу сообразить как можно в этом случае увязать все это воедино...
Код индикатора:
Заранее - большое спасибо за помощь!
Для начала поправим индикатор
Теперь у Вас будет два буфера обмена для советника
Далее в советнике определяете направление разворотного бара и запоминаете цену для открытия ордера
Ростислав, большое спасибо!
Начну реализовывать Ваши исправления и рекомендации.
Ростислав, подскажите, пожалуйста, еще такой момент - каким образом можно доработать систему, чтобы не было такой ситуации: когда условие входа в позицию выполняется спустя несколько баров, а не на следующем. Во вложении - ситуация на графике.
То есть, хотел бы реализовать все что было сделано ранее с Вашей помощью (все работает, еще раз спасибо), но добавить условие, при котором вход в позицию должен происходит не позднее следующего бара за разворотным.
Код, в нынешнем виде с Вашими рекомендациями:
if(DivergenceBar_1>DivergenceBar_2) { bar_up=true; price_up=High[1]; time_bar_up=Time[0]; } if(DivergenceBar_1<DivergenceBar_2) { bar_dn=true; price_dn=Low[1]; time_bar_dn=Time[0]; } if (CountBuy () == 0 && bar_up==true && time_bar_up==Time[0] && Ask > price_up) {
Аналогично для продаж
Большое спасибо!
Все отлично работает
Добрый день!
Воспользуйтесь кнопкой вставки кода
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где в коде ошибка по вычислению цены максимального и минимального фрактала из заданного количества баров. По замыслу перед открытием бая идет поиск максимального фрактала из заданного количества и при пробое ценой этого уровня открывается позиция. В реальности работает не стабильно, как говорится раз на раз не приходится.
С уважением, Вячеслав.
А как работает эта функция?